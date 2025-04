Ferencváros–Újpest rangadó: begyógyulhatnak a tavaszi sebek

Fotó: Hegedüs Gábor Négyszer a döntőben is találkozott egymással a Ferencváros és az Újpest, legutóbbi MK-összecsapásuk a 2016-os finálé volt. Miközben a bajnokságban százhúsz éves múltra tekint vissza a rivalizálás, és vasárnap már a 244. NB I-es rangadó következik, a Magyar Kupában – és a különböző névváltozatokkal jelölt időszakaiban – is jelentős múltja van a Ferencváros–Újpest vetélkedésnek. A kupában eddig huszonegy alkalommal találkoztak, először 1922 nyarán, rögtön a döntőben, ami egyben az újpestiek első fináléja volt. Hosszú, elsősorban az első világháború, majd az azt követő érdektelenség miatti szünet után akkor írták ki ismét a Magyar Kupát. Első nekifutásra 2:2-re végződött a meccs a Hungária úton, a négy találat közül az egyik, amelyet az újpesti Klein József kapus számlájára írtak, a kupadöntők történetének első öngólja volt. Az ismétlésben már felülkerekedett a Fradi, Wágner Károly góljával 1:0-ra nyert. A vereség az abban az évtizedben a két „nagy”, a Ferencváros és az MTK (később Hungária) mellé emelkedő újpestiek számára egy több éven át tartó balszerencse-sorozatot indított el: 1922-vel kezdődően tíz kiírás alatt ötször is döntőt játszhattak, de mindegyiket elveszítették. Az 1927-est és az 1933-ast megint csak a zöld-fehérek ellen! Az első profi idényben játszott döntőben a Fradi két legendája, a duplázó Turay József, továbbá Bukovi Márton góljával nyert 3:0-ra. A harmadik egymás elleni döntő minden idők legfölényesebb diadalát hozta a finálék történetében. Tóth Potya István, aki korábban a Ferencvárossal nyert játékosként és edzőként is bajnoki címet, akkor már a lila-fehéreket irányította. Nem rajta múlt, hogy a „mérges” franzstadtiak a Táncos Mihály, Takács József, Sárosi György, Toldi Géza, Kohut Vilmos ötös fogattal történelmi vereséget (11:1) mértek csapatára. Pedig nem volt ilyen különbség a két gárda között, hogy mást ne említsünk: azon a tavaszon a bajnoki címet az Újpest nyerte meg. A Fradi-futballfolklór részévé lett mérkőzésen Takács II József szerezte a legtöbb gólt, négyet.

Sok babér nem termett a liláknak ebben a kupapárosításban, az eddigi huszonegy meccsből csak ötöt tudtak megnyerni, egyszer pedig 1–1-es döntetlen után tizenegyesekkel ők jutottak tovább (a 2001–2002-es kiírás harmadik fordulójában). Az öt győzelemből az első 1925-ben volt (3:2), aztán három sorozatban egymás után (1992-ben 1–0, 1998-ban 3–1, 2000-ben 2–0). A Ferencváros a 11:1 mellett többször is „kitömte” nagy riválisát, volt 6:1-es (1931), 5:2-es (1944-ben), 6:3-as (1966) zöld-fehér siker is a kupatörténetben. A két klub legutóbbi összecsapása döntő volt, a negyedik egymás elleni: 2016. május 7-én a nemzeti stadion átépítése miatt az akkori állandó helyszínen, az ez esetben semlegesnek semmiképpen sem mondható ferencvárosi Groupama Arénában a „hazaiak” nyertek 1–0-ra Gera Zoltán 78. percben szerzett góljával. (B. Z.)