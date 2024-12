Mérlegen az NB I-ből távozó légiósok ősze – 2. rész

Mezőkövesd

David Babunszki a mezőkövesdi kiesés után Skóciából kapott ajánlatot, a korábbi debreceni középpályás a csapatkapitányi karszalagot is megkapta a Dundee Unitednél, a felsőházi rájátszásért hajtó együttesben tizenhat meccsen egyszer volt eredményes.

Marko Brtan is a kiesés után távozott Mezőkövesdről, a horvát védekező középpályás sokáig csapat nélkül volt, november elején viszont szerződtette őt a bolgár Hebar. A sereghajtónál Brtan egyből bekerült a kezdőbe, az első négy bajnokiján lecserélték, az Arda ellen viszont a kispadon ragadt.

Sztefan Drazsics sokáig a hátán cipelte a kövesdieket, tíz gólja azonban nem volt elég az élvonalbeli kerettagság meghosszabbításához. A szerb támadóval kapcsolatban felmerült, hogy maradhat az NB I-ben, de végül Ciprusra került. Az APOEL-ben 14 meccsen öt gólt szerzett, de csapatának a bajnoki címre nincs esélye, jócskán le van maradva az éllovas Pafosztól.

Christian Gomis nem hoz szerencsét a magyar csapatainak, a Budapest Honvéd után a Mezőkövesddel is kiesett. A szenegáli középpályás a BG Pathum Unitedhez szerződött, Thaiföldön 13 meccsen egyszer talált be, együttese negyedik helyen áll.

A svéd Lucas Hedlund nyáron visszatért hazájába, de a hatodik helyen záró GAIS-ban nem villogott: csak ötször volt kezdő, csatár létére 11 bajnokiján gólképtelen maradt.

Alekszandr Karnyickij 35 évesen távozott a Mezőkövesdtől, a Diósgyőr második csapatában rendszeresen játszik, de közben már a fiatal labdarúgók felkészítésével is foglalkozik.

Andrej Lukic a lengyel másodosztályú Ruch Chorzów-nál Novothny Soma csapattársa lett, a kőkemény horvát védő csapata 19 meccséből csak egyet mulasztott az ősszel, azt is eltiltás miatt, ráadásul 14-szer a kezdőben kapott helyet. A chorzów-iak jelenleg negyedik, osztályozót jelentő helyen állnak.

Róbert Pillár is távozott a kiesés után a szlovák bajnokság újoncához. A Komáromnál 18 bajnokiból tizenötön szerepet kapott, csapata a nyolcadik helyen zárja a naptári évet.

Jairo Samperio a távozása óta nem talált csapatot.

MTK

A korábban a Honvédot megjárt Richlord Ennin nem talált magának csapatot.

Pillárhoz hasonlóan Nikolas Spalek is Komáromban kötött ki, a kék-fehérektől távozó szélső azonban főleg a kispadról próbál segítséget nyújtani a társaknak, kilenc meccséből csak háromszor volt kezdő, gólt nem szerzett.

Luciano Slagveer nyáron távozott a Puskás Akadémiától (fotó: pfla.hu)

Puskás Akadémia

Luciano Slagveer négy és fél év után intett búcsút Felcsútnak, a suriname-i válogatott szélső azóta nem talált csapatot.

Újpest

Peter Ambrose kilenc góllal segítette az előző idényben az újpestieket, ez pedig skóciai szerződést ért számára. A 22 éves nigériai viszont egyelőre nem találta meg a számításait a Premiershipben, tizenegy bajnokin csak egyszer volt eredményes, 209 percet a pályán tölte.

Jorgosz Andzulaszról annak ellenére mondták le Újpesten, hogy az idény jelentős részében alapember volt. A görög védő Finnország felé vette az irányt, hét bajnokin segítette a végül harmadik helyen záró HJK-t.

A korábbi kispesti Albi Doka nem vált be Újpesten, a szabadon igazolható védőre a Skenderbeu csapott le. Az albán jobbhátvéd nyolc bajnokijából hatszor is a kezdőben kapott helyet, a korábban szebb napokat is megélt korcei csapat viszont csak utolsó.

Sztevan Jevtovszki Újpesten kiegészítő ember volt, nem véletlen, hogy az átalakuló Újpestbe már nem fért be. A középpályás hazatért Észak-Macedóniába, a Sztrugában a 18 meccséből tizenhétszer kezdő volt, kétszer talált be, csapata az 5. helyen áll.

Luca Mackról lemondtak Újpesten, a 24 éves védekező középpályás sokáig csapat nélkül volt, október elején viszont aláírt a Stuttgarthoz, ahol a második csapatban számolnak vele. Mack kilencszer lépett pályára a kiesés ellen küzdő sváboknál.

Heinz Mörschel sokszor fontos gólokkal segítette az Újpestet, mégsem számoltak vele 2024 nyarán. A német-dominikai labdarúgó augusztusban a portugál másodosztályú Vizela játékosa lett, 13 meccsen kétszer volt eredményes, ám csapata a kiesés elől menekül.

Branko Pauljevics hét év után hagyta ott a lila-fehéreket, de Magyarországot nem, ő az NB II-es Budapest Honvédhoz került. A kispestieknél gyorsan alapemberré vált, 15 meccsen is szerepet kapott, de ő sem tudott segíteni csapatának, hogy ne sereghajtóként teleljen.

Franklin Sasere sok kritikát kapott az újpesti szurkolóktól, a 2023–2024-es idényben egyetlen gólt sem szerzett. A negyedik kerületi nagy átalakítás őt sem kímélte, Máltára igazolt, ahol a Florianával a bajnoki címért küzd. A nigériai támadó 15 meccsen nyolcszor talált be.

Antonio Mance (jobbra) Katarban is gólerős (fotó: Szabó Miklós)

Zalaegerszeg

Guy Hadida Zalaegerszegen csak kiegészítő ember volt, ezért nem meglepetés, hogy lemondtak róla. A középpályás visszatért Izraelbe, ahol a Maccabi Bnei Reineh csapott le rá, és 15 bajnokin hat góllal segítette eddig a felsőházi rájátszásért hajtó együttest.

Zoran Lesjak szerződése lejártával távozott nyáron Zalaegerszegről, a csapathoz még az NB II-ben csatlakozó védő Szlovénia felé vette az irányt, ahol a Nafta szerződtette. A 36 éves horvát játékos az ősz jelentős részében alapember, sőt, csapatkapitány is volt (12 meccsen játszott), a lendvai együttes sereghajtóként zárja a naptári évet.

Antonio Mance a zalaegerszegi szurkolók egyik kedvence volt, a horvát támadó 15 gólt szerzett a ZTE-ben. Nyáron a katari Umm-Szalal szerződtette, ott sem veszítette el a góllövő cipőjét, a hatodik helyen álló csapata mind a 11 bajnokiján játszott, ezeken hét gólt szerzett. December nyolcadikán az Al-Arabi 3–0-s legyőzésénél játszotta talán a legjobb meccsét, ott a gólja mellett két gólpasszt is adott.

Meshack Ubochiomáról a nyáron lemondott a ZTE, a szélső az újpesti Ambrose-hoz hasonlóan Skócia felé vette az irányt. A Dundee Unitedben rendre a kispadon ül, két meccsen 14 percnyi játéklehetőséget kapott, igaz, egy gólt így is szerzett, csapata egyelőre felsőházi rájátszást érő helyen áll.