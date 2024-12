Megérdemelt győzelmet aratott hazai pályán a Fehérvár a Nyíregyháza ellen

Csaknem egy órát kellett várni az első igazán nagy nyíregyházi helyzetre – szöglet után Csongvai Áron a gólvonalról vágta ki a labdát, majd pár másodperccel később Nagy Dominik lövésénél védett hatalmasat Nagy Gergely –, az első gólra pedig a 70. percig. Noha Nejc Gradisar elegáns gólt lőtt, hidegvérrel értékesítette ziccerét, a kulcsmozzanat Szabó Bálint tűpontos passza, valamint Keresztes Krisztiánnal szemben megnyert párharca volt. A házigazda a hajrában tizenegyeshez jutott, és bár Nejc Gradisar és Kalmár Zsolt is szívesen előlépett volna ítéletvégrehajtónak, Katona Mátyás lőhette a büntetőt, amelyet kis szerencsével értékesített, a labda Tóth Balázs hóna alatt talált utat a kapuba. A találat alighanem jót tesz a 24 éves futballista lelkének, ugyanis augusztus 3. óta nem szerzett gólt. Ezzel el is dőlt, hogy a Fehérvár otthon tartja a három pontot, és ha kicsit összeszedettebb a játéka, pontosabb passzjátékkal több helyzetet is kialakíthatott volna a mérkőzés legvégén. A Vidi elégedett lehet a hazai mérlegével, hiszen átlagban két pontot szerez, míg a Nyíregyházának mindenképpen fel kell javulnia otthonától távol, az idegenben nyolc meccsen szerzett négy pont nagyon karcsú. 2–0

