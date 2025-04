Mennyi? Harminc! – Deák Zsigmond jegyzete

3403 – ez még gombócból is sok, szokták mondani, s valóban, ennyi gombócot, legyen az túró- vagy szilvás, tényleg csak egy hadseregnyi jó étvágyú ember tudna begyűrni. Nos, ennyi napja győzte le legutóbb az Újpest a Ferencvárost a magyar labdarúgás hagyományos derbijén, egészen pontosan 2015. december 12-én, s utána vasárnapig 29 tétmérkőzést vívott meg sikerélmény nélkül az ősi riválissal. Sokakban fel is vetődhetett, hogy ilyen hosszan mutatkozó szignifikáns erőkülönbség mellett egyáltalán derbinek lehet-e még nevezni az összecsapást. Tudjuk, a hagyomány kötelez, de mégis… Ráadásul múlt szerdán a Magyar Kupa negyeddöntőjében, ugyanitt, a Groupama Arénában már az aktuális formákról is képet alkothattunk, s bizony a 3–1-es zöld-fehér győzelem a játék képe alapján nyugodtan lehetett volna 6–1 is.

Természetesen ismerjük az örök igazságot, hogy a futball a legesetlegesebb labdasportág, meg hogy minden meccs más, de amikor az egyik fél szinte csak ebbe tud kapaszkodni, az azért jelzi az esélyeket. Ráadásul a címvédő FTC játékosait az is motiválhatta, hogy vasárnap délután a Puskás Akadémia döntetlenezett az MTK-val, így közelebb férkőzhettek a listavezetőhöz, no meg a Paksot is vissza lehetett előzni. Két ritka érdekességet már a kezdő sípszó előtt feljegyezhettünk: egyrészt a játékvezető, Csonka Bence megsérült, így ez eredetileg videóbírónak jelölt Berke Balázs bíráskodott, másrészt a Fradiban öt magyar kezdett (s maradt végig a pályán): Dibusz Dénes, Kaján Norbert, Szalai Gábor, Tóth Alex és Varga Barnabás. Előbbit nem kívánjuk senkinek, utóbbit minél többször…

Maga a meccs kiegyenlítetten indult, aztán Maiga egy kipattanót védhetetlenül bombázott az újpesti kapu bal oldalába, majd Varga duplázta volna meg a hazai előnyt, ha a cipőmérete egyetlen számmal kisebb lenne, így viszont a VAR (és a sérülése miatt videóhoz ülő Csonka Bence) közbeszólt. Mégis 2–0 lett az első félidő vége – épp, mint szerdán az MK-ban –, a régóta remek formát mutató ifjú titán, Tóth hibátlan beadását a négy napja is betaláló Pesics váltotta gólra.

Szünet után a Ferencváros magabiztosan őrizte az előnyt, a lilák legfeljebb annyit értek el, hogy Dibusz sem merevedett le, védett pár szépet a vendégtámadások végén. Simán meglett tehát a sorozatban 30. derbi újpesti győzelem nélkül, s bár azt mondják, minden sorozat megszakad egyszer, ez csak nem akar. Ennek hatására pedig a dobogón csak két-két pontra áll egymástól a PAFC–FTC–Paks trió.