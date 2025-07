Molnár mindenkinek szeret gólt lőni, Báránynak önmagát kell legyőznie – fókuszban a támadók

A FORDULÓ GÓLJA – MOLNÁR RAJMUND





Molnár Rajmund (jobbra) egyenlített a Ferencváros ellen (Fotó: Török Attila)

VÉDHETETLEN LÖVÉS – a Ferencváros Lenny Joseph góljával szerzett vezetést az örökrangadó első félidejében, a szünet után Molnár Rajmund nagy erővel lőtt Dibusz Dénes kapujának bal oldalába, 1–1 lett a meccs vége.

„Gyors kontra után kaptam meg a labdát, elvitték előlem a védőket befelé, és onnantól már nem volt más a fejemben, csak az, hogy eltaláljam a kaput. Szerencsére sikerült, örültem neki nagyon – mondta a találkozót követően lapunknak a támadó, aki augusztus végén lesz 23 éves. – Elégedettek lehetünk az egy ponttal, mégiscsak a bajnok Ferencváros volt az ellenfelünk, és bár minden meccsen a győzelemre törekszünk, hátrányba kerültünk, úgyhogy a döntetlen összességében nem rossz eredmény.”



A futballista elmondta, a stabil védekezésre építettek, ez volt az elképzelésük, hiszen várható volt, hogy a Ferencváros birtokolja majd többet a labdát.



Molnár Rajmund 49. élvonalbeli mérkőzésén szerepelt a nyitó fordulóban, így a következő játéknapon mérföldkőhöz ér, az FTC ellen kilencedik bajnoki gólját szerezte – érdekesség, előzőleg is a zöld-fehérek ellen talált a hálóba, még a két csapat tavaszi Magyar Kupa-mérkőzésén. Akkor az MTK szerzett vezetést, végül a Fradi 3–1-re nyert, és bejutott a kupadöntőbe.



„Mindenki ellen szeretek gólt lőni – mondta erre a futballista. – Nyilván jó érzés, ha a Fradival szemben is tudok villogni. Az a célom, hogy jobban sikerüljön ez az év, mint az előző, ez a csapatra is vonatkozik: játékban, eredményességben is szeretnénk előrelépni. A következő mérkőzésünk Debrecenben lesz, ott is jól akarunk teljesíteni, a Ferencváros elleni eredményünk önbizalmat adhat a folytatásra.”



Az örökrangadó kapcsán jegyezhetjük meg: Szappanos Péter a Ferencváros játékosa lehet, igaz, korábbi klubja, a Paks, valamint a Puskás Akadémia is érdeklődik iránta. A kapus a napokban bontott szerződést a szaúdi Al-Fatehhal, és menedzsere, Schultz Levente az M4 Sportnak azt nyilatkozta, feltehetően e három klub egyike lesz a kétszeres válogatott játékos következő egyesülete. S. ZS.



A FORDULÓ MÉRKŐZÉSE – ZALAEGERSZEG–DEBRECEN 3–3

Bárány Donát az előző bajnoki idényben 13 gólt szerzett, a jelenlegiben már most kettőnél tart (Fotó: Szabó Miklós)



RAGYOGÓ MÉRKŐZÉST JÁTSZOTT szombaton a Zalaegerszeg és a Debrecen a ZTE Arénában. A hazaiak háromszor is előnyt szereztek, de a vendégek a duplázó Bárány Donát vezetésével háromszor egyenlítettek (a Loki csatára a két gólja mellett kihagyott egy tizenegyest), így 3–3-mal zárult a meccs. A hat gól mellett a szurkolók számos kiemelkedő egyéni teljesítményt is láthattak.



„Az első félidőben nem éreztem jól magam a pályán, egyszerűen nem találtam a helyem – mondta lapunknak Bárány Donát, a Debreceni VSC 24 esztendős támadója. – Nem csupán a kihagyott tizenegyes miatt volt így, alapvetően nem éreztem komfortosan magam, de szerencsére a fordulás után ez megváltozott. Ami az elhibázott tizenegyest illeti, előre eldöntöttem, hogy a jobb alsó sarkot veszem célba, de sajnos nem találtam el jól, így Gundel-Takács Bence védeni tudott. A második félidőre úgy mentem ki, hogy mindenképpen ki akarom javítani a hibámat és segíteni a csapatnak. Szerencsére a duplámmal össze is jött. A góljaim? Az elsőnél remekül támadtunk le, így a hazaiak kapusát sikerült megzavarnunk, aki odarúgta nekem a labdát. Egyébként nem volt könnyű úgy átvenni, hogy ne pattanjon el messzire, mert erősen jött a labda, meg is lepett, de az átvétel már megalapozta a gólt, utána már nem volt nehéz feladatom. Ami a másodikat illeti, Vajda Botond gyönyörű beadása volt a kulcs, már az előző idényben is adott jó néhány remek passzt nekem, érezzük egymást a pályán, úgy tűnik, át tudtuk menteni erre az évadra. Szeretek ebből a szögből fejelni a kapus mozgásával ellentétes irányba, s bevallom, nekem is tetszett, szép volt.”



Habár a Zalaegerszeg háromszor is vezetett, és további nagy helyzeteket dolgozott ki, a Debrecen erejét mutatja, hogy végig versenyben maradt, rendre fel tudott állni, s végül egy ponttal térhetett haza.



„Mindig igyekszem pozitívan értékelni, így örülök, hogy háromszor is sikerült talpra állnunk, de tény, háromszor is hátrányba kerültünk… Jó lenne, ha legközelebb már sikerülne megszereznünk a vezetést és meg is tudnánk tartani – ez a célunk az MTK elleni pénteki meccsen. Ami engem illeti, erőnlétben és mentálisan is rendben vagyok, de bevallom, a hétvégén éreztem még, hogy az idény elején járunk.”



A Loki saját nevelésű támadója a 2023–2024-es évadban nyolc, az előzőben 13 bajnoki gólt szerzett, joggal tartják most is a gólkirályi cím egyik várományosának.



„Nem a gólkirályság a fő célom, hanem az, hogy mindig felülmúljam önmagam. Még csak most rajtoltunk, rengeteg van még hátra a bajnokságból, örülök, hogy két góllal kezdtem, s persze jó lenne, ha a végén én lennék a legeredményesebb. A nyáron nagy változások történtek a klubnál, igyekszünk elsajátítani Sergio Navarro vezetőedző elképzeléseit, de ez még az alkalmazkodás fázisa. Egyre erősebbek leszünk, és néhány hét múlva már a játékunk is sokkal jobb lesz.” JUDI ÁDÁM



A FORDULÓ KAPUSHIBÁJA – GUNDEL-TAKÁCS BENCE: ÍVELNI AKARTAM



MOZGALMAS MECCSE VOLT Gundel-Takács Bencének. A zalaegerszegiek kapusa az első góljuk előtt fejjel indította az akciót, majd tizenegyest védett, több szép megmozdulása volt, de a második Loki-gólnál nagyot hibázott, Bárány Donátnak passzolta a labdát.



„Az első félidő nagyszerűen alakult, aztán jött az a hiba – mondta lapunknak a ZTE kapusa. – Sajnálom, hogy így alakult, pláne, mert nem is passzolni akartam, hanem ívelni, de megcsúsztam a kitámasztásnál, így technikailag rosszul sikerült a mozdulat. Egy-egy hiba mindig jobban megmarad az emberekben, de a hétvégén történtek miatt nem játszom majd bátortalanabbul a folytatásban.”



Nagy port kavart a DVSC harmadik gólja, amikor Bakti Balázs vérző fejjel a földön maradt, s hiába reklamált a teljes zalai kispad, Káprály Mihály játékvezető nem állította meg a játékot, a vendégek pedig a támadásból egyenlítettek.



„Nyilván csalódottak vagyunk, de teljesen mást játszunk az új vezetőedzővel, idő kell még, hogy elsajátítsunk mindent. Ami a tizenegyest illeti, mindig készülök az ellenfelekből, de benne van, hogy valaki változtat, így legtöbbször az utolsó megérzésre kell hagyatkozni. Bárány Donát mindenesetre kiszámíthatatlan, ő mindig máshova rúgja, örülök, hogy kivédtem. A végén történtek? Nem tisztem a játékvezetőről beszélni, de nem értem, ha valakinek vérzik a feje, miért nem állítja meg a játékot… Sajnos nekünk kedvezőtlenül alakult a hajrá.”



A FORDULÓ CSERÉJE – TÓTH BARNA

Tóth Barna jó ütemű érkezéseire és fejeseire a Maribor elleni csütörtöki meccsen is nagy szükség lesz (Fotó: Tötök Attila)

A PAKSI FC VASÁRNAPI BAJNOKI NYITÁNYÁN Tóth Barna csereként pályára lépve előbb parádés fejes gólt szerzett, majd kiharcolt egy büntetőt, amelyet Windecker József értékesített, egy pontot szerezve a csapatnak az ETO ellen – a 30 éves támadó már a Maribor elleni Kl-selejtezőre készül.



Mindkét együttes múlt csütörtökön Konferencialiga-selejtezőt játszott (a Paks 1–0-ra nyert a Maribor ellen, az ETO 2–1-es vereséget szenvedett a Pjunik Jerevántól) – a hazai kezdőben nyolc, a vendégeknél négy változtatás volt a hétközi meccshez képest. A Paksi FC-ben több ifjú is megkapta a lehetőséget, a csatársorban a 22 éves Szendrei Ákos rohamozta az ellenfél kapuját – több biztató megmozdulása is volt –, ám az átütőerő hiányzott a csapat támadásaiból az első játékrészben.

A szünetben aztán a gyengébb napot kifogó Hahn Jánost Tóth Barna váltotta, a harmincesztendős támadó pedig új színt vitt a hazaiak játékába: előbb a 64. percben Deian Boldort megelőzve érkezett a rövid oldalon, s fejelt nagyszerűen a kapuba, majd húsz perccel később rutinosan kiharcolt egy tizenegyest is – kis túlzással pontot mentett csapatának, nem csoda, hogy ő kapta lapunktól az összes játékos közül a legmagasabb osztályzatot, 7-est.



„Habár az európai kupaszereplés révén már túl vagyunk az idénykezdeten, érződött a csapatokon, hogy három nappal a bajnoki nyitány előtt Konferencialiga-selejtezőn léptek pályára – mondta lapunk érdeklődésére a mögöttünk hagyott bajnoki idényt tizenkét góllal záró csatár. – Mi elég felforgatott kezdővel léptünk pályára, Bognár György bátran rotál, hiszen elég mély a keretünk, az ETO pedig kicsit enerváltabban játszott, mint szokott. Mindezek ellenére közönségszórakoztató meccs volt, nyilván nem bántuk volna, ha megússzuk a három kapott gól nélkül, de az pozitívum, hogy az előző, szenvedősebb találkozók után most végre jobban sikerültek az utolsó passzok és a befejezések. Erre a teljesítményre szükség is lesz a Maribor ellen. Nagyon fontos a klubnak a jó eredmény, tovább akarunk jutni, de nehéz meccs lesz. Arra számítunk, hogy hazai közönség előtt többszörös erőbedobással támadnak majd a szlovénok. Örülök, hogy hasznosan játszottam, de továbbra is az a legfontosabb, hogy a csapat nyerjen!”



A Paksi FC-hez kapcsolódó hír, hogy felépült térdsérüléséből és bevetésre kész Ádám Martin. S. N.



A FORDULÓ ÖRÖME – MARKGRÁF ÁKOS

Markgráf Ákost (jobbra) nem teszi kényelmessé a fiatalszabály (Fotó: Puskás Akadémia)

A HÚSZÉVES VÉDŐ, Markgráf Ákos bízik abban, hogy jó teljesítménnyel tudja segíteni a Puskás Akadémiát, és úgy gondolja, a fiatalszabály ellenére sincsenek bérelt helyek a csapatban, ugyanolyan elánnal dolgozik, mint eddig.

Megpróbált mindent a fennállása első NB I-es bajnokiján szereplő Kazincbarcika SC, de a Puskás Akadémia az erőfölényét érvényesítve 2–1-es sikert aratott a Pancho Arénában. A felcsútiak az első félidőben szenvedtek az újonc ellen, ám a fordulás után Lamin Colley két villanásával magabiztos előnyre tettek szert, Sós Bence pazar gólja a hosszabbításban már nem osztott, nem szorzott.

„Kellemetlen ellenfél volt a Kazincbarcika, számítottunk rá, hogy betolja a buszt a kapuja elé, meg kellett bontanunk a tömörülő védelmét – mondta Markgráf Ákos a lefújás után a Nemzeti Sportnak. – Sokat kellett várni az első gólunkra, egy fokkal könnyebb meccs lett volna, ha hamarabb szerzünk vezetést, de kézben tartottuk a mérkőzést. Jobban szeretek hasonló erősségű csapatok ellen futballozni, és nekünk is jobban fekszik, mert nem az erősségünk felállt védőfal ellen érvényesülni, de megoldottuk a feladatot. Lamin Colley elkapta a fonalat, minden összejön neki, sokat profitálunk ebből. Örülök annak, hogy erősödtünk a nyáron érkezőkkel, látszik majd a játékunkon, ha mindannyian beilleszkednek és formába lendülnek.”

A húszéves balhátvédnek a vasárnapi volt a 25. mérkőzése a PAFC-ban, az akadémiáról nemrég kikerült mezőnyjátékosok közül ő kapja az utóbbi időben a legtöbb lehetőséget. Rákérdeztünk, hogyan látja a saját játékát, illetve nem teszi-e kényelmesebbé a fiatalszabály.

„Igyekszem játékba lendülni, remélem, kivehetem a részem a jó szereplésünkből. Szeretnék gólokkal, gólpasszokkal segíteni, de elsősorban a védekezés a fő feladatom, ha elvégzem, abból következnek az extra megmozdulások. Fiatalként ki kell zárnom, hogy létezik ez a támogató szabály. Senki sem engedheti meg azt a luxust, hogy elengedje magát, nincs bérelt helye egyetlen akadémistának sem a csapatban. Ha visszavennék a munkából, magamat csapnám be, ezért ugyanúgy dolgozom, mint eddig, nem változtatom meg a mentalitásom. Különben ez a szabály sem garantálja, hogy minden meccsen pályára lépek, mert sok fiatal hajt a játéklehetőségért. Hornyák Zsolt vezetőedző sokat foglalkozik velünk, formál minket a maga módján, ez így van rendjén. Sokat jelent, hogy Nagy Zsolt, Wojciech Golla, Artem Favorov vagy Szolnoki Roland odafigyel ránk, és annak is örülök, hogy Patrizio Stronati futballozik mellettem a védelemben, rá mindig számíthatok.”

A játékos legközelebb a csütörtökön 20 órakor kezdődő Arisz elleni Konferencialiga-visszavágón bizonyíthat, csapata a limassoli 3–2-es vereség után dolgozná le hátrányát. B. L.

NB I

1. FORDULÓ

július 25., péntek

Újpest FC–DVTK 3–1

július 26., szombat

Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC 3–3

MTK Budapest–Ferencvárosi TC 1–1

július 27., vasárnap

Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda 1–1

Paksi FC–ETO FC Győr 3–3

Puskás Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika 2–1

2. FORDULÓ

augusztus 1., péntek

20.00: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

augusztus 2., szombat

17.45: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

20.15: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport)

augusztus 3., vasárnap

17.45: Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus (Tv: M4 Sport)

17.45: Kisvárda–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

20.00: ETO FC Győr–Újpest FC (Tv: M4 Sport)