Tímár Krisztián: A Fehérvárral az NB I-ben akarunk maradni, de szívből szurkolok a Nyíregyházának is, hogy ne essen ki

Alig vagy itthon – Tímár Krisztián nagyon sokszor hallotta ezt a fiaitól az elmúlt két évben. A kisebbik most lett hét, bátyja már betöltötte a nyolcat, nővérük 16 esztendős, ő Plymouthban született.

„Másfél nap gyorsan elrepül – mondta erre a Fehérvár FC 45 éves új vezetőedzője. – Korábban Győrben dolgoztam, a család Székesfehérváron él, egy óra sincs a két város között, akkor itthon laktam. Nyíregyháza viszont nagyon messze volt, és egy-egy bajnoki ­meccs után egy, legfeljebb másfél napot tölthettem a családdal, szívfájdító volt újra meg újra elköszönni. Kollégám, Szalai Tamás is Fehérváron él, azt hiszem, az utolsó hetekben őt még jobban megviselte a családtól való távolság. Ez ilyen munka… Voltam légiós, nekem nem volt annyira szokatlan a szüleimtől, rokonoktól, barátoktól messze élni. Ebből a szempontból is nagyszerű Fehérváron dolgozni.”

Még akkor is, tette hozzá a szakember, ha nem gondolt arra, hogy ez a lehetőség már most megtalálja. Mint mondta, nem udvariasságból jelenti ki, hogy Pető Tamás jó munkát végzett: a saját bőrén is megtapasztalta, hogy a meghatározó játékosok távozása gondot okozhat, befolyásolhatja a kohéziót. Mint fogalmazott, fura volt a televízióban nézni a Nyíregyháza–Fehérvár (1–0) bajnokit.

„Amikor elköszöntünk a Spartacustól, a barátaim hívtak: végre szabad vagy, gyere, mehetünk az Inter–Bayern BL-meccsre Milánóba. De jó program, gondoltam, a kis kikapcsolódás sem árt, csak úgy megnézhetek egy jó mérkőzést. Nos, nem így alakult, az Inter a távollétemben jutott tovább. Volt ajánlatunk, ám Szalai Tamással abban maradtunk, nyárig pihenünk, az élet azonban átírta a terveinket. Kötődünk a fehérvári klubhoz, futballistaként és edzőként is voltunk a Vidi tagjai, ezt a felkérést nem lehetett elutasítani.”

A helyzet különleges: a Kecskemétet az élvonalba navigáló Szabó István a Nyíregyházát, a Spartacust az NB I-be juttató Tímár Krisztián a Fehérvárt igyekszik az első osztályban tartani, akár a másik kárára. Ilyenkor azt kell mondani, csakis a saját feladatára koncentrál az edző, de neki is van lelke – vajon milyen befejezést remél?

„Nem hiszem, hogy meglepő, netán szégyellnivaló lenne: a Fehérvárral az NB I-ben akarunk maradni, de szívből szurkolok a Nyíregyházának is, hogy ne essen ki. Rengeteg szeretetet kaptam, a családtól való távolság ellenére nagyon jól éreztük magunkat a városban, sokan üzentek, visszahoztuk a futball-lázat, a csapat iránti érzelmeket. Feljutottunk, a Magyar Kupában a klub történetében először az elődöntőig jutottunk, az ősi riválisok közül legyőztük a Debrecent, hosszú évtizedek után nyertünk Diósgyőrben, a Groupama Arénában megtapsolta a csapatunkat a ferencvárosi közönség, ezek mind fantasztikus élmények. Szép az új stadion, fejlődik az edzőpálya, sok fiatal került a csapatba, tudom, mennyi erőfeszítést tesznek azért, hogy sikeres legyen a klub, és bár azt gondoltam, hagynak dolgozni a bajnokság végéig, nincs bennem tüske, nem haragszom senkire – szurkolok a Nyíregyházának.”

S mit adott a Szpari az edzőnek? Az élvonalat, vágta rá Tímár Krisztián, hiszen nem első osztályú klub kérte fel dolgozni, másodosztályút vezetett a legmagasabb osztályba.

„Mindannyian kiérdemeltük az NB I-et, és rengeteget tanultam. Légiósokkal dolgozni, az élvonalban dolgozó edzőkollégák ellen készülni, alkalmazkodni a keret változásaihoz, mind jó tapasztalat volt.”

Az MTK lesz a Vidi ellenfele a hétvégi bajnokin – mire számít a szakvezető?

„A leggyorsabban a játékosok önmagukba vetett hitét szeretném visszaadni, megerősíteni. Kockázatvállalás a győzelem érdekében, legyen bátorság – ebben előre kell lépni, mert megvan a támadó minőség, ám hatékonyabb játékra van szükség az ellenfél térfelén. Azt látom, a futballisták nyitottak, motiváltak, jól fogadják, amit kérünk. Az MTK ereje az állandóság: voltak nehezebb időszakok, kudarcok is, mégis ugyanazok vezetik a klubot, ugyanaz a szakmai stáb irányít, a keret sem változik jelentősen, ami meglátszik az eredményeken. Ezt kell nekünk egységgel, lelkesedéssel, ellensúlyozni. Izgatottan várjuk a mérkőzést.”

GÖDÖRBEN A FEHÉRVÁR FC. A kombinatív támadófutballt játszó, nem mellesleg az európai kupaporondra is odaérhető MTK érkezik a hétvégén a Sóstói Stadionba, és szerintem szoros első félidőt követően a másodikban a hazaiak fölé kerekedve kétgólos győzelmet arat. NS-TIPP: Saliga Norbert

NB I

28. FORDULÓ

13.15: Fehérvár FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!