Bármi megtörténhet – Thury Gábor jegyzete

A MAGYAR KUPA negyeddöntőjében találkozik a Ferencváros és az Újpest a Groupama Arénában, hogy aztán vasárnap az NB I-ben is a zöld-fehérek otthonában lépjenek pályára. A kupadöntőben négyszer is találkozott a két együttes: 1922-ben 2:2 után megismételt mérkőzésen 1:0-ra, 1927-ben 3:0-ra, 1933-ban 11:1-re, 2016-ban ismét 1–0-ra a Fradi győzött. Más kérdés, hogy a lilák a gólzáporos kudarcért – ha már kupa – a Közép-európai Kupa 1939-es elhódításával visszavágtak, összesítésben 6:3-as eredménnyel. Az MK-t legutóbb a Fradi 2022-ben, az Újpest 2021-ben nyerte meg. Amellett, hogy a honi kupaküzdelmek presztízse már-már a réginek mondható, a tétje is az egykori időket idézi: az Újpestnek a kupa megnyerése lenne az egyetlen lehetősége, hogy kilépjen a nemzetközi porondra, s nem zárható ki, hogy a Ferencvárosnak is ez a fő esélye egy trófeára, mert a zöld-fehérek a bajnoki tabella második helyén állnak, s amióta tizenkét csapatos a bajnokság, négypontos hátrányt egyetlen együttes sem volt képes ledolgozni. Ebből a szempontból tehát létfontosságú a továbbjutás, majd a végső győzelem.

Az ilyen párosításra mondják, a két csapat bárhol áll az NB I-ben, jó mérkőzés lehet – még akkor is, ha egyikük sincs csúcsformában. Márpedig a Fradi a 2025-ös eredmények alapján nem lenne dobogós, s ami elszomorító, hogy idén a bajnokságban csupán három győzelmet szerzett. Az Újpest a hetedik helyen áll, az élvonalban legutóbb 2–2-re végzett a Fehérvárral, a sorozatban hatszoros bajnok FTC Diósgyőrben játszott 1–1-et. Azt azért érdemes megjegyezni, hogy a Nemzeti Sportban a 25. forduló válogatottjába a két együttesből csupán a ferencvárosi Tóth Alex került be. A Fradi és az Újpest ebben a bajnoki idényben kétszer találkozott egymással, 2024 augusztusában a Groupama Arénában 1–0-s hazai siker született, decemberben a Szusza Ferenc Stadionban 0–0-ra végeztek a felek.

A szurkolói zsargon szerint a kupa egészen más, ezen azt értik, hogy megjósolhatatlan a továbbjutó kiléte. A 2024-es fináléban két élcsapat találkozott, a Paks legyőzte a Ferencvárost, ám 2023-ban a Zalaegerszeg mellett az akkor NB II-es Budafok került a döntőbe, s az idézőjelben kiscsapat csak a hosszabbításban adta meg magát a ZTE-nek.

S ha azt vesszük, hogy az Újpest hagyományos értelemben és a két klub viszonyában is nagycsapatnak számít, akkor tényleg bármi megtörténhet.