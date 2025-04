Tovább menetel az ETO, hajrában lőtt gólokkal legyőzte a Puskás Akadémiát!

LABDARÚGÓ NB I

27. FORDULÓ

ETO FC Győr–Puskás Akadémia FC 2–0 (0–0)

Győr, ETO Stadion, 3120 néző. Vezette: Kovács Imre

Gólszerző: M. Diarra (85.), Szahli (90+8. – 11-esből)

Nagy lehetőséget kapott az ETO FC Győr péntek este. Az MTK Budapest Paks elleni hazai, 2–1-es vereségével megnyílt az esélye arra, hogy esetleges szombati győzelme esetén egyetlen pontra megközelítse a negyedik helyen álló fővárosiakat. Persze, ahogy az MTK-nak, az ETO-nak sem erre a fordulóra osztották a legegyszerűbb lapokat, elvégre a listavezető Puskás Akadémia vendégeskedett a végre tavaszias, napfényárban úszó ETO Stadionban.

A felcsútiak gyorsan lelohaszthatták volna a hazai lelkesedést, még 60 másodperc sem telt el, amikor Nagy Zsolt a saját térfeléről indította a jobb oldalon üresen felfutó Mikael Soisalót, de a finn szélső mellé lőtt ziccerben. A 6. percben már Pécsi Árminnak járt a gratuláció, győri labdaszerzést követően Nadir Benbuali és még három társa rohamozta meg létszámfölényben az ellenfél védelmét, de az algériai csatár önző volt, távoli lövését szögletre ütötte a zöld-fehéreknél is nevelkedő kapus. Az NB I-ben gyakran előforduló jelenséget ezen az összecsapáson is megfigyelhettük: egyáltalán nem látszott a játék képén, melyik csapat foglalta el a kezdő sípszó előtt az első és a hatodik helyet. A 21. percben ráerősített a megfigyelésre Claudiu Bumba is, a lövése nyomán nagyot kellett nyújtóznia Pécsi Árminnak, majd Heitor kicsivel mellé fejelte a labdát. A 28. percben Zseljko Gavrics 15 méterről közel járt a vezetés megszerzéséhez, Nadir Benbuali remekül pörgette le neki a labdát lövésre, ám az ígéretes lövőhelyzethez nem párosult pontos befejezés.

Leviék (fehérben) pont nélkül maradtak Győrben (Fotó: Földi Imre)

Innentől szinte percenként sorjáztak az ETO-helyzetek, melyek közül a legnagyobb talán Bánáti Keviné volt a 39. percben: ajándéklabdát kapott Jonathan Levitől a tizenhatoson belül, de túlságosan kisodródott ahhoz, hogy Pécsinek gondot okozzon a helyzet. A 41. percben Levi már a jó kapu előtt osztott ki kulcspasszt, ám Heitor önfeláldozó mentése miatt szöglet, s nem Lamin Colley-gól következett.

Bánáti Kevin gondoskodott arról, hogy a második félidő ETO-lövéssel kezdődjön, a menteni igyekvő védő miatt nem tudta eléggé leszorítani a labdát, nem találta el a kaput. Zseljko Gavrics aztán nagyszerű cselsorozat végén tizenegyest harcolt ki: Kovács Imre közel állt az esethez, a visszajátszások alapján sem világos, miért jelzett a VAR-szobából Andó-Szabó Sándor, és három-négy perc VAR-ozás után miért vette el a büntetőt a játékvezető. A furcsa döntés nem szegte kedvét az ETO-nak, de a győriek a 65. perctől már nem tudták a felcsútiakat a saját tizenhatosukon belül tartani. Ebben az időszakban Samuel Petrásnak kellett nagyot védenie, Mikael Soisalo másodszor ugorhatott ki nagy helyzetben. A Puskás Akadémia a hajrára felbátorodott, Nagy Zsolt a 80. percben Jonathan Levi jobb oldali szögletéből csúsztatott csaknem a rövid sarokba, a következő veszélyes támadást is ő fejezte be, egy perccel később pedig előkészített, Artem Favorov szinte az alapvonalról lőtt, Petrás szögletre mentett. A mérkőzés hajrája alapján váratlanul, de az összkép szempontjából teljesen megérdemelten megszerezte a vezetést az ETO a 85. percben: Mamady Diarra becserélése remekül sült el, Georgij Haratjunjan bizonytalankodását a mérkőzés legszebb jelenetével használta ki. A hosszabbításban Wojciech Golla újra megkísértette a sorsot tizenhatoson belüli szabálytalanságával, ám a VAR most az ETO javára ítélt, a sértett, Vazsdi Szahli pedig eldöntötte a meccset. Az ETO gyorsan visszafizette a Paksnak a szívességet, a tolnaiak is közelebb kerültek a céljukhoz a győri sikerrel. 2–0