Valdas Dambrauskas: Jelenleg nem vagyunk képesek ilyen erős védelmi fal ellen jól játszani

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ETO FC GYŐR 0–1

TÍMÁR Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője

– Nem játszottak jól, de így is megvolt a lehetőség a győzelemre.

– Az első félidőben indiszponáltak voltunk, több játékosom is mélyen tudása alatt játszott, a Győr mindenben, így reakcióidőben, gyorsaságban és pontosságban is fölénk kerekedett. Értetlenül állok az előtt, hogy ez miért történt így. Ennek ellenére tizenegyest harcoltunk ki, de nálunk jobb csapatok sem bírják el, ha kihagyják a büntetőt, majd még egy ajtó-ablak helyzetet is.

– Mi változott a második félidőre?

– Kicsit rendeződött a játékunk, többet tudtuk birtokolni a labdát, és megvolt a lehetőségünk a vezetés megszerzésére. Ha ez megtörténik, teljesen más meccs lehetett volna, így viszont csalódott vagyok, és mérges. Kiderítem, hogy a játékosoknak mi jár a fejükben, s vissza kell térni ahhoz a focihoz, amit korábban játszottunk, mert ez a mostani nem az volt.

– Tizenegyes és üres kapus helyzet is kimaradt: ez ilyen időszak?

– Vannak ilyen periódusok egy csapat életében, igen. Annak azért örülök, hogy voltak helyzeteink, az első félidőben még sok meg nem értésből eredő hibánk akadt a támadójátékban, ezen sikerült felülkerekedni Kovácsréti Márk beállításával, ám sajnos ő is kihagyta a ziccert. Beállt a többi támadónk is, de mintha nem akarnák elhinni, hogy gólt tudnának szerezni. Dolgoznunk kell azon, hogy ez megforduljon.

BORBÉLY Balázs, az ETO FC Győr vezetőedzője

– Jól játszottak az első félidőben. Ilyen kezdésre számított?

– Valóban jól kezdtünk, helyzeteink voltak, mégis a szerencsére volt szükségünk a tizenegyesnél, hogy ne kerüljünk hátrányba. A második félidőben a nyíregyházi cserék után kiegyenlítettebbé vált a játék, megúsztunk egy újabb nagy helyzetet, utána viszont jól működött a letámadásunk, szabadrúgásokat és szögleteket harcoltunk ki, és egy ilyen szituációból megszereztük a győztes gólt is. Megérdemelten nyertünk.

– A csapat erejét mutatja az is, hogy négy kulcs­ember hiányában érte el ezt a győzelmet.

– Megéreztük a hiányukat, de nagyon jól sikerült őket helyettesíteni. Bánáti Kevin szélső támadóként gólpasszt adott, Miljan Krpics kényszerből jobb oldali védőt játszott, és ő is magasan átlag felett teljesített.

– Ősszel is volt egy hosszú veretlenségi sorozata az ETO-nak, de akkor a sok döntetlen miatt nem nagyon haladtak előre. Ezek a győzelmek garantálják a nyugodt befejezést?

– Azt várom, hogy ugyanolyan hozzáállással és precizitással dolgozzunk a továbbiakban, ahogyan eddig is a téli felkészülés eleje óta. Az elvégzett munkában hiszek, az mindig kifizetődik.