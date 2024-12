Hajnal Tamás elismerte, kétarcú a Ferencváros

„Ha az eredményeket nézzük, akkor két arcunkat mutatjuk. A nemzetközi kupában a csapat játéka sokat fejlődött, a hazai bajnokságban van néhány olyan meccs, ami nagyon fájó, gondolok itt a DVSC és a DVTK elleni döntetlenekre. Idén is sok mérkőzést játszottunk már, de ez nem lehet kifogás, voltak bajnokik, amelyeken nem teljesítettünk jól” – nyilatkozta Hajnal az M4 Sportnak.

Hajnal hozzátette, hogy szeretnék minden meccsen kiszolgálni a szurkolókat, de szakmailag nem lehet összehasonlítani a nemzetközi és a hazai találkozókat.

„A találkozók mentális megközelítése is különbözik. Más stílusban kell szerepelni a nemzetközi meccseken, mint a bajnokikon. Szembetűnő volt, hogy a bajnoki találkozókon is voltak helyzeteink. Élesebbnek kell lennünk, ki kell használni az első lehetőségek egyikét, amivel megtörjük a rivális ellenállását. Ha hátrányba kerülünk, akkor az az ellenfél önbizalmának jót tesz, de a csapat morálját mutatja, hogy akár háromgólos hátrányból is fel tud állni.”

A nyári edzőváltás sem jött jól a Ferencvárosnak.

„Nem volt betervezve ez a helyzet. Sok változás volt a kereten belül is, ami akkor is megnehezíti a helyzetet, ha nem váltunk edzőt. Közben pedig nyáron elkezdtük a nemzetközi szereplést és úgy kellett építeni a csapatot, hogy közben győzelmeket is kellett szerezni.”

A sportigazgató kitért Varga Barnabásra és Matheus Saldanhára is.

„(Saldanha) egyre jobb állapotban van. Az ő nyara már az átigazolásról szólt, az utolsó pillanatban tudtuk megszerezni, de nem volt olyan állapotban, hogy ilyen megterhelés mellett végig a pályán legyen. Ráadásul itt van a keretben Varga Barnabás, aki abszolút élvezi a bizalmat. Jó úton jár, a Malmö ellen még szokatlan pozícióban is jól játszott és veszélyes volt a kapura. Legkésőbb a téli felkészülés után százszázalékos állapotban lesz. (...) Barni egy ismert csatár, akinek a számaira felkapják a fejüket a szakértők. Az, hogy kivel tárgyalunk a klub belügye, de Barnával mi nagyon komolyan tervezünk a jövőre nézve is, fontos tagja a csapatnak”

Lisztes Krisztián a nyáron a Ferencvárostól távozott Frankfurtba, de a Bundesligában nem mutatkozott be, és a nemzetközi keretbe sem nevezték be.

„Krisztián példája is mutatja, hogy a Fradi jó lépés egy fiatal játékos karrierjében. Aztán eljön az a szint, amikor nem lehet megállítani egy futballistát és meg kell találni a mindenki számára legjobb megoldást. A mai Ferencváros van olyan szinten, hogy olyan karriertervet tud adni egy fiatal játékosnak, amelynek egy sikeres külföldi pályafutás lehet a vége.”

A sportigazgató, az idei évet értékelve elmondta, hogy szerinte a Ferencvárosnak minden évben meg kell célozni a Bajnokok Ligája szereplést és meglátása szerint az idei mezőnyben több olyan csapat is van, amellyel egy szinten van a magyar bajnok. A hazai riválisokkal kapcsolatban Hajnal Tamás elmondta, hogy az Újpestnek adottak a lehetőségei arra, hogy megnehezítse a Fradi dolgát.

„Meglátjuk, hogy élnek ezekkel, mert a lehetőség nem garancia semmire. Látható a fejlődés, de 17 győzelmünk után óriási sikerként élik meg a döntetlent az az ő dolguk. Huszonhét meccs óta vagyunk veretlenek velük szemben, senki sem gondolta, hogy ilyen hosszú szériánk lesz.”

Az is szóba került, hogy milyen volt együtt dolgozni Jürgen Klopp-pal.

„Megnyerő személyiség, jól kommunikál, minden helyzetben megtalálja a megfelelő szavakat és a hangnemet. Kemény edző, nem az a haver típus, mint amire sokan gondolnak. Végre kell hajtani a feladatokat nála, mert ha nem, akkor gyorsan kikerülhetsz a csapatból.”