Nyert a Paks az MTK otthonában, a dobogó szinte már zsebben a zöld-fehérek számára

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

MTK Budapest–Paksi FC 1–2 (0–1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3492 néző. Vezette: Pillók

Gólszerző: Bognár I. (75.), ill. Tóth B. (37.), Böde (77.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Ki pótolja Kádár Tamást a védelem közepén – hazai oldalon leginkább ez a kérdés foglalkoztatta a klub szimpatizánsait. Nem csoda, hiszen az öt sárga lapos eltiltását töltő, 35 éves, 57-szeres válogatott védő alapembere együttesének. Erre bizonyíték, hogy az idényben 20 bajnokin lépett pályára, ebből 19-szer kezdőként, s például a ZTE elleni márciusi összecsapáson csak betegség miatt nem számíthatott rá a szakmai stáb. A kezdő sípszó előtt 80 perccel azt is gondolhattuk, hogy Végh Bencét bízza meg Horváth Dávid vezetőedző Kádár Tamás pótlásával: a hórihorgas, alapvetően a középpályán bevethető futballista korábban már szerepelt a védelem tengelyében. Csakhogy néhány perccel később, a hivatalos jegyzőkönyvben nem találtuk a nevét, s végül kiderült, Varju Benedeknek kellett megoldani a paksi támadások semlegesítését a védelem közepén. A vendégeknél is volt gond: Méhes Tamás kommunikációs vezetőtől megtudtuk, Osváth Attila kisebb sérülést szenvedett a csütörtöki edzésen, így nem volt bevethető állapotban a kiemelkedő idényt futó, a válogatottban is bemutatkozó játékos. Azonban nélküle is parádésan kezdtek a paksiak! Már a 3. percben (majdnem) vezetést szereztek, Vécsei Bálint megpattanó lövése kötött ki a jobb felső sarokban, de a VAR jelezte Pillók Ádám játékvezetőnek, nézze vissza az esetet: a felvételen látszódott, Hinora Kristóf kézzel ütött bele a labdába a paksi labdaszerzéskor, így középkezdés helyett szabadrúgással jöhettek a fővárosiak.

A Paksot ez nem vetette vissza, Ötvös Bence a 13. percben a lécet találta telibe – a hazaiak nem találtak fogást a zöld-fehéreken, akik egyszerűen nem engedték levegőhöz jutni őket. Néhány perccel később újra megmenekült Horváth Dávid csapata, Hinora Kristóf lövése után Ilja Beriasvili lábáról pattant a labda a lécre. A 37. percben már nem fogta Fortuna a kék-fehérek kezét, mesteri támadás végén Tóth Barna lőtte a labdát a léc alá, így már 11 gólos a bajnoki idényben. A félidő hajrájában még Molnár Rajmund mozdulata ért tapsot, a támadó Hej Viktor beadása után 16 méterről, ollózó mozdulattal próbálkozott, Szappanos Péter a léc alól kotorta ki a labdát.

A fordulás után nem változott a játék képe: a Paks benyomta saját kapuja elé a fővárosiakat (Mezei Szabolcs próbálkozásánál védett nagyot Demjén Patrik), a kék-fehérek csak ritkán szabadultak a szorításból. A 75. percben megtették, és akkor Bognár István kilőtte a jobb alsó sarkot. Ám a hazaiak nem sokáig örülhettek, hiszen a csereként beálló Böde Dániel újra vezetéshez juttatta aranyéremre hajtó csapatát! A csatár ismét megmutatta, 38 évesen is képes kiemelkedő teljesítményre, és a 25-szörös válogatott játékos 499. élvonalbeli bajnokiján is betalált. Ötvös Bence pedig el is dönthette volna a mérkőzést, de lövése után a bal oldali kapufán csattant a labda, csakúgy, mint Németh Krisztián próbálkozása nyomán. Az eredmény nem változott, a paksiak győzelmükkel szorosan követik, illetve olykor megelőzik az FTC-t, és tapadnak az élen álló Puskás Akadémiára is. 1–2



ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!