Egy Varga Barnabás-gól elég volt: a Ferencváros megverte a Zalaegerszeget

LABDARÚGÓ NB I

16. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC 1–0 (Varga Barnabás 11.)

Budapest, Groupama Aréna, 6897 néző. Vezette: Pintér Cs.

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Naby Keita a lelátón. A Liverpoollal Bajnokok Ligáját (2019) és Premier League-et (2020) nyerő középpályás lehetséges megszerzéséről már beszámoltunk, nos, a Werder Brementől a Ferencvároshoz orvosi vizsgálatra érkező játékos a Groupama Aréna lelátójáról figyelte – alighanem élete első – NB I-es meccsét. A 29 esztendős guineai válogatott labdarúgó stílszerűen zöld kabátban huppant le a VIP-szektor egyik székére, és rövid idő alatt megbizonyosodhatott róla, hogy a Fradi kifejezetten támadó szellemű együttes: negyedóra sem telt el a meccsből, máris vezetett.

Hiába kezdett öt védővel a Zalaegerszeg, és próbálta lezárni a területeket, ez csupán időnként sikerült, a hazaiak rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, és támadtak. Az első nagy helyzet Varga Barnabás előtt adódott, majd a második is, a csatár ötvenszázalékosra javította helyzetkihasználását, szép cselt követően ballal kíméletlenül vágta a labdát a kapuba. A gólkirály a jelek szerint egyre inkább elkapja a fonalat, csütörtökön Debrecenben az 5–4-re elveszített találkozón duplázott, s ezúttal is betalált – ez volt pályafutása 65. NB I-es gólja.

Az első félidőben rendkívül sokat birtokolta a labdát a Ferencváros – 75 százalékban –, Márton Gábor vezetőedző zalaegerszegi együttese sokszor csak pillanatokra tudta megtartani. Nemcsak az átütőerő, hanem az ötletesség is hiányzott a ZTE futballjából, leginkább akkor örülhettek a vendégek, ha szabadrúgáshoz jutottak, az állított labdát legalább Dibusz Dénes kapuja elé tudták lőni. A szünet előtt egy ilyen beívelés nyomán egyenlíthettek volna, a korábbi ferencvárosi Csonka András élete egyik legszebb és talán legfontosabb gólját szerezhette volna kapásból, balszerencséjére Dibusz szokásához híven résen volt, mesterien tolta ki a léc alá tartó labdát. A zalaiak az első félidő vége előtt kezdtek éledezni, többször is átjutottak a Ferencváros térfelére, a zöld-fehéreknek intő jel volt ez, elvégre egygólos előny 45 perc után még nem garancia a három pont megszerzésére.

Ha az első félidőben némileg visszafogott volt a tempó, a fordulás után még inkább egysíkúvá vált az összecsapás. A kapuk alig forogtak veszélyben, hiába az egygólos előny, a Fradi sem „szakította szét” magát, a ZTE pedig nemigen jutott el a hazaiak tizenhatosáig. Gyötörte egymást a mezőnyben a két fél, és az sem emelte a színvonalat, ha valamelyik futballista végre rágyorsított volna, rögtön megállították – ha kellett, szabálytalanul.

Pascal Jansen, a Ferencváros vezetőedzője a csütörtöki, PAOK elleni idegenbeli Európa-liga-találkozóra tekintettel több alapemberét is lecserélte, köztük Varga Barnabást is, innentől még kevesebb remény maradt a nagy helyzetek kidolgozására. A zöld-fehéreket ez azonban aligha zavarta, nekik a három pont megszerzése volt a legfontosabb, három nyeretlen bajnoki után győztek ismét − és ki tudja, hamarosan talán már a pályán is köszönthetik majd Naby Keitát. 1–0

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!