Már nyáron szabadlistára került, most távozik a védő a DVTK-tól

„Farkas Dániel nyáron szabadlistára került, nem számított rá a szakmai stáb, és ideérkezésem óta én is kerestem azt a megoldást, ami a DVTK-nak és neki is megfelelő – mondta Horváth Csenger, a DVTK sportigazgatója. – Most sikerült megállapodni, így közös megegyezéssel felbontjuk a szerződését. A további pályafutásához sok sikert kívánok!”

Farkas Dániel 2022 nyarán jelentős élvonalbeli rutinnal érkezett Mezőkövesdről, tagja volt az NB II-es bajnokságot pontrekorddal megnyerő diósgyőri csapatnak, de az első osztályban már keveset játszott, tavaly ősszel egyszer sem került be a meccskeretbe – összegzi Farkas miskolci pályafutását a dvtk.eu.

A Zentán született, Magyarországra igazolása előtt a szerb élvonalban, a szabadkai Szpartakban játszó Farkas összesen 24 alkalommal lépett pályára bajnoki mérkőzésen a DVTK-ban (ezekből hét volt élvonalbeli), egy kupatalálkozón is viselte a diósgyőriek mezét, egy gólt szerzett.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Kállai Kevin (Mezőkövesd)

Kölcsönbe érkezők: Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Farkas Dániel (szerb-magyar), Herbák Máté (szabadon igazolható), Argirisz Kampecisz (görög, szabadon igazolható), Doru Popadiuc (román, szabadon igazolható), Mohammed Rarszalla (marokkói, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Valentino Adedokun (ír, Brentford – Anglia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Francisco Feuillassier (argentin, a DVTK II-höz került), Uros Drezgics (szerb, a DVTK II-höz került)