Gera: Nehéz beszélni erről a meccsről; Bognár: A bíró partner volt az időhúzáshoz

Vladimir RADENKOVICS, a Diósgyőr vezetőedzője

– Az idényben eddig tíz gólt szereztek, Pakson négyszer is a kapuba találtak. Elégedett?

– Nagyra tartom a Paks futballját, tetszik, hogy sok gólt szerez. Sokat gondolkodtam a mérkőzés előtt, milyen taktikával futballozzunk, és úgy döntöttem, három játékosunk lesz elöl azzal a céllal, hogy próbáljunk meg most mi több helyzetet kialakítani és nyomás alá helyezni a hazaiakat. Jól is kezdtük a mérkőzést, végre önbizalommal futballozott minden játékosunk az első perctől kezdve.

– Ha már ennyire bejött ez a taktika, marad is a jövőben?

– Jó kérdés… Jó volt látni, milyen teljesítményre vagyunk képesek ebben a stílusban. Ez a taktika egyelőre erre a mérkőzésre vonatkozott, de nem zárható ki, hogy a jövőben is elővesszük. Egy biztos, szeretem ezt a típusú játékot, az igazán lendületes, célratörő futballt.

– A győzelemmel belátható távolságba került a dobogó: mennyire néz előre, illetve felfelé?

– Sokkal inkább a játékunkra kell koncentrálnunk. Győzelmekre, önbizalomra van szükségünk és a most látott teljesítményre. És igen, ezzel a mentalitással a későbbiekben is meglepetést szerezhetünk.

BORBOLA BENCE

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

Paksi FC–Diósgyőri VTK 3–4 (2–3)

Paks, Paksi FC Stadion, 2501 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Böde (22., 43.), Tóth B. (85.), ill. Acolatse (5.), Edomwonyi (30.), Jurek (37.), Sanicanin (73.)