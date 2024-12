Zalaegerszegen és Győrben is inkább a kiesés miatt kell aggódni

„A ZTE-nek nem túl erős a kerete, ám szerencséjére Márton Gábor vezetésével kiváló szakmai stáb dolgozik az együttessel, amely azzal, hogy a vonal felett telel, kihozta a maximumot az őszből. Nagyon nehéz tavasz vár a Zalaegerszegre, kérdéses a bennmaradása. A közvetlen riválisok anyagilag erősebbek, biztosan igazolnak télen minőségi játékosokat, ellenben nem biztos, hogy a ZTE is így tesz. Mim Gergelyt már Csákváron is figyelemmel követtem, mindig láttam, hogy az átlagnál jobb képességű futballista. Ő kissé lassabban ért be, nagyszerűen teljesített az elmúlt időszakban, meglepne, ha jövő ilyenkor még Zalaegerszegen játszana. Az ETO más kávéház, nem érdekli a fiatalszabály, sok légiós van a klubban, s meg vagyok győződve, hogy télen is érkezik még erősítés. Erős keret van Győrben, szerintem a középmezőnyben végez a csapat a bajnokság végén. A győri jó példa arra, hogy nem mindig az a jó megoldás, ha egyből kirúgják a vezetőedzőt, inkább jó játékosokat kell hozni és időt kell adni az összeszokásra.”