Erős kihívója lett a Puskás Akadémia a Fradinak

Hosszú ideje kiegyensúlyozott szereplést mutat a Puskás Akadémia az NB I-ben, a legutóbbi öt idényben volt egyszer második, háromszor harmadik és egyszer negyedik. Mivel a nyáron kevés változás történt a csapat keretében, és megtartotta kulcsjátékosai zömét, miként vezetőedzőjét, Hornyák Zsoltot is, aki a legrégebben folyamatosan dolgozó tréner a bajnokságban, várható volt, hogy az idén is a dobogóra jó eséllyel pályázók között találjuk a felcsúti együttest. Az is benne volt a pakliban, hogy lesz év, amikor az eddigieknél is jobban kijön a lépés a csapatnak – és nem lehet kizárni, hogy ez lesz az, hiszen a telet a tabella élén tölti a gárda, még ha az egy ponttal mögötte álló, címvédő Ferencváros egy mérkőzéssel kevesebbet is játszott nála. Ám a zöld-fehérekre az új évben is vár feltehetően legalább négy kemény nemzetközi mérkőzés, és egyébként sem tűnik most olyan hatékonynak a rekordbajnok, mint az elmúlt évek bármelyikében, így Felcsúton még a bajnoki címben reménykedni sem elbizakodottság.

Persze kell hozzá az, hogy a „kötelező” győzelmeket begyűjtse a tavasszal a csapat, mert az őszi bravúros szereplésre árnyékot vet két mérkőzés: nem megengedhető hat perc alatt három gólt (összesen pedig négyet) kapni a Zalaegerszegtől, mint ahogy nagy felkiáltójel az újonc Győr elleni hazai 0–3 is. A Ferencváros pályáján sokáig pariban volt, de aztán beállt Matheus Saldanha, és mesterhármasával padlóra került a PAFC. A Fradi elleni mérkőzés a tavaszi második fordulóban, február 8-án nagy jelentőségű a Pancho Arénában, a május 3-i összecsapásuk a Groupama Arénában pedig bajnoki „döntőnek” is bizonyulhat.

Félnivalójuk nincs Hornyák Zsoltéknak: Pécsi Ármin biztos pont a kapuban, az évek óta együtt játszó védelem tagjai már egymás gondolatát is ismerik, a középpálya belseje stabil, a lapunk által az ősz legjobb mezőnyjátékosának választott Nagy Zsolt valósággal tündököl a szélen, és szinte minden meccsen akad valaki elöl, aki hozzáteszi a maga gólját a sikerhez. Ha így lesz a folytatásban is, csoda szép lehet a tavasz a Váli-völgyben.

Matheus Saldanha góljaira nagy szüksége lesz a Ferencvárosnak a bajnokság folytatásában is (Fotó: Szabó Miklós)

A Ferencváros ezzel szemben felemás őszt tudhat maga mögött. A magyar bajnok a nemzetközi porondon három győzelmének köszönhetően jó eséllyel ott lehet az Európa-liga egyenes kieséses szakaszában, idehaza a bajnokságban azonban több gyengébb mérkőzése is akadt. Pascal Jansen vezetőedző nyári kinevezését követően több nehézséggel is szembesülnie kellett. A korábban Dejan Sztankovics által a keretből kitett labdarúgók megkapták a lehetőséget a bizonyításra, a túlságosan bő keret azonban gondot okozott a felkészülés alatt – ezt utólag a klub vezetői is elismerték. Idehaza az első öt fordulóból kettőt rögtön elhalasztott az egyesület, és miután a Zalaegerszeg elleni meccset csak február 5-én pótolják, a Ferencváros a tabella második helyén telel.

De a szurkolókat nem is a helyezés bántja igazán (vesztett pontok tekintetében a Fradi áll jobban), ők leginkább az NB I-ben nyújtott gyengébb teljesítmény miatt bosszankodtak. November végén a Diósgyőrtől három gólt kapott egy félidő alatt a Groupama Arénában a Fradi (a vége 3–3 lett), az újpesti derbin a 2019 februárja óta tartó győzelmi sorozat szakadt meg a 0–0-s végeredménnyel, öt gólt kapott Debrecenben (4–5), a Zalaegerszeg és az újonc Nyíregyháza ellen 1–0-ra megnyert találkozón pedig Varga Barnabás mentette meg a csapatot. Az eredményekkel és a mutatott játékkal sem voltak elégedettek a drukkerek, és valljuk be, nem ok nélkül, olykor valóban messze állt attól, amit az elmúlt években megszokhattunk. Az új igazolások közül többen sem hozták, ami elvárható lett volna tőlük, a korábban alapembernek számító futballisták közül akadt, aki olykor a kispadra szorult: Kristoffer Zachariassen nem mindig volt kezdő, Adama Traoré pedig képességeihez mérten egész ősszel gyengén teljesített, és ezt meg is érezte a bajnok. Kérdés, a télen milyen változások lesznek az Üllői úton. Sok idő ezúttal sincs a pihenésre, január 23-án az Európa-liga alapszakaszában – idegenben a Frankfurt ellen – már pályára lép a Fradi, ráadásul Pascal Jansen vezetőedző távozott, és ki tudja, ez milyen hatással lesz az együttes tavaszi szereplésére…

Felkészülés a tavaszra: Marbellában edz a Puskás Akadémia, a Népligetben kezd az FTC Fotó: Puskás Akadémia A tavaszi idényre a felkészülés január 6-án kezdődik a Puskás Akadémiánál a szokásos orvosi vizsgálatokkal. A csapat várhatóan január 12. és 24. között lesz külföldi edzőtáborban, ahogy az elmúlt években, ezúttal is a spanyolországi Marbellába utaznak Szolnoki Rolandék, ahol a már jól megszokott kiváló, mindent igényt kielégítő körülmények várják őket. Lekötött edzőmérkőzésük még nincsen januárra, de minden bizonnyal megmérkőznek az osztrák Wolfsberg csapatával, amely már bejelentette ezt a marbellai edzőmérkőzést közösségi médiafelületein. A címvédő Ferencváros játékosai korán munkába állnak, január 23-án ugyanis már tétmérkőzés vár rájuk, az Európa-ligában az Eintracht Frankfurt otthonában lépnek pályára. Pascal Jansen távozásával Leandro irányításával kezdődik a szakmai munka, az együttes a Népligetben kezdi el az edzéseket.

NS-SZAKÉRTŐ: Igor Nicsenko, a Ferencváros korábbi csatára Fotó: Árvai Károly Amikor a nyáron megnéztem a Puskás Akadémia Fiorentina elleni mérkőzését, nyomban gondoltam, idén egyértelműen ő lesz a Fradi legnagyobb riválisa. A felcsútiak végül nem jutottak be a csoportkörbe, a Ferencvárosnak ezzel szemben idén is több fronton kell helytállnia. Ez egyáltalán nem egyszerű… Mondjuk ki, az ősszel olykor szenvedett a Fradi, túl sok a jó játékos a keretben. A szurkolók is megtalálták az együttest, de a kritikát el kell fogadni, ők azért szurkolók, hogy ha megy a csapatnak, együtt örüljenek, ha rosszabb a teljesítmény, kritizáljanak. A Ferencváros ezzel együtt rengeteget lépett előre az elmúlt évtizedben. Érdekes tavasz elé nézünk, szerintem izgalmas lesz az aranyért folytatott harc. Pascal Jansen távozásával ismét új vezetőedzővel vág a Fradi neki a bajnokságnak, nagy feladat vár az új szakmai stábra.