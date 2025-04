Böde Dániel 500. NB I-es mérkőzése következik

Elképesztő szám! Böde Dániel rendkívüli mérföldkőhöz érkezett, hiszen szombaton a 20.30 órakor kezdődő, Puskás Akadémia FC elleni mérkőzésen 500. alkalommal szerepelhet NB I-es mérkőzésen. Jövő ősszel lesz húsz éve, hogy a jelenkori magyar futball ikonikus támadója bemutatkozott az élvonalban, 2006. szeptember 16-án a Diósgyőr ellen 2–1-re megnyert bajnokin debütált. Hogy ez az ötszázas szám mit ér és mit jelent, azt jelzi, hogy itthon eddig csupán négy labdarúgó ért el idáig, a csúcstartó Végh Zoltánt (570), Kuttor Attila (560), Illés Béla (540) és Szabó György (510) követi, azaz Böde Dániel szombaton ötödikként csatlakozik az ötszázasok klubjához.

Természetesen a csatár egyesülete is készül: a meccskezdés előtt a pályán a klubvezetők köszöntik (ráadásul ez lesz a 300. meccse a Paksban!), s a szurkolók is szeretnék emlékezetessé tenni az estét, minden jegy elkelt, így az idényben negyedszer lesz abszolút telt ház a Fehérvári úti stadionban. A jeles alkalomra sorszámozott, Böde 500 feliratú meccsmez készült, aki ilyet szeretne magának, nem árt, ha időben érkezik az arénába, hiszen limitált darabszámban nyomtatták, mindössze száz darab készült az egyedi szerelésből, amelyből egy már gazdára is talált – a 13. sorszámú az ünnepelté lesz. Annak sem kell keseregnie, aki dressz nélkül marad, hiszen három különböző grafikával ellátott póló is készül, nyomtatott aláírással, valamint „legenda, ikon, példakép” felirattal a hátulján. Méhes Tamástól, a Paksi FC kommunikációs igazgatójától megtudtuk, hogy Böde Dániel személyiségéből adódóan a mérkőzés előtt (is) próbálta kerülni a felhajtást, a Puskás elleni rangadóra készülő meccsmagazinba interjút készített vele klubja, s elmondta, ugyanúgy készül a mérkőzésre, mint minden eddigi összecsapásra.

„Aki ismeri Böde Dánielt, tudja, hogy számára valóban a csapat sikere az első – mondta Méhes Tamás. – Az egyéni elismerések csak ezt követően jönnek… Arról is beszélt, hogy az ötszázadik mérkőzés eléréséhez először szombat este pályára kell lépnie, bár úgy gondolom, erre nagy esély kínálkozik, hiszen az idényben eddig csupán egy találkozót, a Diósgyőr ellenin hagyta ki, azt is betegség miatt. Ebből kiindulva nagy esély van rá, hogy szombaton jubiláljon.”

Ami a mérkőzést követő ünneplést illeti, csülkös pacalra, falubéli lakodalmat idéző felhajtásra nem kell számítani, a csapat kedden a ZTE FC ellen Mol Magyar Kupa-elődöntőt játszik, így Bognár György vezetőedző vasárnap és hétfőn is edzést tart a futballistáknak.

„Most nincs idő ünnepelni – folytatta Méhes Tamás kommunikációs igazgató. – A lefújást követően az öltözőben alighanem gratulálnak majd neki a csapattársai, megkapja a megérdemelt vállveregetéseket, de hosszas ünneplésre ezúttal nem lesz idő, hiszen kedden fontos kupameccs vár az együttesre.”

A paksi éjszakát Böde Dániel jubilálása mellett a Puskás Akadémia legyőzése tenné felejthetetlenné, a három pont begyűjtésével ugyanis a dobogó első két helyének egyikére ugorhatna előre.