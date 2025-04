Bartosz Grzelak: Ha jön az első győzelem, az hozza majd magával az önbizalmat is...

– Jól láttuk, hogy Adama Traorét sérülés miatt kellett lecserélnie? – Igen, sajnos megsérült, meglátjuk, mekkora a probléma. Sajnálom, hogy nem tudott a pályán maradni, hiszen a kispadon több fiatal is helyet kapott, ha őt nem kell lehoznom, és három nulla az eredmény, biztosan megadtam volna valamelyikőjüknek a lehetőséget.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője – Néhány nap leforgása alatt második derbijét nyerte meg a Ferencvárossal. Milyen érzés? – Nagyszerű hetet zártunk! Az első félidő teljesítményével elégedett lehetek, a fordulás utánival már kevésbé. Nem alakítottunk ki elég helyzetet, és könnyű labdákat adtunk. A játékosokban nyilvánvalóan van némi fáradtság, az előző fordulóban Diósgyőrben tíz emberrel kellett lejátszani szinte egy teljes mérkőzést, aztán itt volt a hétközi kupamérkőzés, és most az újabb derbi.