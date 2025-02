Bognár György: A végeredmény nem tükrözi a játék képét, több góllal is nyerhettünk volna

NYÍREGYHÁZA–ÚJPEST 0–0

TÍMÁR Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– Értékesebb ez a pont a Kecskemét elleninél?

– Jó lett volna nyerni hazai pályán, de azt sem bánnám, ha végre tizenegy a tizenegy ellen tudnánk befejezni a mérkőzést. Bosszantó, hogy így alakult, kicsit szigorúnak éreztem a kiállítást, mert Nagy Dominik birtokában volt a labda, amikor szabálytalankodott. Azt követően hősöket láttam a pályán, mindenkivel elégedett vagyok.

– Azokkal is, akiket szünet előtt lecserélt, illetve Szlobodan Babiccsal is, akit cserejátékosként hívott le a pályáról?

– Az első félidő hajrájában jött az információ a videóelemzőnktől, hogy nem érnek vissza a középpályásaink, és nem tudtunk olyan információt bejuttatni a pályára, hogy már ne előrefelé védekezzünk. Emiatt kockáztattunk, hiszen eggyel kevesebb játékmegszakításunk maradt a második félidőre, de ha nem bírjuk ki szünetig, nagy lett volna a baj. Szlobodan Babics semmi rosszat sem csinált, de a hajrára olyan játékost szerettünk volna beküldeni, aki jobban beindul a területbe, ezzel a lehetőséggel számoltunk, a szünetben mondtam neki, előállhat ilyesmi.

– Ha már így alakult, hogy két egymást követő hazai meccsen korán emberhátrányba kerültek, fel tudták használni a Kecskemét ellen tapasztaltakat?

– Abszolút, és mindenki ugyanolyan fegyelmezett volt, mint akkor. Az előző három meccsből kétszer is korán megfogyatkoztunk, ezeken mégsem kaptunk gólt, és Diósgyőrben is csak büntetőből. Ezeken a találkozókon veretlenek maradtunk, erre lehet építeni, és közben a fiatal védőink is egyre érettebben futballoznak.

Bartosz GRZELAK, az Újpest FC vezetőedzője

– Mit lehet ilyenkor mondani?

– Két részre lehet bontani a meccset, a kiállítás után mintha új mérkőzés vette volna kezdetét. A piros lapot megelőzően jól játszottunk, több veszélyes helyzetünk is volt a büntetőterületen belül. Az azt követő hatvanöt percet végig a hazaiak térfelén töltöttük, de sok helyzetet kihagytunk. Gólra lett volna szükségünk, mégsem találtunk be, emiatt csalódott, dühös és frusztrált vagyok.

– Csak a csatárok felelőssége, hogy nem sikerült gólt szerezni?

– Nem, hiszen a labdarúgás csapatsport, az is a közösség érdeme, amikor kapott gól nélkül tudunk lehozni egy találkozót, ahogyan most is. Látszik, hogy hiányzik az önbizalom. Közben új projekt épül Újpesten, nehéz időszak ez nekünk, új játékosok is érkeztek, akiket be kell építeni, és ez a folyamat döcögős. Megpróbálunk még keményebben dolgozni és kilábalni ebből a helyzetből.

– Említette, hogy dühös. Netán az eddigi négy meccs eredménytelensége miatt is?

– Ez az összecsapás jó lehetőséget kínált arra, hogy három pontot szerezzünk. Mindenkit, így engem, a stábot, a játékosokat és persze a szurkolókat is frusztrálja a helyzet. Az is baj lenne, ha nem éreznénk semmit, igenis jöjjenek most ezek az érzések, amelyekből energia születik, és ezt felhasználhatjuk a folytatásban