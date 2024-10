DVTK: külföldön még szívesen kipróbálná magát Gera Dániel

„A semmiből jött a meghívó. Az egész hét alatt rengeteg érzés kavargott bennem, próbáltam mindenhol ott lenni a pályán, segíteni a csapatnak, örülök neki, hogy ez jól sikerült” – mondta el a műsorban Gera Dániel, aki Loic Nego sérülése miatt kapott meghívott Marco Rossi keretébe a Hollandia és a Bosznia-Hercegovina elleni NL-találkozókra. Ezen a ponton elmondta azt is: nagyon hosszú utat járt be, amíg eljutott a válogatottig.

Pályafutás kezdeteire így emlékezett vissza: „A felnőttkarrierem elején elég sok sérülésem volt, az volt a leghúzósabb időszakom – rá is ment az akkori párkapcsolatom. Ez egy kétéves periódus volt, játszottam is, meg nem is, de igazából nem volt jó a lábam. Öt műtétem volt abban az időszakban, nem tudom, hány ezer kilométert tettem meg autóval, vagy hogy hány doktort küldtem el a fenébe” – fogalmazott, majd felidézte azt is, hogy egy alkalommal már pszichológushoz küldték volna, mert úgy gondolták, csak beképzeli a problémáit. Hozzátette, végül Fehér József segített neki, aki jelenleg a válogatott fizioterapeutája.

A folytatásban felelevenítette a Nemzeti Sport 2005-ös cikkét, ahol még a Vasas-Pasarét utánpótláscsapatában játszó tízéves játékos válaszolt a feltett kérdésekre. Ezekből egyebek mellett kiderült, hogy példaképe névrokona, Gera Zoltán volt, valamint bízott benne, hogy Lothar Matthäus – a válogatott akkori szövetségi kapitánya – sokáig Magyarországon marad.

A beszélgetés végén kijelentette: Magyarországon már nem szeretne más csapatban futballozni, külföldön azonban szívesen kipróbálná magát.