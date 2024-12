A Kecskemét megint csak egy pontot szerzett, így a DVTK-nak is jutott egy

NB I

16. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Diósgyőri VTK 0–0

Kecskemét, Széktói Stadion. Vezette: Erdős József.

SZÁZHAT NAP – ennyi idő telt el a KTE első és második győzelme között a bajnokságban, az „áldozat” mindkét esetben az ETO FC Győr volt.



Kecskeméten senki sem lett volna szomorú, ha az előző heti összecsapás után szombaton is a győri csapat lett volna a rivális, azonban a Gera Zoltán irányította együttesnek nem adatott meg, ami a Puskás Akadémiának és az ETO-nak, illetve a Paksnak és az MTK Budapestnek, jelesül, hogy halasztás miatt néhány napon belül kétszer is megmérkőzzenek egymással. A sereghajtó KTE egyébként az ezt megelőző két bajnokiján négy pontot szerzett, hasonlóan jó „sorozata” az idényben csak egyszer volt, még a harmadik és negyedik fordulóban, az ellenfél akkor is a DVSC (1–1) és az ETO (2–1) volt. Tegyük hozzá, a sikertelen időszakban egyáltalán nem volt kilátástalan a csapat futballja, hogy mást ne említsünk, a 2–2-re végződő debreceni bajnokin, sőt előtte a Ferencváros ellen 1–0-ra elvesztett hazai mérkőzésen is többet érdemelt volna, csakhogy az áttörésre, vagyis a győzelemre egészen november utolsó napjáig kellett várni. A felzárkózás folytatásához a DVTK-t kellett volna legyőzni, amely az utóbbi öt bajnokijából hármat megnyert, kettőt pedig döntetlenre adott – a két iksz értékét növeli, hogy a listavezető Puskás Akadémia (1–1) és a címvédő Ferencváros (3–3) vendégeként érte el.



Nem jelentett meglepetést, hogy Gera Zoltán a Győrben látott kezdő tizenegynek szavazott bizalmat, a vendégeknél ugyanakkor Varga Zétényt a sérüléséből felépülő Bényei Ágoston váltotta. Látható volt az óvatosság mindkét oldalon, a KTE és a DVTK sem vállalta el magasan a letámadást, rengeteg passzal épültek fel a támadások, különösen hazai oldalon. Az, mondjuk, az első pillanattól megfigyelhető volt, hogy a vendégek két légiósának, Elton Acolatsénak és Bright Edomwonyinak az egy az egyben való megállítása gondot okoz, a hazai labdarúgóknak ezért is volt fontos a megfelelő tolódás, egymás biztosítása. A hazaiak a labdaszerzést követően meglehetősen pontatlanul építették fel a támadásaikat, hosszú ideig tulajdonképpen a diósgyőri tizenhatost sem sikerült megközelíteniük, nemhogy veszélyt teremteniük Artem Odincov kapujánál. A 27. perc vendéglehetőséget hozott: Edomwonyi a balösszekötő helyén kilépve teremtett lövőhelyzetet magának, azonban kevéssel a bal alsó sarok mellé lőtte a labdát. Biztosan nem járunk messze az igazságtól, amikor úgy fogalmazunk, az első játékrészben egyik csapat sem az idénybeli legjobb negyvenöt percét produkálta, olyan érzése volt az embernek, hogy a kecskemétiek és a diósgyőriek is hasonlóan vélekednek, azaz ne hibázzanak hátul, ne kapjanak gólt, elöl pedig majd csak adódik egy lehetőség, amelyet sikerül gólra váltani.



Lesz-e nagyobb vállalkozókedv, lesz-e nagyobb kockázatvállalás? – fogalmazódott meg a második félidő előtt.

Gera Zoltán és Vladimir Radenkovics sem változtatott a szünetben, aztán alig ötpercnyi játékot követően Pálinkás Gergő fejese jelentett veszélyt a vendégkapura. Három perccel később Katona Levente jól centerezett a bal oldalról, Berki Marcell nagy helyzetben érkezett, ám fejese magasan a kapu fölé szállt. A KTE jóval aktívabban kezdett, mint a mérkőzés elején, a DVTK-nak is emelnie kellett a fordulatszámon, és Acolatse lövésében benne volt a vezetés megszerzésének lehetősége, ám középre tartó lövését követően Kersák Roland biztosan védett. A két vezetőedző újabb és újabb cserével próbált életet vinni a mérkőzésbe, ám ezen a napon egyik csapatban sem volt annyi erő, hogy a kapuba találjon. A KTE jó formában lévő ellenféllel szemben szerzett pontot, a DVTK pedig hat bajnokira nyújtotta veretlenségi sorozatát.