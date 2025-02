Alaxai Áron: Győzni megyünk a Nagyerdei Stadionba

Rögtön keleti rangadó: vasárnap kora délután a Debrecen és a Nyíregyháza csap össze egymással a Nagyerdei Stadionban.

„Keleten nagy jelentősége van ennek a rangadónak, mind a szurkolók, mind a klub, mind a játékosok részéről – mondta lapunknak Alaxai Áron, a Nyíregyháza Spartacus hátvédje. – Százszázalékosan felkészültünk a Debrecenből, győzni megyünk a Nagyerdei Stadionba. Tudjuk, hogy nem lesz könnyű, de mindent megteszünk érte. Mindenki átérzi a rangadó súlyát, ráadásul plusz motiváció, hogy győzelemmel még jobban elléphetünk a DVSC-től a tabellán. Fontos a jó tavaszi rajt, ennek szellemében lépünk pályára. A Diósgyőr ellen már játszottam nyíregyháziként, ez lehet az első Debrecen elleni rangadóm. Ahogyan mindenki, én is úgy készülök, hogy a kezdőcsapatban kapok helyet. Az ősszel a kispadról néztem végig a három-kettes győzelmünket, boldogok voltunk, ám az már a múlt, remélem, most is meg tudjuk ismételni a sikert. Hogy mi lesz a kulcs? Az, hogy szívvel játsszunk és mindent beleadjunk. A letámadásunk az ősszel jól működött, erre most is szükség lesz, illetve a befejezéseknél maximálisan koncentrálni kell.”

A Nyíregyháza Törökországban edzőtáborozott, három felkészülési mérkőzést játszott. Időrendben összecsapott a Sepsi OSK-val (2–1), a Korona Kielcével (0–0) és a Katowicével (3–1), valamint itthon a Kassával (0–3).

„Már a téli szünetben, a felkészülés előtt azon járt az agyam, hogy mikor kezdődik már a bajnokság, nagyon vártam. A téli alapozás remekül sikerült, a legfontosabb, hogy nem volt semmilyen sérülésem, jó állapotban vagyok én is és a társaim is. Természetesen örülünk, hogy jó eredményeket értünk el a felkészülés során, s bár ebben az időszakban nem ez a legfontosabb, az önbizalomnak kétségtelenül jót tett. Érkezett néhány új játékos, nekik nagyszerűen halad a beilleszkedésük, bizakodva várom a tavaszt. Feljutó csapatként az elsődleges célunk a bennmaradás kiharcolása, de ha az ősszel mutatott játékunkat tudjuk folytatni, nem hátrafelé kell nézegetnünk a tabellán, feljebb is tekinthetünk.”

Alaxai Áron 2023 nyarán a Puskás Akadémiától érkezett az akkor másodosztályú Nyíregyházához, s elégedettek a teljesítményével, nem véletlen, hogy a közelmúltban 2027. december 31-ig szerződést hosszabbítottak vele.

„Még az NB II-ben érkeztem a klubhoz, s az első perctől érzem a bizalmat – mondta a 21 éves hátvéd. – Az elején nem játszottam sokat, de felvettem a ritmust, beilleszkedtem, majd megkaptam a lehetőséget, jó játékot nyújtottam, sőt gólokat szereztem. Ebben az idényben gyorsan sikerült felvennem az NB I ritmusát, a teljesítményemre sem lehet panasz, sokat jelent, hogy szerződést hosszabbított velem a klub, ezáltal továbbra is bízik bennem. Szeretem a klubot, a szurkolókat, Nyíregyházát, itt van a helyem, itt tudok igazán fejlődni.”

LABDARÚGÓ NB I

18. FORDULÓ

12.45: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!