Böde Dániel: Jól jön ki a lépés… – NB I-es legek

A FORDULÓ GÓLFELELŐSE

TOVÁBBRA IS ELKÉPESZTŐ FORMÁBAN futballozik Böde Dániel: a paksiak 25-szörös válogatott támadója szombaton kétszer is betalált az MTK Budapest ellen 4–2-re megnyert mérkőzésen, és nyolc találattal vezeti a góllövőlistát! Ha visszaforgatnánk az idő kerekét, mondjuk, egy évtizeddel, senki sem kapná fel a fejét erre a kijelentésre, hiszen a harminckilencedik évében járó támadónak legjobb időszakában nyolc egymást követő idénye is volt, amikor legalább tíz gólt termelt, azonban ennyire eredményesen egyszer sem futballozott, amióta 2019 nyarán visszaigazolt Paksra a Ferencvárostól. Teljesítményének értékét nem kis mértékben növeli, hogy bár a mostani idényben csapata valamennyi bajnokiján pályára lépett, csak négyszer volt a kezdő tizenegynek tagja – a Ferencváros (3–1), a DVTK (3–4), a ZTE (2–2) és az MTK (4–2) ellen kivétel nélkül gólt szerzett, összesen hatot –, ám ha csak fél óra is jut neki, szinte mindig változtatni képes a játék menetén.

„Hamar vezetést szereztünk az MTK ellen, aztán a rivális az első támadásából egyenlített. Amikor úgy mész bele egy párharcba, hogy öt nyeretlen mérkőzés van mögötted, a kapott gól mentálisan megfogja a társaságot, jött is a második vendégtalálat, aztán a szünetben megpróbáltuk rendezni a sorainkat… – tekintett vissza a hétvégi bajnokira Böde Dániel. – Ennek ellenére voltak még lehetőségei az MTK-nak, nagy ziccere azonban csak egy, szerencsére hamar egyenlítettünk és a fordítás is összejött. Győrfi Milánnal a meccs előtt és a szünetben is beszéltem, mondtam neki, bátran cselezzen Nemanja Antonovval szemben, koncentráljon, legyenek jók a beadásai, melyik játékhelyzetben rúgja a hosszúra, és melyikben a rövid oldalra a labdát. A góljaim? Az elsőnél támadtam a labdát, nagy lendülettel érkeztem, volt annyi helyem, hogy be tudjak lépni két védő közé, aztán a másodiknál Windecker Joci mellel lekészítette a labdát, úgy huszonkét-huszonhárom méterre lehettem a kaputól, és bár két védő is próbált elzárni, nemigen kellett gondolkodni, hogy mit csináljak – lőttem. Nem sokkal később megszereztük a negyedik gólunkat is, akkor már sejtettem, ha a nyolcvanadik percig nem szépít az ellenfél, nyerünk. Fontos, nagyon fontos volt ez a győzelem, hiszen az előző öt találkozón csak két pontot szereztünk a lehetséges tizenötből!”

Könnyen alakulhatott volna egyébként úgy is, hogy Böde Dániel akár négy gólt is szerez, hiszen a második félidő elején, még az MTK 2–1-es vezetésénél a lécre fejelte Osváth Attila beadása után a labdát, aztán már 2–2-nél, ugyancsak Osváth Attila centerezésénél csak centiméterekkel fejelt a jobb alsó sarok mellé: a kék-fehérek kapusa, Demjén Patrik dermedten nézte végig, hogyan alakul a helyzet. Egyébként nagyjából egy hónappal korábban, november 3-án még az volt a kiemelt hír, hogy Böde Dániel a DVTK (3–4) ellen megszerezte a százötvenedik (és százötvenegyedik) gólját az NB I-ben, és teljesítménye az élvonalbeli örökranglistán a harminckettedik pozícióhoz elegendő, ám már 155 találatnál jár, megelőzte Puskás Lajost (152), a következő góljával befoghatja Palotás Pétert (156), és tagja lesz a top 30-nak!

„Mikor tudtam meg, hogy kezdek az MTK ellen? A meccset megelőző napon a szabad- és szögletrúgások gyakorlásánál már sejtettem – folytatta Böde Dániel. – Az az igazság, nem ért váratlanul, hiszen már korábban is előfordult, hogy gyengébb szériába került a csapat, és a vezetőedzőnk, Bognár György akkor is berakott. Hogy minek köszönhető a mostani, eredményes időszakom? Jól jön ki a lépés… Azért ne felejtsük el, mindig a csapat az első, hogy te mennyi gólt szerzel, valahol mellékes. Természetesen egy csatár mindig szeretne gólt szerezni, ­gólpasszt adni, és ha sikerül, jót tesz a lelkének. Van még ebben az évben egy bajnokink, szombaton a Puskás Akadémia vendégei leszünk, erre mentálisan fel kell készülni. Még véletlenül sem szabad kiengedni, nem fér bele, hogy akár csak egyetlen ember lazábban vegye a felkészülést vagy a mérkőzést, mert akkor jön a pofon! Örülnék, ha megint betalálnék, de mint mindig, ezúttal is a győzelem a legfontosabb. Nem leszek szomorú, ha megszerezzük a három pontot, én pedig csak majd valamelyik év végi kispályás tornán szerzek újabb gólt…”

Claudiu Bumba (fotó: Árvai Károly)

A FORDULÓ MEGLEPETÉSE

Claudiu Bumba: Ellentmondást nem tűrően futballoztunk

ELSŐ DUPLÁJÁT szerezte meg az NB I-ben Claudiu Bumba. A győriek futballistája a hétvégén a Puskás Akadémia ellen 3–0-ra megnyert összecsapáson magyarországi pályafutása huszonkettedik és huszonharmadik gólját érte el, de most először fordult elő vele, hogy egy mérkőzésen kétszer is a kapuba találjon.

„Örültem a duplámnak, de végül is a gólszerzés a dolgom – mondta lapunknak az ETO 30 esztendős játékosa. – Légiós vagyok, mindig hozzá kell tennem valamennyit a sikerhez. Jó érzés volt két gólt szerezni a Puskás Akadémia otthonában, ám a lényeg mégiscsak a győzelem volt. Szükségünk volt ezekre a pontokra, a siker most önbizalmat ad nekünk a téli szünet előtti utolsó fordulóra.”

Az újonc egy fordulóval a téli szünet előtt tizennyolc pontjával a tabella kilencedik helyén áll, a hétvégén a negyedik Diósgyőrt fogadja.

„A magam részéről nem vagyok elégedett a bajnokságban mutatott teljesítményünkkel – folytatta a román futballista. – Túlságosan sok pontot szórtunk el, sok volt az egyéni hiba, rengeteg ajándékot adtunk az ellenfeleknek. Pedig nem is volt karácsony… Nekünk pedig négy-öt-hat helyzetet is ki kellett alakítanunk ahhoz, hogy gólt szerezzünk. De a minőség bennünk van, jó úton indultunk el, és mégiscsak újonccsapat vagyunk az NB I-ben.”

A Puskás Akadémia ellen idegenben aratott 3–0-s győzelem mindenképpen a forduló meglepetésének számított – ám nem a győrieknek.

„Kifejezetten jól jött, hogy a hazai kettő nullás vereségünk után rövid időn belül ismét találkoztunk egymással. Fűtött bennünket a vágy, hogy visszavágjunk, elszántan érkeztünk a Puskás Akadémia otthonába, és ellentmondást nem tűrően futballoztunk. Lám, ilyen a labdarúgás: egy héten belül odahaza ki tudtunk kapni a sereghajtó Kecskeméttől és idegenben legyőztük a listavezetőt…”

Claudiu Bumba Győrben él a családjával, elmondása szerint imádják a várost, hiszen egyrészről nyugodt, kiegyensúlyozott környezetet ad a gyerekeknek, másfelől két főváros között fekszik nagyjából félúton, s Budapest és Pozsony is könnyedén elérhető autóval.

„Szeretünk itt élni, Győr nagyszerű hely, a családtagjaim is szívesen vannak a városban, szóval nincs okom panaszra. Kemény idény végéhez közeledünk, a kiegyensúlyozottság nekem is fontos, hiszen csakis így lehet jól teljesíteni az edzéseken és a mérkőzéseken.”

A román játékos a téli pihenőre még nem gondol, egyelőre a DVTK elleni utolsó felvonásra összpontosít, az ETO szombaton 17 órától fogadja a tabella negyedik helyén álló diósgyőrieket.

Szécsi Márk (elöl) az Újpest ellen jobbhátvédet játszott, gólt szerzett, a DVSC azonban vereséget szenvedett (fotó: Kovács Péter)

A FORDULÓ KESERŰSÉGE

Szécsi Márk örül a góljának, de csalódott az eredmény miatt

AKÁRCSAK TAVALY, Szécsi Márk idén is december elején szerezte meg idénybeli első bajnoki gólját. A DVSC támadója az előző idényben a december 9-i, MTK elleni meccsen talált be először, míg most december 8-án iratkozott fel az NB I aktuális góllövőlistájára. Ennek ellenére nem sikerült jól a Loki Újpest elleni bajnokija, a fővárosiak 2–1-re győztek a Nagyerdei Stadionban.

„Nyilván örülök a gólomnak, de szomorú vagyok, mert nem szereztünk pontot – mondta lapunknak Szécsi Márk. – Nem volt rajtam nyomás, amiért eddig nem találtam be – az utóbbi időben jobbhátvédként szerepeltem, ott pedig nem a góllövés az elsődleges feladatom. Egyébként nem idegen nekem ez a pozíció, korábban volt már rá példa, hogy ott játszottam, nincs ezzel problémám. Jobbszélsőként is be kell segítenem a védekezésbe, most egy sorral hátrébb vagyok, ám innen is oda lehet érni az ellenfél kapuja elé. Az Újpest elleni meccs? Korán vezetést szerzett az ellenfél, de a második félidőre feljebb kapcsoltunk, úgy mentünk ki a szünet után, hogy meg akarjuk fordítani az eredményt. Előbb volt egy veszélyes lövésem, majd sikerült kiegyenlítenem, ami után úgy éreztem, összejöhet a fordítás. Ám percekkel később kiállították Brandon Dominguest, ami nagyban befolyásolta a hátralévő időszakot, majd az Újpest emberelőnyben megszerezte a győztes gólt. Ezt követően is mentünk előre, de sajnos nem tudtunk ismét egyenlíteni.”

Nestor El Maestro irányításával négy bajnokit játszott a Debrecen, ezeken egy-egy győzelem és döntetlen, valamint két vereség a mérleg. Vajon Szécsi Márk szerint merre halad a Loki?

„Nyilván idő kell még, amíg teljes mértékben összeszokik a csapat, és elsajátítjuk a vezetőedző elképzeléseit, ám nagy hátrány, hogy sohasem tudunk kétszer ugyanolyan kezdővel felállni. Sok a sérült és az eltiltott, mindig van porszem a gépezetben. Azt látom, hogy Nestor El Maestro irányításával jó irányba megy a csapat, ez a fajta támadófoci mindenképpen az előnyünkre válik a jövőben.”

Szombaton a szintén 13 ponttal álló ZTE FC-hez látogat a Debrecen, a tét nem kicsi, ugyanis győzelmével ellépne a kiesőzónából, s a zalaiakat taszítaná oda. A két együttes legutóbbi hat egymás elleni találkozóját egyaránt a debreceniek nyerték, így most is esélyesként utaznak Zalaegerszegre.

„Pontosan tudjuk, mi a tét, nem szeretnénk a vonal alatt telelni. El akarjuk hozni mind a három pontot Zalaegerszegről. Semmit sem jelent, hogy az utóbbi időben jól ment a ZTE ellen, ez teljesen más mérkőzés lesz, de a célunk ugyanaz, mint mindig: győzni akarunk.”

Csongvai Áron (fotó: Fehérvár FC)

A FORDULÓ ÁTTÖRÉSE

A szezon végére kezd összeállni a Vidi támadójátéka

SOKAN LEÍRTÁK a Fehérvár FC-t az idényt megelőzően, sőt, voltak szép számmal olyanok is, akik a klub NB I-es kiesését vizionálták. A nyári átigazolási időszak az újratervezés jegyében telt, sorra távoztak a csapattól az alapemberek: a védelemből Fiola Attila, Bese Barnabás és Gergényi Bence Újpestre igazolt, az NB I egyik legjobb kapusa, Tóth Balázs Blackburnbe szerződött, de távozott a középpálya motorja, Tobias Christensen is. A bajnokságot ennek ellenére eredményesen kezdte a megfiatalított gárda: bár az első hat találkozón gyűjtött kilenc pont nem volt lehengerlő, stabil együttes benyomását keltették a piros-kékek. A következő négy találkozó viszont borzalmasan alakult, a Puskás Akadémia, a Paks, a Győr és a Fradi ellen sem szerzett pontot a Fehérvár. Sok csapatot megtörne egy ilyen széria, Csongvai Áronék azonban felvették a kesztyűt, a következő öt bajnokin mindössze három gólt kaptak, ellenben szereztek kilenc pontot. Jó előjelekkel várhatták tehát a fehérváriak a Szpari elleni utolsó őszi hazai bajnokit, s bár az első félidőben több nagy lehetőséget is kihagytak, a szünetet követően Nejc Gradisar és Katona Mátyás góljával megérdemelten győzték le közvetlen bajnoki riválisukat, s megszilárdították helyüket a tabella hetedik helyén.

„Fizikailag erős, agresszív csapat ellen léptünk pályára, az első húsz percben hozzá kellett szoknunk a magas nyíregyházi letámadáshoz, rendeznünk kellett a sorainkat – nyilatkozta lapunk megkeresésére a Fehérvár FC középpályása, Csongvai Áron. – Az első félidő végére azért megtaláltuk a játékunkat, helyzeteket is sikerült kialakítanunk, s bár a gól nem jött, nem csüggedtünk. A második ­félidőt magabiztosan kezdtük, egyre inkább a kezünkbe vettük az irányítást, s kétszer eredményesek is voltunk, aminek köszönhetően nagyon fontos három pontot szereztünk.”

Habár védekezésben stabilnak tűnik mostanság a Vidi (a legutóbbi hat bajnoki mérkőzésén három gólt kapott), támadásban tud még fejlődni. Csongvai reméli, hogy a vasárnapi második félidő meghozza társainak a kellő önbizalmat a folytatásra.

„Voltak olyan meccseink, amelyeken küszködtünk a helyzeteink kihasználásával, emiatt buktunk pontot, pontokat – mondta a 24 esztendős futballista. – Múlt héten idegenben nyertünk egy nullára rendkívül nehéz találkozón, ezúttal két gólt rúgtunk, szerintem áttört az a bizonyos mentális gát. Remélem, jövő héten az MTK ellen tovább gördül a szekér, még eredményesebben fogunk játszani, s méltóképpen zárjuk az őszi szezont!”

(S. N.)

A forduló csapata

16. FORDULÓ

December 7., szombat

Kecskeméti TE–DVTK 0–0

Puskás Akadémia–ETO FC Győr 0–3

Paksi FC–MTK Budapest 4–2

December 8., vasárnap

Fehérvár FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–0

DVSC–Újpest FC 1–2

Ferencvárosi TC–ZTE FC 1–0