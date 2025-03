Fiola Attila: Voltak napok, amikor cipőt sem tudtam húzni

Fiola Attila is meghívót kapott a magyar válogatottba, az Újpest rutinos védője így ott lehet mindkét Törökország elleni Nemzetek Ligája-pótselejtezőn. A védőként és középpályásként bevethető labdarúgóra a válogatott kötelezettség előtt egy Paks elleni bajnoki is vár. A 35 éves futballista a télen sérüléssel bajlódott, így az első tavaszi meccseken nem is számíthatott rá Bartosz Grzelak vezetőedző.

„Sajnos egy szalaggyulladás alakult ki a nagylábujjamnál, ami elsőre nem tűnt súlyosnak, aztán egyre rosszabb lett. A rehabilitáció lassú volt, ráadásul nagyon nehezen kezelhető sérülésről van szó. Időigényes folyamat, és voltak napok, amikor annyira fájt, hogy cipőt sem tudtam húzni. Szerencsére a klubnál mindent megtettek a mielőbbi felépülésemért, így is hat hétig tartott, de a lényeg, hogy most már teljes mértékben a csapat rendelkezésére állok” – mondta a sérüléséről Fiola, aki hozzátette, hogy a napi terhelést már nehezebben bírja, és több idő kell számára a regenerációhoz.

„Ez egy természetes folyamat, ugyanakkor rengeteg rutint szedtem magamra az évek során, és a legfontosabb, hogy még mindig élvezem, amit csinálok. A profi mentalitás és életmód része, hogy az ember otthon is tesz azért, hogy másnap minél jobb állapotban edzhessen – én is beszereztem olyan gépeket, amelyek segítik a regenerációt.”

Fiola kitért az Újpest tavaszi szereplésére is.

„Nem voltunk könnyű helyzetben, hiszen rengeteg sérültünk, betegünk és eltiltottunk volt, ráadásul kulcsemberek is hiányoztak, mint Bese Barnabás, André Duarte vagy Joao Nunes. Ezek nem könnyítették meg a dolgunkat, de nem kereshetünk kifogásokat – minden csapat életében vannak nehéz időszakok. A kérdés mindig az, hogyan reagálunk ezekre. A Puskás elleni meccs ebből a szempontból jó első lépés volt a helyes irányba. Nem játszottunk tökéletesen, ám a bajnokság éllovasa ellen tudtunk dominálni, sőt talán közelebb is álltunk a győzelemhez. Minden játékoson láttam, hogy az elmúlt hetek után meg akarja mutatni, melyik az igazi arcunk. A kreativitás és a gólok pedig jönni fognak, ebben biztos vagyok” – értékelt a labdarúgó, akit nem ért meglepetésként, hogy Grzelak a Puskás Akadémia ellen védekező középpályásként játszatta őt, ráadásul az alkalmazkodóképességet jelölte meg az egyik legnagyobb erősségeként. Ezután beszélt a lila-fehérek következő ellenfeléről, a Paksról is.

„A Paks évek óta a legjobbak között van az NB I-ben. Kellemetlen stílus jellemzi, sok felívelt labdával és beadással operál, ami nagyon illik a 3–5–2-es rendszeréhez és a két erőcsatárához.”

Kitért a válogatott meghívóra is.

„A válogatott az egyik legnagyobb büszkeség számomra, nemcsak a pályafutásom, hanem az egész életem szempontjából. Jó hatással is van rám, mert szezon közben is ad egyfajta változatosságot, új impulzusokat kapok, más futballistákkal dolgozom együtt. Már tizenhárom éve tagja vagyok a válogatottnak, ami önmagában nagy dolog, és igyekszem minden percét kiélvezni. Amikor először kaptam behívót Egervári Sándortól, nagyon más volt a helyzet – ma már topligás játékosok tömege jön haza, egy átlagos felkészülési meccsre is megtelik a Puskás Aréna. A nehéz kezdeteknél is ott voltam, amikor egy Észtország elleni találkozón hatezer ember ült a lelátókon. Éppen emiatt tudom igazán értékelni a jelenlegi helyzetet.”