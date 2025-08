Batik Bence: Meg kell fékeznünk az MTK kreatív játékosait

Szép mérföldkőhöz ért Batik Bence: a Debrecen játékosa pénteken kétszázadik élvonalbeli mérkőzésén léphet pályára. A 31 esztendős futballista a Ferencvárosban 21-szer, az MTK-ban 15-ször, a Honvédban 111-szer, a Puskás Akadémiában 47-szer, míg a Debrecenben 5-ször játszott az NB I-ben. Stabil élvonalbeli futballistának számít, már jóval korábban elérhette volna a kétszázas határt, de térd- és talpsérülése miatt három év kimaradt a pályafutásából.

„Már a Puskás Akadémia játékosaként tudtam, hogy közel vagyok a kétszázadik meccshez, de sajnos az elmúlt másfél-két évem nem úgy alakult, ahogy terveztem – mondta lapunknak Batik Bence. – Múlt héten játszottam, így tudom, hogy pénteken jöhet a kétszázadik mérkőzésem, mindenképpen győzelemmel szeretnék ünnepelni. Örülök, hogy szép mérföldkőhöz érek, még ha korábban is meg lehetett volna, de sajnos a sérülések közbeszóltak. Azonban már előrenézek, ötödik hete végzek teljes értékű edzésmunkát, a nyáron fokozatosan kaptam a játékperceket Sergio Navarro vezetőedzőtől. A felkészülés alatt javarészt a védelem közepén játszottam, de a múlt héten a ZTE ellen egy sorral feljebb kaptam szerepet, a vezetőedzőnek tetszett, amit látott, szóval úgy fest, a középpályán számít rám. Sok új játékos jött a nyáron, folyamatosan alakulunk, de hétről hétre jobbak leszünk.”

A Debrecen Zalaegerszegen kezdte az idényt, s habár háromszor is hátrányban volt, 3–3-as döntetlent harcolt ki.

„Azt beszéltük az öltözőben, hogy nem sokkal ezelőtt a zalaegerszegihez hasonló meccseket elveszítettük, de most háromszor is sikerült egyenlítenünk, ami a csapat erejét mutatja. Persze, sok a három kapott gól, kell még idő, amíg minden összeáll és az új vezetőedző elképzeléseit maximálisan el tudjuk sajátítani. Szinte a teljes védelem kicserélődött, csak Lang Ádám maradt az előző idényből a hátsó alakzatban. Én azt vallom, hogy a kapus az első támadó, a támadó az első védő, kell még idő, hogy összeálljon a védekezésünk.”

Batik Bence pályafutása során tizenkétszer lépett pályára az MTK ellen, s hétszer győztes csapat tagja volt.

„Videóztunk a héten, egyrészt igyekeztünk kijavítani a múlt héten elkövetett hibáinkat, másrészt megnéztük az MTK-t. L abdával türelmesebbnek kell lennünk, és a kapott gólok számát is csökkenteni kell. Az MTK magja évek óta ugyanaz, Kosznovszky Márkon kívül minden kulcsember maradt, ráadásul volt felcsúti csapattársammal, Jakub Plsekkel sokat erősödött. Meg kell fékeznünk azokat a játékosokat, akik fazont szabnak a játékának, Bognár Istvánra vagy Jakub Plsekre gondolok, de megemlíthetem a fiatal Németh Hunort is. Nem szabad területet hagyni nekik, és nem birtokolhatják sokat a labdát. Mi is szeretjük a támadófutballt, az MTK is, meglátjuk, mi sül ki belőle…”

20.00: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

