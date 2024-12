Böde rángatta ki góljaival a Paksot a kátyúból az MTK ellen

LABDARÚGÓ NB I

16. FORDULÓ

Paksi FC–MTK Budapest 4–2 (1–2)

Paks, Paksi FC Stadion. Vezette: Káprály

Gólszerző: Tóth B. (8.), Böde (63., 66.), Windecker (73.), ill. Jurina (15., 39.)

A MÉRKŐZÉS ONLINE KÖZVETÍTÉSE ITT ÉRHETŐ EL!

Nagyszerű kezdés – hét közben már találkozott a két csapat, kedden a Hidegkuti-stadionban a fővárosiak nyertek 3–1-re. Aki azt gondolta, emiatt fáradtan, óvatosan kezdenek az együttesek szombaton, tévedett, mert nagyon gyorsan született két gól.

A hazaiaknál Kovácsik Ádám helyett Simon Barnabás állt a kapuban, és bekerült a kezdőcsapatba Böde Dániel, Tóth Barnabás mellé – alighanem az volt Bognár György terve, hogy a levegőben győzzék le a hazaiak a vendégeket. Erre annál is inkább lehetett esélyük, mert a kék-fehérektől a piros lap miatt eltiltott Németh Krisztián és a sárga lapos Varju Benedek mellett hiányzott Ilia Beriasvili is. A grúz légiós néhány napja lázas, betegséggel küszködik, márpedig a két paksi „torony” ellen óriási szükség lett volna rá. Horváth Dávid vezetőedző kényszerből Kádár Tamást kissé jobbra tolta, és Nagy Zsombor került be a védelem közepére, a bal oldalon pedig Stieber Zoltán kapott most szerepet a kezdőcsapatban, aki 2016-ban emlékezetes gólt lőtt Ausztria ellen az Európa-bajnokságon – Böde Dániel csapattársaként.

Úgy tűnt, a Paks gyorsan feledtetni akarja a keddi kudarcot, no meg az elmúlt hetek rosszabb eredményeit, és gyorsan vezetést szerzett: Ötvös Bence szabadrúgásánál a léc még kisegítette Demjén Patrikot, ám a kipattanó labdát nem tudták eltakarítani a kék-fehérek védői, és Tóth Barna közelről szép átvételt követően megszerezte a vezetést. Az elmúlt időszak gyengébb eredményei után ideális kezdés lehetett volna ez a tolnaiaknak, de az MTK futballistái nem estek pánikba, nyugodtan, kulturáltan adogattak, és hamarosan érkezett a válasz. Molnár Rajmundot lehet dicsérni, okosan visszafejelt labdájáért, amelyet Marin Jurina ellentmondást nem tűrően bombázott a kapuba. A lendületes kezdést némi visszaesés követte, óvatosabban folytatták a csapatok, a játék inkább a pálya középső harmadában zajlott, de a Paks birtokolta többet a labdát, a házigazda fölénye Mezei Szabolcs (a korábbi MTK-játékos) szögleteiben mutatkozott meg.

Az MTK Budapest gyors ellentámadásokkal próbált veszélyeztetni, és bejött a számítása, mert az egyik akciónál Marin Jurina egyedül maradt a védőjével a kapu előterében, s a beadást követően zavartalanul fejelhetett a paksiak kapujába – ez már a hetedik gólja volt az idényben az MTK futballistájának.

A szünet után gyorsan lerendezhette volna a mérkőzést az MTK Budapest. Először Stieber Zoltán lépett ki, de nagy helyzetben nem találta el a kaput, majd a következő három lehetőség közül bármelyik góllal végződhetett volna. És amikor úgy tűnt, teljesen egyoldalúvá válik a mérkőzés, s csak az a kérdés, mikor szereznek újabb gólt a vendégek, megvillant Böde Dániel. Igaz, ehhez Nemanja Antonov is kellett, aki előbb a paksi csatárhoz passzolt (ezt még megúszta az MTK), majd a hátvéd képtelen volt megakadályozni az oldaláról érkező beadásokat. A csereként beálló 18 éves Győrfi Milán bolondot csinált az MTK játékosából, és Böde Dániel pedig bárkit lefejel a magyar mezőnyben. És a rutinos, sok csatát megélő paksi csatár volt az, aki az egyenlítés után a vezető gólt is megszerezte, rá talán kevésbé jellemző módon a tizenhatoson kívülről bombázott a kapuba.

Hova lett a félidő elején látott veszélyes MTK-támadójáték?

Miközben erre a kérdésre kerestük a válasz, kiderült: a kék-fehérek már a védekezésre sem tudnak kellő energiát fordítani, és a sokadik paksi beadásra Windecker József érkezett, és Hej Viktort lebirkózva megszerezte a negyedik gólt.

A második félidő elején úgy tűnt, a vendégek simán megnyerhetik a mérkőzést, de nagy árat kellett fizetniük a kihagyott helyzetekért – a Paks visszavágott a keddi vereségért, a négy szerzett gólért nagy dicséret jár, sőt, ezzel a győzelemmel kikerülhetnek a hullámvölgyből a zöld-fehérek. 4–2

