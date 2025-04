Sérvműtétje után lett kulcsember a Paksban Hinora Kristóf

A FORDULÓ MÉRKŐZÉSE

Nagy volt a tétje pénteken az MTK Budapest–Paksi FC mérkőzésnek: a hazai együttes győzelmével négy pontra megközelítette volna harmadik helyezett riválisát, paksi siker esetén viszont tíz pontra nőhetett a különbség, ami hat fordulóval a befejezés előtt már tekintélyesnek számít a dobogóért zajló versenyben. Aki látta a forduló legjobb meccsét, tanúsíthatja, a Paks az első negyvenöt percben minden tekintetben ellenfele fölé lőtt, sorra alakította ki a helyzeteket, Ötvös Bence és Hinora Kristóf révén a lécet is eltalálta, mielőtt Tóth Barna vezetést szerzett, az eredmény tehát egyértelműen a házigazdára nézve volt hízelgő.

„Nyilván tudtuk, hogy ha megszerezzük a három pontot, leszakítjuk magunkról az MTK-t, és tulajdonképpen már az első harminc percben el is dönthettük volna a párharcot – mondta lapunknak Hinora Kristóf, akit a Nemzeti Sport hetes osztályzattal a mérkőzés legjobbjának látott. – Szervezett, a futballt szó szerint játszó csapat várt ránk, ennek ellenére sorra alakítottuk ki a helyzeteket, többször eltaláltuk a kapufát, és ha nem csak egyszer találunk be, nyugodtabb folytatás várt volna ránk. A szünetben Bognár György vezetőedző is azt emelte ki, hatékony a játékunk, de a helyzeteket nem elég kialakítani, gólokat kell szerezni! Ilyenkor mindig fontos, hogy ne aludjunk bele a meccsbe, és amint lehetőség van rá, muszáj megszerezni a második gólt. Jöttek is az újabb helyzetek, de kimaradtak, aztán egyenlített az MTK, de rögtön tudtunk reagálni rá. Hogy a végén szerencsénk volt Németh Krisztián kapufájánál? Meglehet, de nem szabad elfelejteni, előtte háromszor is az ellenfelünknek volt szerencséje hasonló esetben… A lényeg, hogy megvan a győzelem, leszakítottuk magunkról az MTK-t, és tettünk egy újabb lépést afelé, hogy a dobogón fejezzük be a bajnokságot.”

Böde Dániel (13) sokat hozzátesz a paksiak eredményességéhez, az MTK ellen is győztes gólt szerzett (Fotó: Török Attila)

De melyik fokán?

Mivel egy nappal később a listavezető Puskás Akadémia 2–0-s vereséget szenvedett a Győr vendégeként, a második Ferencváros pedig 2–0-ra győzött Zalaegerszegen, a Paks már csak két pontra van az első helyezettől (FTC), illetve egyre a másodiktól (PAFC). Mivel szombaton a közvetlenül előtte álló felcsúti együttest fogadja, győzelem esetén megelőzheti, és mert három nappal később a ZTE érkezik hozzá a Magyar Kupa elődöntőjében, elmondható, az egész idényt meghatározó időszak következik.

„Pakson mindenkinek nehéz játszania, természetesen a Puskás Akadémia ellen is a három pont megszerzése a célunk – folytatta a paksiak 27 éves szélsője. – Jó formában vagyunk, de az ellenfelünk sem véletlenül szerepel az élmezőnyben, szóval biztosan nem lesz könnyű meccs. Ha majd ezen a bajnokin túl leszünk, foglalkozhatunk a Magyar Kupával, maradjunk annyiban, a lehető legtöbbet akarjuk kihozni az idényből.”

Bognár György a bajnokságban és a kupában is újra éremig vezetheti a Paksot (Fotó: Török Attila)

A Paks már túl volt az első két tavaszi fordulón (hazai pályán 1–1 az ETO, 2–0 a Fehérvár ellen), amikor kiderült, Hinora Kristóf a Vasastól a klubhoz igazol. Hat és fél évet töltött el a piros-kékeknél, ott lett NB I-es labdarúgó (2022. július 30-án a KTE elleni 0–0-s találkozón), ugyanakkor az ősszel sérvvel műtötték, egyetlen meccsen sem lépett pályára, így sejteni lehetett, időre van szüksége, amíg újra felépíti magát. Február 16-án, a Ferencváros otthonában 2–0-ra megnyert bajnokin mutatkozott be, öt percet kapott a szakmai stábtól, egy hónappal később, az Újpest 6–1-es kiütésekor megszerezte az első paksi gólját, azóta a ZTE (1–1), a Nyíregyháza (2–0) és az MTK (2–1) ellen is kezdett, láthatóan egyre jobb állapotba kerül, és rövid idő alatt fontos játékossá nőtte ki magát.

„Nagyon hosszú volt a kihagyás, a teljes ősz kimaradt, de mostanra elmondhatom, erőnlétben utolértem magam, egyre bátrabb vagyok a játékban, jönnek vissza a régi beidegződések – mondta Hinora Kristóf. – Amikor Paksra igazoltam, egy osztállyal feljebb léptem, és bárhogyan nézzük, ez nagy ugrás volt. Néhány nappal ezelőtt bevillant, még két hónapja sem vagyok a klubnál, és máris mennyi minden történt velem. A csapat tavaly is kupadöntőt játszott, sőt meg is nyerte, és most is van esély a döntős szereplésre, ami nekem az első lehet. Hat forduló még hátravan a bajnokságból, s lehetőségünk nyílt a dobogón végezni, és nem az NB II-ben, hanem az első osztályban! Nincs nagy különbség a csapatok között, tudjuk, a Ferencváros a legesélyesebb, de hazai pályán fogadjuk majd; ahogyan abból a találkozóból, a többiből is megpróbálunk jól kijönni, aztán a végén kiderül, mindez mire elegendő.”

A FORDULÓ MEGKÖNNYEBBÜLÉSE

Keresztes Krisztián: A saját kezünkben a sorsunk

Keresztes Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus védője lapunknak beszélt első, győzelmet érő NB I-es góljáról, a kevés alvásról, valamint az új vezetőedzőről, Szabó Istvánról.

Ennél jobbkor nehéz lett volna megszereznie első NB I-es gólját. Keresztes Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus belső védője a vasárnapi, Fehérvár FC elleni létfontosságú összecsapáson (1–0) talált be, nem is akárhogyan. Nagy Dominik jobbról végezhetett el szabadrúgást, beadása után a kapujából kimozduló Dala Martin nem tudta megfogni a labdát, amelyet a Szpari hátvédje ballal, a feje fölött a kapu jobb oldalába „húzott”.

„Alig aludtam az éjjel, még mindig dolgozik bennem az adrenalin – mondta lapunknak hétfő délelőtt a nyíregyháziak 25 éves hátvédje, aki 19. élvonalbeli bajnokiján szerezte meg az első találatát. – Nem csupán a gólom miatt aludtam keveset, minden meccs után ez a helyzet… De legalább boldogan kelhettem fel: örültem a gólomnak, s még sokkal jobban annak, hogy két hónap elteltével végre újra nyertünk. A bajnokságban eltelt 612 perc, a Magyar Kupával együtt pedig 702 perc, hogy nem találtunk be az ellenfél kapujába, feszültséggel teli időszak volt. Bízom benne, hogy végre átszakad a gát, nemcsak bennem, hanem a csapattársaimban is, és a jövőben jobb eredményeket érünk el. Hogyan emlékszem vissza a gólomra? Nagy Dominik beadása után próbáltam összehúzni magam, hogy ne bántsam a kimozduló fehérvári kapust, s miután érzékeltem, hogy nem tudta megfogni a labdát, ezért valószínűleg üres a kapu, egyetlen megoldás állt előttem: háttal a kapunak gólt lőni. Hihetetlen boldogság öntött el, de azt is tudtam, még hátravan húsz perc a meccsből. Miután a játékvezető piros lapot adott a Vidi játékosának, Bohdan Melniknek, nem gondoltam volna, hogy bajba kerülhetünk, mégis megtörtént… A Vidi tizenegyest lőhetett, de Szabó Bálint hibázott, a lécet találta el. Ilyen a futball, valamikor minden sikerül, máskor meg semmi. Mi az utóbbi periódusba estünk: dolgoztunk becsülettel, de egyszerűen minden kifelé pattant. Remélem, ez mostantól megváltozik.”

Keresztes Krisztián ekkor még nem tudta, csak remélte, hogy gólja győzelmet ér majd a székesfehérváriak ellen (Fotó: Czinege Melinda)

A Vidi ellen már Szabó István irányította a Szparit, egy hete ugyanis elváltak a Nyíregyháza és Tímár Krisztián vezetőedző útjai. Néhány nap alatt nem lehet csodát tenni, de úgy tűnik, a csapatra jó hatással volt a váltás.

„Szabó István inkább a nyugodtságot, a megfontoltságot képviseli, ez kellett most nekünk. Magabiztosságot sugall, erre volt szükségünk. A győzelem nagy erőt adhat, lelkileg mindenképpen. Kicsivel jobb ránézni a tabellára, hiszen nem állunk kieső helyen, a saját kezünkben van a sorsunk. Még játszunk közvetlen riválisokkal, a Debrecennel, a Kecskeméttel és a Zalaegerszeggel is, ha ellenük sikerül jó eredményt elérnünk, bennmaradhatunk. Legközelebb a Ferencvárossal kerülünk szembe, az Üllői úton nyerni nem könnyű, főleg úgy, hogy ellenfelünknek is szüksége van minden pontra, hajt a bajnoki címért. De bizakodunk, motiváltan utazunk Budapestre.” CS. A.

A FORDULÓ INDÍTÁSA

Damian Rasak legjobb meccse három pontot jelentett az Újpestnek

Vasárnap a Debreceni VSC ellen (2–1) megszerezte első tavaszi NB I-es győzelmét az Újpest, főként Damian Rasak sziporkázó játékának köszönhetően – a lengyel középpályás gólpasszánál bízott társai sebességében, góljánál pedig hasznosította az edzéseken gyakoroltakat.

Meghálálta a bizalmat Damian Rasak. Bartosz Grzelak vezetőedző a Ferencváros elleni bajnoki vereség (0–2) után ugyanazt a kezdő tizenegyet küldte pályára vasárnap a Debrecen ellen is, csupán egy helyen változtatott, Geiger Bálint helyét a lengyel középpályás vette át. S micsoda nyerő húzásnak bizonyult ez! A találkozó 48. percében a saját térfeléről indított nagyszerűen a szűrő, harmincméteres passzát követően Giorgi Beridze megszelídítette a labdát, majd a vendégek kapujába lőtte.

„Láttam, hogy Giorgi Beridze és Mamoudou Karamoko is nagyszerűen bemozgott az üres területre, így tudtam, hogy pontos indítással mindkettőjüket helyzetbe hozhatom – mondta lapunk érdeklődésére a 29 esztendős középpályás. – Bíztam a sebességükben, tudtam, hogy valamelyikük eléri a labdát, végül Beridzének lett jó, s nem is hibázott. Nagyon örülök, hogy betalált, igazán rászolgált már, remélem, az önbizalmának is jót tesz!”

Damian Rasak (szemben, középen) reméli, hogy megindul felfelé a tabellán az újpesti csapat (Fotó: Török Attila)

Rasak pedig az 57. percben feltette a koronát a teljesítményére: rövid felszabadítást követően nagyszerű átlövéssel (és némi szerencsével) megszerezte újpesti karrierje első gólját.

„Teljesen tudatos volt a második gólunk, edzéseken sokat gyakoroljuk ezeket a szituációkat, Bartosz Grzelak vezetőedző mondta is nekem a meccs előtt, a centerezések után érkezzek a második hullámban a tizenhatos környékére – folytatta az egyszeres U21-es válogatott játékos. – A labda tökéletesen pattant fel előttem, nagy erővel bombáztam kapura, s a szerencse is mellettem állt, hiszen egy debreceni lábról pattant a hálóba. Nagyon boldog vagyok, hogy megszereztem első gólomat lila-fehérben.”

A DVSC hét perccel később szépített a nagyszerű formában játszó Bárány Donát révén, a 69. percben pedig Maurides fejelt a kapufára, a nagy nyomás ellenére a hazaiak kihúzták a hajrát, s megszerezték első NB I-es sikerüket a 2025-ös évben.

„Örülök, hogy ilyen fontos találkozón három pontot ért a gólom – folytatta az OTP Bank Ligában hetedik helyezett Újpest FC lengyel légiósa. – Ezzel a sikerrel a megfogalmazott cél még elérhető, megszilárdítottuk a helyünket a középmezőnyben, remélem, a folytatásban még feljebb lépünk a tabellán.” S. N.

A FORDULÓ BÓLINTÁSA

Szalai Gábor góllal hálálta meg a bizalmat a bajnoki címvédésre törő Fradiban

Szalai Gábor, a Ferencváros belső védője az utóbbi három tétmérkőzésen végig játszott, Robbie Keane vezetőedző egyre inkább bízik benne.

Úgy tűnik, kezdi visszanyerni hitét és formáját Szalai Gábor. A Ferencváros 24 éves védője a legutóbbi játéknapon megszerezte zöld-fehérben az első gólját; a ZTE FC ellen 2–0-ra megnyert idegenbeli bajnokin a 79. percben, 0–0-nál fejelte a labdát a kapuba. A Fradihoz tavaly augusztusban szerződő játékos nem élvezte Pascal Jansen bizalmát, de az új vezetőedző, Robbie Keane egyre inkább úgy látja, csapata hasznára lehet. Az utóbbi három tétmérkőzésen az első perctől az utolsóig a pályán volt (két bajnoki, egy Mol Magyar Kupa-mérkőzés), s kifejezetten jó teljesítményt nyújtott, a bizalmat pedig a Zete ellen góllal hálálta meg.

A labdarúgó mögött izgalmas és kemény időszak áll. Emlékezhetünk, a 2022–2023-as bajnokságot ezüstéremmel záró Kecskeméti TE-nek alapembere volt, 29 NB I-es fellépésén három gólig és egy gólpasszig jutott. Miután 2023 őszén is kiemelkedően futballozott (15 bajnokin négy gól és egy gólpassz), senki sem lepődött meg rajta, hogy 2024 januárjában légiósnak állt, Svájcba szerződött az élvonalbeli Lausanne-Sporthoz. A klubnál összesen 17 tétmérkőzés jutott neki, ezután pedig a Ferencváros megvásárolta a játékjogát. Sokan nem értetették, miért jött haza, tavaly szeptemberben azt nyilatkozta lapunknak, hogy „a Ferencváros nemzetközileg is ismert együttes, az elmúlt években bizonyította, ezen a szinten is megállja a helyét. Ez döntő érv volt. Ráadásul az idén felkerült az új lebonyolítású Európa-liga főtáblájára a csapat, olyan szintű meccseken lehet játszani, amelyre odakint a Lausanne-ban nem lett volna lehetőségem.”

A Ferencváros az első a tabellán, egy pont az előnye a második felcsútiak, illetve kettő a harmadik paksiakkal szemben. CS. A.

A FORDULÓ GÓLJA

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

Április 11., péntek

DVTK–Kecskeméti TE 2–1

MTK Budapest–Paksi FC 1–2

Április 12. szombat

ETO FC Győr–Puskás Akadémia 2–0

ZTE FC–Ferencvárosi TC 0–2

Április 13., vasárnap

Újpest FC–DVSC 2–1

Nyíregyháza Spartacus FC–Fehérvár FC 1–0

28. FORDULÓ

Április 19., szombat

13.15: DVSC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

16.15: DVTK–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport+)

20.30: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

Április 20., vasárnap

13.15: Fehérvár FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

15.45: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

Április 21., hétfő

18.30: Kecskeméti TE–Újpest FC (Tv: M4 Sport)