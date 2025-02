Száztíz év után dolgozik újra ír edző az NB I-ben és a Ferencvárosnál

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 18. FORDULÓJA ELÉ

SZOMBAT

PAKSI FC–ETO FC GYŐR

♦ Ez lesz a 20. összecsapásuk az első osztályban, az örökmérleg a győriek felé billen: 5 paksi siker, 6 döntetlen, 8 ETO-győzelem. Az újonc Rába-partiaknak emlékezetes marad a szeptemberi ütközetük, hiszen ebben az idényben először a tolnaiak kapujába tudtak legalább kétszer betalálni és az algériai Benbuali duplájával akkor aratták első őszi győzelmüket (2–1).



♦ Az atomvárosban kereken 10-edszer találkoznak, eddig 4-szer született hazai siker, 3 iksz és 2 győri diadal mellett (2011 augusztusában és 2014 márciusában egyaránt 2–1-re nyert az ETO). A legutóbbi paksi mérkőzésük 2–0-s tolnai győzelemmel zárult.



♦ Érdekesség, hogy a két csapat az előző 6 fordulóban rendre ugyanannyi pontot – összesen 5-öt – szerzett, közben az egyetlen győzelmüket mindketten a 16. fordulóban aratták – a Paks az MTK-t verte meg 4–2-re, az ETO a listavezető Puskás Akadémia otthonában nyert 3–0-ra. Az ősz végi formatabellán a győriek a 10., a paksiak az utolsó helyet foglalják el.



♦ A paksiak 2006 óta folyamatosan íródó NB I-es örökmérlege jelenleg teljesen kiegyenlített, a győzelmeik és a vereségeik száma egyaránt 212, míg a döntetlenjeiké 159.



♦ A tolnaiak pontjaik több mint kétharmadát otthon szerezték meg, 27-ből 19-et, a mérlegük 6 győzelem 1 iksz és 1 vereség, ezzel harmadikok a hazai táblázaton.



♦ A győriek eddig házon kívül eredményesebbek, mint otthon: 18 pontjukból 10-et idegenben zsebeltek be, a mérlegük 2–4–2, amivel hatodikok a vendégtabellán. Látogatóként augusztus közepe óta veretlenek, akkor Kecskeméten kaptak ki (1–2).



FEHÉRVÁR FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC



♦ A 30. Fejér vármegyei rangadó jön az NB I-ben, és bár 2021-től a felcsútiak az eredményesebbek a párharcban, az örökmérleg még mindig a fehérváriak fölényét mutatja: 11 Vidi-siker, 11 döntetlen, 7 Puskás Akadémia-győzelem.



♦ A két gárda előző 13 tétmérkőzéséből (12 bajnoki, és 1 kupa) csak egyet tudott megnyerni a Vidi: 2023 decemberében Kenan Kodro duplájával 3–1-re győztek a házigazda fehérváriak. Emellett 7-szer ikszeltek, 5-ször pedig az akadémisták kerekedtek felül – legutóbb, tavaly szeptemberben 3–0-ra.



♦ A fehérváriak pályaválasztása mellett bajnokin mindössze 2-szer tudtak nyerni a felcsútiak, 2019 februárjában 3–0-ra, majd ugyanazon év novemberében 3–1-re. Emellett 6-szor a Vidi diadalmaskodott, 5-ször ikszeltek.



♦ 2022 októberében a Magyar Kupában is találkoztak a Sóstói Stadionban, akkor Jakov Puljic találatával 1–0-ra a Puskás Akadémia győzött.



♦ A Vidi legutóbb az augusztus 25-i nyíregyházi stadionavatón ikszelt (3–3), azóta 4 győzelmet és 7 vereséget számlál, az előző 3 bajnokijából 2-t megnyert, legutóbb viszont úgy vesztett az MTK ellen (2–3), hogy a 85. percben még győzelemre állt.



♦ A listavezetőként telelő felcsútiak a legutóbbi 5 NB I-es meccsükből 4-et győzelemmel zártak és csak az ETO-tól szenvedtek vereséget (0–3 a Pancho Arénában), ezzel vezetik az ősz végi formatabellát.



♦ Házigazdaként a fehérvári csapatnak a legjobb a gólkülönbsége (16–6), az otthoni mérlege 5 siker, 1 döntetlen, 2 vereség (a Pakstól és az Újpesttől).



♦ Vendégként még egyszer sem játszott döntetlent ebben a bajnokságban a Puskás Akadémia, 5 győzelem és 3 vereség áll a neve mellett. Az előző 3 idegenbeli mérkőzését hátul 0-ra hozta le.



DIÓSGYŐRI VTK–ÚJPEST FC



♦ Eddig 118 meccsük volt az első osztályban, az örökmérleg a lila-fehérek jelentős fölényét mutatja: 22-t nyert meg a Diósgyőr, 42 végződött döntetlenre, 54 hozott újpest sikert. A gólátlag elég magas, 3.3 meccsenként.



♦ 2020 novemberében a játékosok túlnyomó része koronavírusos volt a lila-fehéreknél, ezért a meccset szerették volna elhalasztani. A házigazda DVTK ebbe nem egyezett bele, a fővárosiak végül nem álltak ki, így a 3 pontot 3–0-s gólkülönbséggel a Diósgyőrnek írta jóvá az MLSZ (az örökmérlegbe ezt az eredményt is belevettük).



♦ Az előző bajnokságban a DVTK volt az egyetlen, amely ellen mind a 9 pontot be tudta gyűjteni az Újpest. A lila-fehérek májusban a Szusza Ferenc Stadionban 7–0-s verést mértek a miskolciakra, és ezzel biztosították be az élvonalbeli tagságukat. Ez volt a párharc, valamint a 2023–2024-es bajnoki idény legnagyobb különbségű diadala. Ősszel nem esett gól az újpesti találkozójukon.



♦ A DVTK pályaválasztása mellett a miskolciaknak 2 győzelem hiányzik ahhoz, hogy kiegyenlítetté tegyék az örökmérleget, amely most 17 diósgyőri sikert, 21 ikszet és 19 újpesti diadalt mutat.



♦ 2012 és 2017 között a DVTK hazai pályán zsinórban 7-szer verte meg a lila-fehéreket, azóta 4-szer győztek a fővárosiak és csak 2-szer a miskolciak. Legutóbb tavaly februárban, Mészöly Géza bemutatkozó mérkőzésén úgy nyertek 2–1-re az újpestiek, hogy előtte 9 bajnoki meccsükön mindössze 1 pontot kapartak össze.



♦ A találkozó különlegessége, hogy az NB I két leghosszabb aktív veretlenségi sorozatával büszkélkedő csapata mérkőzik meg egymással. A DVTK 7, az Újpest 6 forduló óta nem kapott ki, és közös bennük, hogy mind a ketten az MTK-tól szenvedtek vereséget legutóbb: a Diósgyőr október 19-én otthon 2–0-ra, a lila-fehér gárda egy héttel később idegenben 4–1-re. Az egész mezőnyből még így is a lila-fehérek védelmét tudták a legkevesebbszer (14-szer) mattolni az ellenfelek.



♦ A Diósgyőr otthoni meccsein kevés gól esett, 8 mérkőzésen mindössze 17, amely találkozónként 2.13-os átlagot jelent. A hazai mérlege 4 győzelem, 2 iksz, 2 vereség.



♦ Az Újpest vendégként 4-szer nyert, 1-szer ikszelt és 3-szor kikapott. Az előző 2 vendégfellépéséről, Fehérvárról (1–0) és Debrecenből (2–1) is győztesen tért haza.



♦ Diósgyőrben hét-nyolcezer nézőt várnak a lila-fehérek vendégjátékára. Mivel országszerte egyre emelkedik az influenzaszerű megbetegedéssel háziorvoshoz fordulók száma, ezért a DVTK vezetése úgy döntött, hogy a csapat a járványhelyzet elmúltáig szünetelteti a mérkőzések után a szurkolókkal való pacsizást és a közös fotózkodást.



VASÁRNAP



DEBRECENI VSC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC



♦ A két kelet-magyarországi vármegyeszékhely csapatának párharcában hatalmas a Loki fölénye, hiszen 21 találkozó után az élvonalbeli örökmérleg 12 debreceni siker, 5 döntetlen, 4 nyíregyházi győzelem.



♦ Szeptemberben hátrányból fordítva 3–2-re nyert a Szpari és ezzel megszakította a debreceniek ellen 1999 augusztusa óta tartó 11 meccses élvonalbeli nyeretlenségi sorozatát. Ez volt a nyírségiek első győzelme az új stadionjukban.



♦ A 2020–2021-es idényben az NB II-ben találkoztak és mind a kétszer úgy végeztek 1–1-re, hogy az aktuális vendégcsapat a hosszabbításban egyenlített: Nyíregyházán Pintér Ádám a 93., a zárt kapus debreceni visszavágón Gresó Mátyás a 96. percben talált be.



♦ A 2010-es években háromszor is összekerültek a Magyar Kupában, az oda-visszavágós párharcok során 5 vereség mellett csak egyszer, 2012 novemberében tudtak nyerni a nyíregyháziak (3–2).



♦ Az élvonalbeli meccseket tekintve kijelenthető, hogy a Nyíregyháza kikapni jár Debrecenbe, hiszen az eddig 10 meccséből 9-et elvesztett és döntetlent is csupán egyszer, 1983 májusában tudott kiharcolni (0–0). Legutóbb, 2014 novemberében a Loki 5–0-val küldte haza a végére kilenc főre fogyatkozó Szparit – ez a párharc legnagyobb különbségű diadala.



♦ A DVSC az előző 12 bajnokijából csupán egyet tudott megnyerni, ebből 5-öt játszott a jelenlegi vezetőedzője, Nestor El Maestro vezetésével, akivel éppen a címvédő FTC-t sikerült 5–4-re megvernie – emellett a KTE-vel ikszelt, 3-szor pedig kikapott vele.



♦ Amióta a szerb tréner irányít, a debreceni csapat mindig ért el gólt, de legalább kettőt kapott is.



♦ A Lokihoz hasonlóan a Nyíregyháza is elbukta a legutóbbi két bajnokiját, Tímár Krisztián csapata ezeken a meccseken – a mezőnyből egyedüliként – még gólt sem szerzett.



♦ A DVSC házigazdaként a legtöbb gólt kapta, 20-at, az otthoni mérlege 2 győzelem, 2 iksz és 4 vereség, ezzel a hazai táblázaton csak két együttest előz meg.



♦ A Szpari utolsó a vendégtabellán, ráadásul házon kívül a legkevesebb gólt szerezte, mindössze 6-ot. Egyedül Kecskeméten tudott nyerni (2–0), Győrben pedig ikszelni (1–1), a további 6 alkalommal vesztesen tért haza.



KECSKEMÉTI TE–ZALAEGERSZEGI TE FC



♦ Eddig 15-ször találkozott az élvonalban az NB I két legalacsonyabb keretértékű együttese, a Transfermarkt átigazolási portál szerint ugyanis a KTE játékosai összesen 6.68, a ZTE labdarúgói 6.58 millió eurót érnek.

A párharc örökmérlege kecskeméti fölényt mutat: 7 lila-fehér siker, 3 döntetlen, 5 zalai győzelem.



♦ Az őszi találkozójukon Csóka Dániel találatával 2–1-re a zalaiak diadalmaskodtak, így már sorozatban 5-ödször fordult elő a párharcban, hogy az aktuális hazai együttes kerekedett felül.



♦ Kecskeméten nagyon nem megy a ZTE-nek, hiszen 8 alkalomból 7-szer vesztesen távozott, és csupán egyszer, még 2010 áprilisában tudott egy ikszet kicsikarni (2–2) úgy, hogy Magasföldi József a 89. percben egyenlített. A Széktói Stadionban legutóbb, tavaly májusban a KTE hátrányból, Pálinkás Gergő 88. perces találatával tudott győzni (2–1), és akkor ezzel futott be a 6. helyre.



♦ Bár a KTE továbbra is sereghajtó, az előző 4 fordulóban veretlen tudott maradni (1 győzelem, 3 döntetlen), ráadásul Debrecenben, majd Újpesten is az ellenfele egyenlített.



♦ A ZTE az őszi záró fordulóban a a DVSC elleni létfontosságú meccsen emberelőnyét a hajrában gólra váltva tudott 2–1-re nyerni. Ezzel véget vetett a 3-as nyeretlenségi sorozatának és 5 pont előnyre tett szert a kecskemétiekkel szemben.



♦ A KTE hazai pályán is a legrosszabb mutatókkal rendelkezik: mindössze az ETO-t tudta két vállra fektetni, a legkevesebb pontot (6) és gólt szerezte (4), ráadásul az ebből kettőt lövő Nikitscher Tamást a napokban a spanyol Valladolidnak értékesítette.



♦ A Zalaegerszeg az egyetlen együttes, amely házon kívül még nem tudott nyerni ebben a bajnokságban: minden meccsén kapott gólt, 4 iksz mellett 4-szer maradt alul, legutóbb pedig egy 3-as döntetlenszériát lezárva 1–0-ra vesztett az FTC otthonában.



FERENCVÁROSI TC–MTK BUDAPEST



♦ A klubok nyilvántartása szerint 225 bajnoki örökrangadót játszott már az FTC és az MTK, bár a különböző adatbázisokban eltérő adatok szerepelnek. Ennek oka két 1925-ös mérkőzés, az országos bajnoki döntő – 0:0 és 4:1-es MTK-siker –, de ezeket a bajnokságon kívül bonyolították le a vidék legjobbjainak részvételével. A párharcból 94-et nyertek meg a ferencvárosiak, 52 döntetlen és 79 kék-fehér siker mellett.



♦ A Ferencváros legutóbb sorozatban 4-edszer verte meg az MTK-t (6–1, 5–1, 2–1, 3–1), ráadásul úgy, hogy közben az összesített gólkülönbség 16–4 lett. Ha Varga Barnabásék vasárnap zsinórban 5-ödször is legyőzik a kék-fehéreket, akkor klubrekordot állítanak be, hiszen a zöld-fehérek részéről hasonlóra csak egyszer, 1965 és 1967 között volt példa az örökrangadók történetében. Más kérdés, hogy az MTK oldaláról viszont az 1949 és 1953 közötti 10-es győzelmi széria jelenti a csúcsot.

♦ A 81 Üllői úti találkozójukból 38-at nyert meg a Ferencváros, 26-ot az MTK, 17-szer döntetlenre végeztek. A Groupama Arénában legutóbb, tavaly februárban megrendezett, 5–1-es találkozó arról maradt emlékezetes, hogy Varga Barnabás egymaga négy gólt szerzett.

♦ A Ferencváros az előző 5 bajnokijából – 2 iksz és 1 vereség mellett – csupán a legutóbbi kettőt tudta megnyerni, azokat is minimális különbséggel 1–0-ra: otthon a ZTE ellen, majd Nyíregyházán is Varga Barnabás talált be.



♦ Robbie Keane vasárnap a bajnokságban is bemutatkozik az FTC kispadján. A 44 éves vezetőedző tavaly izraeli bajnoki címre vezette a Maccabi Tel-Avivot, amellyel 53 mérkőzésen elég magas, 2.32-os pontátlagot ért el. Barney Gannon 1914-es szerepvállalása után Keane a második ír edző a klub és a magyar élvonal történetében.



♦ Ha a Ferencvárosnál pályára lép Naby Keita, az 58-szoros guineai válogatott középpályás lesz az NB I történetének harmadik Bajnokcsapatok Európa-kupája/Bajnokok Ligája-győztes játékosa a háromszoros aranyérmes Puskás Ferenc és a 2012–2013-as idényben az Újpestben futballozó, brazil Bruno Moraes után.



♦ Az ősz végi formatabellán 2–1–2-es mérleggel a a középmezőnyben találjuk a fővárosi kék-fehéreket, ráadásul ezalatt a gólkülönbségük is semleges volt (10–10).



♦ A mezőnyből az FTC az egyetlen csapat, amely ebben az idényben odahaza még veretlen – 6 győzelem mellett a Debrecen majd a Diósgyőr ellen ikszelt, mindkétszer hátrányból.



♦ Az MTK házon kívül még nem játszott döntetlent ebben a bajnokságban, a 8 találkozója során a 2-es győzelmi sorozatait rendre 2 egymás utáni vereség követte. Ha a sorminta folytatódik, most ismét 2 idegenbeli sikernek kellene következnie.



AZ NB I 18. FORDULÓJÁNAK MŰSORA

Február 1., szombat

14.30: Paksi FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport). Vezeti: Erdős József

17.00: Fehérvár FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Pintér Csaba

19.30: Diósgyőri VTK–Újpest FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Káprály Mihály

Február 2., vasárnap

12.45: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Kecskeméti TE–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

20.15: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)