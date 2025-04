Hornyák Zsolt: Nálunk továbbra sem téma a bajnoki cím!

FEHÉRVÁR FC–ZALAEGERSZEG 0–2

PETŐ Tamás, a Fehérvár FC vezetőedzője

– A kispadról hogy látta, miben voltak jobbak az egerszegiek?

– Frissebbek, energikusabbak voltak, mi enerváltak futballoztunk, két nap nem volt elég, hogy fizikailag felkészüljünk. Ez volt az idény első olyan mérkőzése, amelyen tényleg rosszul játszottak a futballistáink, akik bár becsülettel próbálkoztak, hiányzott az erő.

– Csütörtökön a kupamérkőzésen a vereség ellenére is látszott az elképzelés a játékukban, most viszont tanácstalan volt az együttese.

– Szervezettek voltunk az első félidőben, egyszer hibáztunk, az első beadásnál a százkilencven centiméter magas védőink között a legkisebb ember gólt fejelt. Aztán birtokoltuk a labdát, megvolt az elképzelés, de pontatlan volt az összjáték. Három meccset játszottunk egy hét alatt, kiütközött a fáradtság. Például Szabó Bálint nagyon hajtott, mint ahogy összes többi játékos is, de ez az akarás erre volt elég.

– Spandler Csaba fellépett a középpályára, azaz a csapat próbált létszámfölénybe kerülni a pálya közepén – ez jó húzás volt?

– Spandler Csaba szerepcseréje tudatos döntés volt, mérkőzésről mérkőzésre alkalmazunk új taktikai elemeket. Ez a húzás kezdetben jól működött, feleslegesnek véltem, hogy Yohan Coizet-t hárman őrizzék. Nem akarok magyarázkodni, a felelősséget vállalom, nehezebb helyzetbe hoztuk magunkat, de ez van, lesz javítási lehetőségünk.

MÁRTON Gábor, a ZTE FC vezetőedzője

– Összeszedett futball, megérdemelt győzelem – önnek is tetszett a csapata produkciója?

– Nagyon nehezen indult a meccs, az első öt-hat percben nem is értettük, mi történik, alig lendült játékba a csapat. Utána megnyugodtunk, már jól futballozva, szép gólokat szerezve, az ellenfél fölé kerekedtünk, aminek nagyon örülhetünk.

– Miben látta együttese erejét?

– Tudni kell rólunk, mi nagyon mélyről jövünk. Ismerve hazai labdarúgóink múltját, külföldi játékosaink elmúlt évekbeli meccsterhelését, időbe telik, mire egységessé válunk. A nézők, az újságírók sokszor nem ismerik, nem látják a háttérmunkát, a rossz beidegződéseket. Tizenhét hónapja dolgozom Zalaegerszegen, és elmondhatom, nagy segítség az edzőnek, ha megkapja az időt és a bizalmat. Voltak, vannak és lesznek is nehéz időszakok, előfordul az ilyen, de szerencsére kezdünk jó formába kerülni, sikerülnek az elképzeléseink. Messze még a bajnokság vége, ez a győzelem önbizalmat adhat.

– A második gól nagyon szép akciót követően született: mekkora hangsúlyt fektetnek a játéknak erre az elemére?

– A második gólt valóban begyakorolt szituációt követően rúgtuk. Ez a kollégáim érdeme, ők a felelősek ugyanis a szabad- és szögletrúgás-kombinációkért. Edzésen ezek könnyebben sikerülnek, boldogok vagyunk, hogy a mérkőzésen is viszontláttuk a figurát.