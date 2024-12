Böde, Mladá Boleslav, NB I – Bognár György értékelte a Paks félszezonját

A Paksi FC kupagyőzelem és bajnoki ezüstérem után kezdte a 2024–2025-ös idényt, ez pedig Bognár György szerint több feladatot és kevesebb pihenőt jelentett számukra a nemzetközi kupaidény kezdése miatt. Ennek ellenére szép emléknek tartja a Konferencialiga-selejtezőket.

„Pozitívan tekintek vissza, hiszen nyolc tétmérkőzést játszottunk nemzetközi szinten, ami tízévente ha előfordul a klubbal, így érthető módon tapasztalatunk – főleg a jelenlegi keretnek – nem volt. Mindenképpen hasznosnak ítélem az időszakot, és a nyolc találkozónkból, azért ne feledjük, négyet megnyertünk, úgy gondolom, ez elismerésre méltó. Összegezve tehát jól éltük meg, és megtettük az első lépéseket a főtáblára jutáshoz. Közelről láthattuk, ez nem annyira lehetetlen feladat.”

A szakember szerint nem csak a Mladá Boleslav elleni tízperces rövidzárlat okozta a vesztüket.

„Úgy vélem, a csehek egy picivel érettebbek voltak, mint mi, és szerencséjük is volt, viszont tegyük gyorsan hozzá, azért is meg kell dolgozni. Jó tanulsággal szolgált az utolsó meccsünk, és szerintem, ha legközelebb is eljutunk idáig, már tudni fogjuk, hogy kell megtenni az utolsó lépést.”

Az NB I-es őszt tekintve elmondta, hogy nem volt meglepő a jó kezdés, hiszen nem voltak sérültjeik, működött a rotáció. Viszont később az utazások legalább annyira megterhelők voltak számukra, mint a mérkőzések.

„Bejöttek különböző sérülések, kicsit kényelmi zónába is került a csapat, de szerencsére vége lett ennek az idénynek, januárban pedig ki kell rángatnunk magunkat ebből a helyzetből.”

A 63 éves edző természetesen Böde Dánielre is kitért, aki nyolc gólt szerzett ősszel.

„Mikor Dani olyan fizikai állapotban van, hogy kezdőként lehet nevezni egy találkozóra, akkor azért teszem meg, mert számítok arra, hogy gólt vagy akár gólokat is lő majd. Egy harmincnyolc éves játékosnak azonban a sorozatterhelés nem kivitelezhető, ha hétközben frissességet tapasztalunk, a kezdőbe kerül, de ha egy félidőt vagy harminc percet kap, Ő akkor is a csapat segítségére van. Vele kapcsolatosan a dinamikát kell elsősorban figyelnünk, azt kell eltalálni, nem a feladatkörét. A nyolc gólján nem lepődtem meg, ha csak harminc perceket játszott volna a félév során, akkor is tudott volna ennyit szerezni.”

Az ősz egyik felfedezettjének számító Győrfi Milánról is beszélt, vele kapcsolatban elmondta, hogy a tartalékcsapatban is látta rajta, hogy megállja a helyét az NB I-ben. Ám óvatosan kell bánni a játékperceivel, mert arra még nem áll készen, hogy minden meccsen húzóember legyen. Megemlítette, hogy taktikailag is fejlődnie kell, kiemelve az Újpest elleni meccset, ahol nem bírt Gergényi Bencével. És hogy a csapat melyik meccseken nyújtotta a legjobb és a legrosszabb teljesítményt?

„A Ferencváros és a Debrecen elleni győzelmünk mindenképpen fölfelé lóg ki a sorból. Lefelé viszont a Zalaegerszeg elleni vendégszereplésünk, melynél már előre tudtuk, hogy nem fog sajnos működni.”

A tolnaiak jelenleg az 5. helyen állnak, a téli szünet első napjaiban térdprotézisműtéten áteső Bognár szerint ez a realitás.

„Tavaly ilyenkor üldözöttek voltunk, most mi leszünk az üldözők, elég az utolsó körben előzni. Novemberben és decemberben sajnos olyan mérkőzések is elmentek – főleg hazai pályán –, amikkel azért számoltunk. Gondolok itt a DVTK és a ZTE elleni találkozónkra. Szeretném, ha szakmailag egy kicsit kiegyenesednénk, és a védekezésünk megint a helyére kerülne. Ha visszatérünk a normális agresszivitásunkhoz, csapatjátékunkhoz, akkor úgy vélem, a dobogóra végül fel tudunk férni.”