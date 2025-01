A Lille-t és a belga élvonalat is megjáró kapust tesztel a DVSC

A 28 éves Adam Jakubech Eperjesen nevelkedett, majd 2015-ben szerződtette a Spartak Trnava, két évvel később pedig Lille-be igazolt. A francia élvonalbeli klub kötelékéhez 2024 nyaráig tartozott, de az első csapatban nem kapott lehetőséget, a Ligue 1-ben a kispadig jutott, egyébként a Lille II kapuját védte. 2019 és 2021 között kölcsönben a Kortrijk együttesénél futballozott, a belga első osztályban 26 találkozón állt a gólvonal előtt. A kapusnak nyár óta nincs klubja.

A DVSC honlapja még arról is hírt adott hétfőn, hogy a sérültek közül Neven Djurasek már a többiekkel tréningezik, csakúgy, mint Megyeri Balázs és Jorgo Pellumbi, akik az őszi szezon végén kisebb sérüléssel bajlódtak.

A helyzetjelentésből kiderül még, hogy Batik Bence talpcsontját decemberben megműtötték, a napokban kontrollvizsgálat vár rá, ezt követően derül ki, hogy milyen hosszú rehabilitáció szükséges, és mikor csatlakozhat majd a kerethez. Kusnyir Erik és Thor Úlfarsson az eredetileg tervezetteknél több műtéti beavatkozásokon esett át az elmúlt hónapokban, rehabilitációjukat végzik. Yacouba Siluén bokaműtétet hajtottak végre, ő nem tud majd a törökországi edzőtáborba utazni a többiekkel, Debrecenben folytatja a rehabilitációját. Az első kerettel készül a klub három saját nevelésű fiatalja, a 17 éves Egri Imre, Patai Dávid és Tercza Gergő.

Mint a klub honlapja fogalmaz, a keretet illetően Amos Youga és Krisztjan Malinov után várhatók még érkezők, akár több játékos is, ennek függvényében további távozók is lehetnek. A csapat egyébként január 9-én a román első osztályban 10. Arad ellen játssza első felkészülési mérkőzését Pallagon, majd január 11. és 25. között törökországi edzőtábor vár a játékosokra. Törökországban a Loki megmérkőzik a szerb első osztályú bajnokság 2. helyén álló, immár Szrdjan Blagojevics által irányított Partizan Beograddal, a szintén szerb, 5. helyezett Radnicki 1923 lesz a második ellenfél, valamint az északmacedón pontvadászatban 5. helyezett FC Sztrugával is összecsap a Debrecen.