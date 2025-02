Ugrai Roland a kupacsatáról: „A plusz pihenő előny lehet a Vidinek”

Közel kétszáz meccs a magyar élvonalban, több mint negyven gól, számtalan gólpassz. Ugrai Roland fiatalon, Szombathelyen mutatkozott be a legjobbak között, majd a Ferencvárosban, Diósgyőrben, a Honvédban és Debrecenben is futballozott, a fehérváriak ellen nem egy, és nem is két csatát vívott meg.

„Sok jó meccsem volt a Vidi ellen – mondta lapunknak a békéscsabai születésű támadó. – Diósgyőri, kispesti és debreceni játékosként is lőttem gólt a fehérváriaknak, és rengeteg nagy csatám volt ellenük, és sok szép emlékem is.”

A 32 esztendős játékos Gyirmóton újra élvezi a futballt, a bajnokikon a Soroksár, a Csákvár, a Mezőkövesd, a BVSC, a Budafok és a Kozármisleny védői sem bírtak vele, rutinja sokszor kisegíti, technikai tudása pedig átlag feletti. A Fehérvár ellen alighanem ismét első perctől a pályán lesz, és kellenek is az ellenfél kapuja előtt a kreatív megoldások, hiszen a tét nem kevesebb, mint a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé jutás. Ugrai Roland egyvalamitől tart, a fáradtságtól.

„A Fehérvár pénteken a Győr ellen lejátszotta a bajnokiját, mi viszont az NB II-ben vasárnap léptünk pályára, ráadásul kemény ütközet volt a Mezőkövesd otthonában. Egy egy lett a vége, alaposan elfáradtunk, szerdán pedig ismét pályán kell lennünk. Ezen a szinten óriási előny, ha a rivális két nappal többet pihenhet.”

A gyirmóti játékosok hétfőn és kedden is sokat beszélgettek az öltözőben a Fehérvár elleni ütközetről, a fáradtság ellenére nem szeretnék könnyen adni a bőrüket. Sőt, felszabadultan lépnének pályára, mégis csak a Fehérvár az NB I-es alakulat, neki van több veszítenivalója.

„Nem stresszelünk rá a meccsre, szeretnénk minél jobban megszorongatni a fehérváriakat, és ha úgy alakul, továbbjutni a legjobb nyolc csapat közé” – mondta még Ugrai Roland.

A rutinos csatár nem tagadta, az utóbbi időben kevesebb NB I-es mérkőzést néz meg a televízióban, a fehérváriakat régen látta játszani.

„Senki ne gondolja, hogy könnyű meccs lesz, mert NB II-es csapat a Gyirmót. Sőt, így talán még nehezebb lesz. Hajtós, küzdelmes mérkőzésre számítok, próbálunk majd gólokat rúgni. Nem rágódtunk sokat a Győr elleni pénteki vereségünkön, inkább erre a kupamérkőzésre összpontosítunk. Szeretnénk továbbjutni” – mondta el Pető Milán, a Fehérvár támadója klubja honlapjának. Pető Milán: senki nem gondolja, hogy könnyű meccs lesz

MAGYAR KUPA

NYOLCADDÖNTŐ

Február 19., szerda

17.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)

Február 25., kedd

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

Február 26., szerda

13.00: Iváncsa KSE (NB III)–MTK Budapest

13.00: Karcagi SE (NB III)–ZTE FC

17.00: Mezőkövesd Zsóry (NB II)–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

17.30: FC Sopron (NB III)–Kisvárda Master Good (NB II)

20.00: Dorogi FC (NB III)–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

Február 27., csütörtök

20.00: ETO FC Győr–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)