A hajrában két perc alatt fordított a Diósgyőr, pont nélkül maradt a Kecskemét

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Kecskeméti TE 2–1 (0–1)

Miskolc, DVTK Stadion, 4617 néző. Vezette: Derdák

Gólszerző: Acolatse (87.), Edomwonyi (89.), ill. Camaj (30. – 11-esből)

Mankó nélkül tudok járni – újságolta mosolyogva a DVTK Arénában Szatmári Csaba, aki február 1-jén az Újpest elleni bajnoki mérkőzésen szenvedett lábtörést. Mint megtudtuk, a rehabilitáció a tervek szerint halad, a DVTK védője azt mondta, rengeteget számít neki, hogy sokat lehet az öltözőben, gyakran van a játékostársakkal, akik biztatják és folyamatosan azzal erősítik a lelkét, hogy visszavárják. Napi három-négy óra különmunkával jár a gyógyulás, és a mankó elhagyása már fontos állomás a futball felé vezető hosszú úton.

Természetesen Szatmári Csaba is a szurkolt csapatának a forduló nyitó mérkőzésén. A DVTK még dobogóesélyesként vágott neki 2025-nek, és bár ebből érem már aligha lesz, a borsodi együttes stabil középcsapat, így egyértelmű volt, hogy a vendég Kecskemét számára nagyobb a tét péntek este. Gera Zoltán, a KTE vezetőedzője minden alkalommal hangsúlyozza, amíg matematikai esély van, a lila-fehérek biztosan nem adják fel, és ezt erősítendő Miskolcon is motiváltan, akaratosan kezdett a vendégcsapat. Tíz perc elteltével mutatott életjeleket a diósgyőri együttes, átmeneti mezőnyfölénye szögletekben mutatkozott meg, de a KTE állta a sarat – köszönhetően annak, hogy a megszerzett labdát Katona Bálint és Zsótér Donát nagyon megbecsülte, kettejük aktív és kreatív játékának köszönhetően a kecskemétiek többször is a hazai tizenhatos előterébe jutottak.

Nem volt tehát előzmények nélküli, hogy a KTE megszerezte a vezetést. Belényesi Csaba húzódott előre az egyik szabadrúgásnál, Christ Tiéhi pedig eltalálta a védő lábát. A játék amúgy ment tovább, csakhogy a VAR észlelte a szabálytalanságot, így némi fáziskéséssel ugyan, de tizenegyeshez jutott a Kecskemét – Driton Camaj pedig könyörtelennek bizonyult, ellentmondást nem tűrően lőtte a labdát a léc alá. Az ítélet alaposan felborzolta a kedélyeket, ezt követően a játékvezető minden döntése élénk visszhangot keltett a nézőtéren, miközben a DVTK megpróbált gyorsítani a tempón, és a játék áttevődött a vendégek térfelére, de nagy helyzetet sokáig nem tudtak kialakítani a diósgyőriek. Ha a kecskemétieknek volt idejük rendeződni, öt védő helyezkedett egy vonalban, előttük két szűrő középpályás próbálta lassítani a hazai akciókat, elöl pedig három támadó már a támadásépítés kezdeti szakaszát próbálta megzavarni. Nem talált fogást a DVTK az ellenfelén, és kissé feszült hangulatban ért véget az első félidő.

Nem volt meglepő, hogy a DVTK kapuja elé szegezte ellenfelét a második félidő elején. A KTE azonban átvészelte a legveszélyesebbnek tűnő tíz percet, kiszabadult a nyomásból, és több ellenakciót is vezetett. Tapintható volt a feszültség a nézőtéren, türelmetlenek voltak a borsodi drukkerek, mert a csapatuk nem játszott jól – csak idő kérdése volt, mikor jönnek a cserék. Egy óra is eltelt a mérkőzésből, amikor a cserejátékosok egyre-másra érkeztek a pályára, leginkább kecskeméti oldalról. A hajrában viszont jött a fordulat: Elton Acolatse látványos góllal egyenlített, majd egy kecskeméti szögletet követően gyilkos kontraakciót vezetett a hazai csapat, és Bright Edomwonyi szintúgy szép mozdulattal megszerezte a győztes találatot – mindkettő versenyben lehet az év legszebb gólja címért.

A Kecskemét egymás után a második mérkőzésén vezetett az utolsó percekig, de a Győr és a DVTK ellen mindössze egy pontot szerzett – márpedig ez az öt elveszített pont rettentően hiányozhat majd a bennmaradásért folytatott versenyfutásban…



