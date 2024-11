A Kecskemét megszerezte a vezetést Fehérváron, aztán hat gólt kapott

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

Fehérvár FC–Kecskeméti TE 6–1 (Szabó I Bálint 18., Gradisar 68., Stefanelli 71., 90+2., Kalmár Zs. 81., Csongvai 90+4., ill. Pálinkás 11.)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2683 néző. Vezette: Rúsz

Kiállítva: Varga Bence (87., Kecskemét)

A meredeken zuhanó Kecskeméti TE volt a Fehérvár FC vendége az NB I 12. fordulójának vasárnapi, záró meccsén. A hazaiak négy vereséget követően a náluk is rosszabb formában lévő – azóta a Fradi otthonában bravúrpontot szerző – DVSC-t győzték le 2–0-ra az előző fordulóban, majd szerdán a kupában remek fordítással verték meg a DVTK-t 2–1-re, s nem lehetett más céljuk, mint hogy a sokkolóan gyenge sorozatban lévő, a hét közben az NB III-as Karcagtól 1–0-s vereséget szenvedő, a kupából így kieső Kecskemétet is megverjék. A KTE augusztus 16-án szerzett legutóbb pontot (2–1 az ETO ellen), és a Szabó Istvánt váltó Gera Zoltán irányításával sem fedezhetők fel pozitív változások a csapat körül.

A mérkőzés első próbálkozása a 7. percben Lukács Dániel nevéhez fűződött, azonban kísérletével csak egy büfébe igyekvő Vidi-szurkolót sikerült fenéken billentenie, s mire a drukker visszatért a lelátóra, már 0–1 virított az eredményjelzőn, a 11. percben ugyanis Pálinkás Gergő a meccs első helyzetét gólra váltotta! A Vidinek máris váltania kellett, a krízisben lévő Kecskemét pedig törvényszerű, hogy mélyen visszaállt a kapuja elé. Nem sokáig örülhettek, Nagy Krisztián a gólpassza után Szabó Bálintot is megajándékozták egy góllal, igaz, a Kecskemét három belső védője sem akadályozta a középpályást… Bár a Vidinél volt többet a labda, s többször is próbálkozott a kapu előtt – Katona Mátyás közeli lövése után nagyot kellett nyújtóznia Varga Bencének a 42. percben –, de kecskeméti részről Nagy Krisztián és Belényesi Csaba is gólt szerezhetett volna, a vendégcsapat az első negyvenöt perc alapján (még) egyenrangú partnere volt a fehérváriaknak.