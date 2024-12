Ez ám a meglepetés! Az ETO hármat vágott a Puskás Akadémia otthonában

LABDARÚGÓ NB I

16. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–ETO FC Győr 0–3 (0–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 1036 néző. Vezette: Zierkelbach

Gólszerző: Benbuali (35.), Bumba (48., 68.)

Kiállítva: Golla (72., Puskás Akadémia FC)

NEM ÍGY TERVEZTÉK Felcsúton. A Puskás Akadémia hiába szerette volna bebiztosítani őszi elsőségét a tabella élén, Hornyák Zsolt együttese nemhogy döntetlent játszott volna az újonc Győrrel, egyenesen súlyos vereséget szenvedett. Nem akármekkora meglepetés történt, a játék képe alapján azonban teljesen megérdemelten nyert az ETO.

Már az első félidőben is jobban, agresszívebben, veszélyesebben futballoztak a hazaiaknál, míg az egyik kapuban Gyurákovics Erik alig ért labdához, a másikban Pécsi Márkot szinte végig sakkban tartották, egyetlen pillanatra sem hagyhatott ki a figyelme, többször is nagyot kellett védenie. A vendégek már a harmadik percben megszerezhették volna a vezetést, Samsindin Ouro ekkor azonban még hibázott, nem úgy a belga Charleroi csapatától kölcsönbe érkező Nadir Benbuali, aki a 35. percben védhetetlenül vágta a labdát a jobb felsőbe. A Puskás Akadémia védelme 237 percet követően kapitulált ismét – legutóbb a ZTE otthonában a francia Yohan Croizet talált be neki –, de a kapott góloknak ezzel messze nem volt vége… Az újonc remekül kihúzta a felcsútiak méregfogát, nem hagyta őket támadni, uralni a játékot, hanem a kezdést követően rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, és bátran mentek előre.

A Pancho Aréna vendégszektora, ha zsúfolásig nem is, alaposan megtelt. Igaz, a győri ultráknak ezúttal nem kellett órákat utazniuk, negyvenöt-ötven perc alatt Felcsúton voltak, a hátsó parkolóban egymást érték a zöld-fehér drukkereket szállító gépkocsik, és a látottak alapján aligha bánták meg, hogy a nyirkos, ködös idő ellenére útra keltek. A szünet után sokan arra számítottak, hogy a Puskás Akadémia rákapcsol, Hornyák Zsolt az öltözőben alaposan átmosta futballistái fejét, de az ETO a középkezdés után gyorsan megduplázta előnyét, Claudiu Bumba idénybeli negyedik NB I-es gólja pedig újabb lendületet adott a győrieknek. Hornyák nem sokkal később hármat is cserélt, próbált belenyúlni a mérkőzésbe, hátha egy szépítő találattal visszajön a remény, és a listavezető akár meg is fordíthatja még az eredményt, de nem sikerült neki – sőt!

Claudiu Bumba két gólt szerzett a Puskás Akadémia ellen (Fotó: Árvai Károly)

Jött az újabb ETO-találat, Claudiu Bumba egy maga által indított támadást fejezett be góllal, és Pécsi Árminnak a folytatásban is akadt védenivalója. A Puskás Akadémia szombati játéka alapján lehetetlen küldetésnek tűnt a talpra állás, különösen úgy, hogy nem sokkal később a lengyel Wojciech Golla számára a piros lappal kezdetét is vette a téli pihenő (a gólhelyzetben kiugró Samsindin Ourót állította meg szabálytalanul).

Érdekes mérkőzést játszott a két csapat, a Puskás Akadémia jóval tudása alatt futballozott, az újonc Győr pedig egyik legjobb teljesítményét nyújtva hozta el a három pontot Felcsútról. Az őszi elsőséget nem sikerült Hornyák Zsolt alakulatának bebiztosítania. 0–3

