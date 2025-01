Az NB I-ben indítanák újra karrierjüket a legígéretesebb téli igazolások

Néhány nap alatt 25 labdarúgó szerződtetését jelentette be az OTP Bank Liga tizenkét csapata. A január 15-től február 14-ig tartó téli átigazolási időszak közepette megvizsgáltuk, pedigréjük alapján ki az az öt, pályafutásában kisebb-nagyobb mértékben megrekedő válogatott labdarúgó, aki azért váltott klubot, hogy az NB I-ben vegyen új lendületet és felépítse magát.

NABY KEITA

Werder Bremen → Ferencváros

A Liverpoollal Bajnokok Ligája-győztes 29 éves középpályás hatalmas ígéretként robbant be az európai klubfutballba, Jürgen Klopp szerint ha jó napja van, egyértelműen világklasszis – nem véletlenül fizetett ki érte 60 millió eurót 2018 nyarán a Liverpool. Csakhogy nem bírta fizikailag a terhelést, részben sérülékenysége okán kihullott a magas intenzitással játszó csapatból. A Werder Bremenben sem találta meg a számításait, másfél év alatt öt mérkőzésen jutott szóhoz, és miután összekülönbözött a brémaiak klubvezetésével, a keret legjobban fizetettjeként nem volt maradása. A Ferencváros Hajnal Tamás sportigazgató kiterjedt kapcsolatrendszerének köszönhetően megkezdte a tárgyalásokat a mellőzött guineai válogatott labdarúgóval, aki egyéves kölcsönszerződést kötött a zöld-fehérekkel. A klubnál igyekeznek minimalizálni a sérülésének lehetőségét, fokozatosan kap egyre több terhelést. Robbie Keane vezetőedző szerint nagyszerűen illeszkedik majd a csapatba, ám kérdés, mikortól lehet a segítségére. Az Európa-liga-keretbe továbbjutás esetén nevezheti az FTC, amelynél ha megtalálja a motivációt az újrakezdéshez, valamint bírja a terhelést, a bajnokság egyik, ha nem a legjobb játékosa lehet. Ha bejön a szerződtetése, azzal óriásit nyerhet a Ferencváros, hiszen azt közvetítené a világ élvonalából ilyen-olyan okokból kihulló futballistáknak, hogy nála felépíthetik magukat.

LANG ÁDÁM

Omonia Nicosia → Debreceni VSC

Húzónévnek szerződtette a Debreceni VSC az Omoniától öt és fél év után elköszönő, 70-szeres válogatott belső védőt, akinek érkezésére égető szükség volt, lévén a csapat 37 gólt kapott tizenhét bajnokin. A Loki NB I-es viszonylatban átlagosan teljesített a Cube mérései szerint a földi párharcokban, a 32 éves bekk pedig ezen a téren kiemelkedő számokat hozott a válogatottban, úgyhogy nagyot nyerhet vele a kiesés rémétől fenyegetett csapat. Cipruson jellemzően négyvédős rendszerben futballozott, a nemzeti csapatban azonban háromvédős felállásban szerepelt, amely testhezállóbb számára – a Loki Nestor El Maestro vezetőedző irányításával mindkettőben játszott, de többnyire a 4–3–1–2-t erőltette az ősszel. Kisebb sérüléssel tért haza, ám már bevethető, bemutatkozott a Sztruga elleni tesztmeccsen. Rutinja és képességei alapján meghatározó tagja lehet a DVSC-nek, munkamorálja jótékony hatással lehet a társaságra, de fontos lenne, hogy a Loki utolsó, Radnicski elleni előkészületi találkozóján is játsszon, az évadban ugyanis kevés lehetőséget kapott, hét tétmérkőzésen 374 percet töltött a pályán.

ÁDÁM MARTIN

Aszterasz Tripolisz → Paksi FC

A nyári Európa-bajnokság után távozott a dél-koreai Ulszan Hyundaitól, Európába visszatérve a görög Aszterasz Tripolisz játékosa lett. A „hellén” kaland kevés sikerélményt tartogatott a 30 éves középcsatárnak, hiszen október közepére kikerült a kezdő tizenegyből, kilenc tétmeccsen két gólt szerzett. November 11-én érkezett a hír, hogy szerződést bontott klubjával, de nem sokat készült csapat nélkül, öt hét elteltével a Paksi FC csapott le rá. A tolnaiak nem szerződtettek zsákbamacskát: Ádám Martin 2020 és 2022 között 66 mérkőzésen 39 gólt szerzett az együttesben, az NB I-es gólkirályi címet is elhódította. A másfél éves megállapodást aláíró középcsatár remekül illeszkedik Bognár György vezetőedző elképzelésébe, és ha ott folytatja, ahol abbahagyta, nem lepődnénk meg, ha dobogós helyhez segítené klubját. Az ősszel kikerült a válogatottból, ám ha ismét gólgyártásba kezd, szinte biztosan meghívást kap a nemzeti csapatba, posztján ugyanis rendkívül szűk a merítési lehetőség.

BOTKA ENDRE

Ferencváros → Kecskeméti TE

Noha kiszorult a Ferencvárosból, még mindig van néhány jó idény a 30 éves védőben. Nyolc zöld-fehérben töltött év után arra az elhatározásra jutott, új csapatban folytatja sikerekben gazdag pályafutását (hét bajnoki cím, két Magyar Kupa-győzelem), a Kecskemét pedig mentőövet dobott neki azzal, hogy fél évre kölcsönvette. Megkönnyítheti a beilleszkedését, hogy 2014-ben fél évet lehúzott a KTE-nél, nem új számára a közeg, valamint Gera Zoltán vezetőedzőt is jól ismeri, hiszen csapattársak voltak a Ferencvárosban, majd később a másodedzője volt. Stílusa passzol új csapatához, nem megy a szomszédba egy kis keménységért, és nem csak a „takarításban”, hanem a támadásépítésben is hasznos. Eredeti posztja a jobbhátvéd, de – a válogatotthoz hasonlóan – belső védőt is játszott az FTC-ben, sokoldalúsága nagy erénye. A kecskemétiek az előkészületi mérkőzéseken jobb oldali középhátvédként szerepeltették, ami előrevetíti, melyik poszton láthatjuk a tavasszal. Stabilitást adhat a KTE ingatag védekezésének, ha jó teljesítményt nyújt, a válogatottban is számításba vehetik – beszédes, hogy Marco Rossi az ősszel rendre meghívót postázott neki játékhiánya ellenére.

ANDERSON ESITI

Ferencváros → ZTE FC

A 30 éves Anderson Esiti a Ferencvárosban bizonyította, NB I-es viszonylatban kiemelkedő védekező középpályás. A Cube adatelemző-rendszer szerint a 2022–2023-as évadban a posztján szereplők teljesítményével összevetve számos mutatóban a legjobb volt. Lehet rá számítani a rombolásban, hiszen a vizsgált időszakban védekezési intenzitás, labdaszerzések és (megelőző) szerelések számában ő volt az etalon az OTP Bank Ligában és légi védekező párharcok hatékonyságában is az élmezőnyhöz tartozott. Az összjátékban hasznos labdarúgó, passzhatékonyságban (beleértve az előre-, a progresszív és a nyomás alatti passzokat) ő volt a legjobb az évadban, míg a támadóharmadba adott átadások rangsorában második helyen végzett. Senki sem csap össze vele szívesen, szinte lehetetlenség elnyomni, ráadásul kiválóan fedezi a labdát, jó az ütemérzéke, higgadtan cselez. Valamilyen oknál fogva Dejan Sztankovics, majd Pascal Jansen vezetőedző sem számított rá, úgyhogy ő is játékhiánnyal küzd – legutóbb 2023. december 14-én, a Fiorentina elleni Konferencialiga-mérkőzésen (1–1) lépett pályára tétmérkőzésen. Ha a fizikai állapota lehetővé teszi szerepeltetését, nagy hasznára lehet a ZTE FC-nek, amely féléves megállapodást kötött a háromszoros nigériai válogatott labdarúgóval.