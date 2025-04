Kovács Patrik: Készen állok Osváth Attila semlegesítésére!

Izgalmas csatának nézünk elébe: péntek este a harmadik Paksi FC csap össze a negyedik helyen álló MTK Budapesttel. A két együttes között hét pont a különbség a tabellán, ezt csökkentené négyre a pesti csapat.

„A célunk nem lehet más, mint hogy bravúrt vigyünk véghez és nyerjünk idehaza – mondta lapunknak Kovács Patrik, az MTK Budapest 20 éves bal oldali védője, aki tavasszal az összes bajnokin az első perctől fogva az utolsóig a pályán lehetett, s csütörtökön szerződést hosszabbított klubjával. – Biztosan nehéz feladat vár ránk, a paksi erős, egységes csapat, amely rendkívül gólveszélyes. Nem véletlenül áll a harmadik helyen és tapad a felcsútiakra és a ferencvárosiakra. Ellenfelünk erőlteti a rengeteg beadást, így elsősorban ezt kell majd hatástalanítanunk. Nem lesz könnyű, azért sem, mert Kádár Tamás öt sárga lapos eltiltását tölti. Bárki is kap szerepet hátul, biztos vagyok benne, megoldja a rá bízott feladatokat. Nekem is furcsa lesz kissé, hogy nem ő áll majd mellettem, de közösen megoldjuk a pótlását! Én sem nézek könnyű este elé: a remek formát futó Osváth Attilával találkozom majd a legtöbbet, nekem kell majd semlegesítenem.”

NS-TIPP: Cserháti András A két legtöbb gólt szerző együttes csap össze a bajnokságban (a paksiak ötvenhat, míg a pestiek negyvenötnél tartanak az idényben), garantált a szórakozás. A paksiak akár a bajnoki aranyérmet is megszerezhetik, a hazaiak a dobogóra hajtanak, vagyis mindkét oldalon óriási a motiváció. Valami azt súgja, a tolnaiak tesznek egy lépést álmaik beteljesülése felé. Tippem: 2–4.

Kovács Patrik beverekedte magát az MTK kezdőjébe: míg az előző idényben hétszer kapott szerepet kezdőként, míg tizenegyszer csereként, addig az idén ez megfordult, ugyanis tizennégyszer lehetett az első perctől a pályán, míg hat alkalommal a kispadról küldte be a szakmai stáb.

„Boldog vagyok, hogy bíznak bennem, de tudtam, a sok munka kifizetődik! Sokat dolgoztam azért, hogy most itt lehessek. Érzem magamon, hogy fordulóról fordulóra egyre magabiztosabban és jobban megy a játék, ez a megszerzett rutin miatt is lehet. A társak elfogadtak, mindenki támogat, például Kádár Tamás, Stieber Zoltán vagy Kata Mihály is rendre ad egy-egy jó tanácsot a pályán és azon kívül is, ezt elraktározom magamban. Összetartó, jó társaság a miénk, ezért is szerepelünk kiemelkedően. A célunk, hogy indulhassunk a nemzetközi kupában, jussunk be a Magyar Kupa döntőjébe – a Ferencvárossal játszunk majd idegenben az elődöntőben – és ha lehet, kerüljünk fel a dobogóra.”