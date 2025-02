Varga Barnabás: Egy Ferencvárosnál ez nem megengedhető

A Paksba a télen visszatérő Szappanos Péter először védhetett a Ferencváros ellen azóta, hogy az előző idényben, a kupadöntőben a tolnaiak legyőzték az FTC-t.

„Egyénileg és csapatszinten is jól sikerült ez a meccs, nagyon fontos győzelmet arattunk – nyilatkozta Szappanos Péter. – Nyilván volt lehetősége a Ferencvárosnak is, de a fordulópontokból jobban jöttünk ki. Az egész csapat csúszott-mászott ezért a sikerért, örülök, hogy ehhez én is hozzá tudtam járulni. Viszont szurkolunk a Ferencvárosnak, hogy csütörtökön tovább tudjon jutni, mert ez a magyar futballnak nagyon fontos, és szerintem meg is tudja csinálni a Fradi.”