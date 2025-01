Kata Mihály: Motivál, hogy kezdő legyek a válogatottban

Kata Mihály igyekszik úgy teljesíteni, hogy a tavasszal ismét meghívót kapjon a válogatottba (Fotó: Szabó Miklós)

Jó egy hét, és az örökrangadóval folytatja a bajnokságot az MTK Budapest – a Ferencváros elleni mérkőzésig még egy felkészülési meccs vár a Horváth Dávid edzette csapatra, a kék-fehérek a Tatabányát fogadják a Sándor Károly Labdarúgó-akadémián szombaton 13.15-től.

„A felkészülés eddig zökkenőmentesen zajlott, nem hátráltatott sem betegség, sem sérülés – mondta lapunknak Kata Mihály, a kék-fehérek 22 éves középpályása, csapatkapitánya. – A törökországi edzőtábor is nagyszerűen sikerült, erős ellenfelek ellen játszottunk, jó pályákon: az Universitatea Cluj ellen kettő egyre, míg a szerb Novi Beograd ellen három nullára nyertünk, a lengyel Lublinnal pedig egy egyes döntetlenre végeztünk. Finomítottunk a játékunkon, apróbb változások várhatók csak, jelentős biztosan nem – úgy érzem, nincs is rá szükség, hiszen az ősszel jól működött együtt a csapat, ezért is állhatunk a negyedik helyen a tabellán, mindössze egypontos lemaradással a harmadik Diósgyőr mögött. Az igazán nagy terhelésen már átesett a csapat, kemény és sok edzésen vettünk részt. Nagy érvágás, hogy a védelem egyik oszlopa, Ilia Beriasvili megsérült Törökországban, beletérdeltek a gerincébe, lehet, hogy hosszabb kihagyás vár rá.”

Ami a keretet illeti, gyakorlatilag nem történt változás (Rácz Gergő kapus került a Bp. Honvédhoz), csupán annyi, hogy a bal oldali védő Nemanja Antonov már nem edz a csapattal, távozhat a klubtól.

„Néhány fiatal érkezett az NB III-as keretből, együtt maradtunk, ez mindenképpen jó hír. Ha visszafogottabban szeretnék fogalmazni, azt mondom, az első hat hely egyikén szeretnénk zárni, ha kicsit bátrabban, természetesen a dobogót is megcélozhatjuk. Sok múlik azon, hogyan kapjuk el a rajtot, ha jól, akkor odaférkőzhetünk. A legfőbb célunk, hogy az előző idénybeli nyolcadik helynél előrébb végezzünk és a Magyar Kupában is sokáig meneteljünk – február végén az Iváncsa ellen juthatunk be a legjobb nyolc közé. Ami pedig engem illet: alapember maradnék, csapatkapitányként nem is lehet más célom. Azért mindenképpen van bennem hiányérzet, hogy az ősszel nem szereztem gólt és nem adtam gólpasszt, ezen a téren mindenképpen előre kell lépnem. Igaz, többet kell védekeznem, mint korábban, amikor a szerepkörömből fakadóan gyakrabban lehettem az ellenfél kapuja előtt, értelemszerűen gólveszélyesebb voltam. De nemcsak játszani, hanem jól is akarok játszani a tavasszal.”

Ennek az lehet az eredménye, hogy a játékost meghívja a válogatott keretbe Marco Rossi szövetségi kapitány, sőt nyáron akár klubot is válthat, légiósnak állhat. A nemzeti csapat legközelebb március 20-án idegenben, majd három nappal később Budapesten játszik Törökország ellen a Nemzetek Ligája-osztályozón.

„Már két hónap sincs hátra a következő mérkőzésig, sok idő nincs arra, hogy a játékosok bizonyítsanak. Lehet, legutóbb tavaly novemberben kaptam csaknem fél órát csereként a németek elleni mérkőzésen, de ez már mit sem számít, újra meg kell mutatni, ki mit tud. Megint ott akarok lenni a csapattal, és miután eddig négyszer játszhattam, rendre csereként, az egyik legnagyobb motivációm, hogy idővel kezdő lehessek. Persze még fiatal vagyok, van időm, és nehéz odaférkőzni, de ez a célom. Szeretnék feljebb lépni a ranglétrán és légiósnak állni, ez csak rajtam múlik, úgy kell teljesítenem, hogy kiérdemeljem. Az MTK-nak is kimondott célja, hogy kineveljen játékosokat a felnőttfutballnak, és ha valaki esetleg külföldön szeretne kiteljesedni, abban a klub igyekszik partner lenni. Remélem, minél több csapattársamnak sikerül elérnie az álmait. A nyár még messze van, egyelőre az a legfontosabb, hogy minél jobban készüljünk fel a Ferencvárosból: jövő heti ellenfelünk kispadján új vezetőedző, Robbie Keane ül, kíváncsian várjuk, milyen változást hoz az együttes életébe, mire számíthatunk az örökrangadón. Izgatottam várja a csapat a folytatást.”

A 18. FORDULÓ PROGRAMJA

február 1. (szombat)

14.30: Paksi FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport+)

17.00: Fehérvár FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

19.30: DVTK–Újpest FC (Tv: (M4 Sport)

február 2. (vasárnap)

12.45: DVSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Kecskeméti TE–ZTE FC (Tv: M4 Sport+)

20.15: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

1. Puskás Akadémia 17 11 2 4 29–18 +11 35 2. Ferencvárosi TC 16 10 4 2 28–16 +12 34 3. Diósgyőri VTK 17 8 6 3 25–21 +4 30 4. MTK Budapest 17 9 2 6 30–23 +7 29 5. Paksi FC 17 8 3 6 34–30 +4 27 6. Újpest FC 17 7 6 4 21–14 +7 27 7. Fehérvár FC 17 6 3 8 24–25 –1 21 8. Nyíregyháza 17 5 3 9 21–29 –8 18 9. ETO FC Győr 17 4 6 7 23–26 –3 18 10. Zalaegerszegi TE 16 4 4 8 20–24 –4 16 11. Debreceni VSC 17 3 4 10 25–37 –12 13 12. Kecskeméti TE 17 2 5 10 12–29 –17 11 AZ ÁLLÁS

Az 5. forduló elhalasztott ZTE FC–FTC meccsét február 5-én rendezik meg.