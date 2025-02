Paks: Böde megelőzte a masszőrt – ezért örül a korrekordnak

„Annak, hogy én lettem a klub legidősebb NB I-es gólszerzője, egyrészt örülök, másrészt szomorú is vagyok, hogy így elment az idő. Masszőrünk, Varga »Api« László így már nem tudja tovább szívni a vérem, most fordul a kocka. Jó állapotban érzem magam, a góljaim frissen tartanak” – idézi a paksifc.hu a Fehérvár elleni 2–0-s győzelem után a második hazai gólt szerző Böde Dánielt.

A csatár 156. élvonalbeli gólját szerezte, nem mellékesen szombati találatával 38 évesen, 3 hónaposan és 15 naposan a legidősebb paksi lett, aki az NB I-ben gólt szerzett, letaszítva a trónról Varga Lászlót. Eddig ugyanis a csapat jelenlegi masszőre volt a legidősebb paksi gólszerző az élvonalban. A fejes góljairól híres Varga 2006 októberében, Sopronban 38 évesen és 2 hónaposan talált be.

„Nagyon készültünk rá, és mikor betalált, mintha egy bomba robbant volna. Megbeszéltük, ha sikerül megdöntenie a csúcsomat, együtt ünneplünk, így is lett. Más nem is dönthette volna meg, csak a barátom, és sorsszerűen fejjel szerezte a gólt. Azt is mondtam neki, csak győztes meccsen adom a rekordom, ez is bejött. Mostantól ebben is szívhatja a véremet” – nyilatkozta Varga László, miután barátja megdöntötte a korrekordját.

A paksi lista harmadik helyén Tököli Attila szerepel, aki 36 évesen, 10 hónaposan és 29 naposan szerzett gólt a DVTK ellen (1–0).