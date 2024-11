Kalmár Zsolt hosszú távú célja, hogy visszakerüljön a válogatott keretébe

A 29 éves játékos az M4 Sportnak pénteken elmondta, hosszú és nehéz időszak volt ez a számára, talán nehezebb is, mint az előző sérülései alkalmával.

„Mentálisan is kemény hónapok voltak ezek, a nulláról kellett elkezdenem újra építkezni, de komoly orvosi és rehabilitációs háttér állt mögöttem és a körülöttem lévők, a családtagok is nagyon sokat segítettek” – foglalta össze Kalmár. Hozzátette, ma már képes mosolyogni és úgy érzi, más mentalitással tért vissza a pályára.

„A legfontosabb az, hogy mentális szempontból 100 százalékos állapotban vagyok, és lassan két hónapja már, hogy együtt edzek a csapattal. Persze a meccsterhelést nem lehet edzésekkel pótolni, de hétről hétre egyre több lehetőséget kapok” – nyilatkozta a középpályás, aki azt is elárulta, megvan a heti rutinja és ez a pályafutása végéig valószínűleg így is marad.

Kalmár elmondta, tartja a kapcsolatot Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, hosszútávú célja pedig az, hogy visszakerüljön a válogatott keretébe.

„Tudom, hogy ezt csak akkor tudom elérni, ha megfelelő teljesítményt és hozzáállást nyújtok, de bízom magamban, mert alázatos és motivált vagyok. Szeretnék márciusban ott lenni a válogatott keretben, és ha minden jól megy, akkor ezt sikerül is majd elérnem” – jelentette ki.

A rutinos futballista arról is beszélt, hogy a Fehérvárnál igyekszik segíteni a fiatal játékosokat a pályán és azon kívül is, illetve vezéregyéniség próbál lenni a csapatnál. Elmondta, mérkőzésről mérkőzésre gondolkodnak, a hétvégén Miskolcra is azzal a céllal utaznak, hogy elvigyék a három pontot a Diósgyőrtől.