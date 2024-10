Gera Dániel csodálatos napok után; Máté Csaba és Ramos reménykedik

GERA DÁNIEL: CSODÁLATOS NAPOK VANNAK MÖGÖTTEM – DIÓSGYŐR–MTK BUDAPEST

Pályafutása legszebb időszakát éli Gera Dániel: a DVTK 29 éves labdarúgóját Marco Rossi szövetségi kapitány utólag hívta be a Hollandia (1–1) és Bosznia-Hercegovina (2–0) elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre készülő keretébe, mostanra pedig már kétszeres válogatottnak vallhatja magát! Ha ehhez még azt is hozzátesszük, hogy a nagy munkabírású játékos kulcsember a diósgyőrieknél, és a válogatott szünetet megelőző utolsó fordulóban parádés „alábökős” góllal, valamint gólpasszal vette ki a részét a Nyíregyháza elleni 2–0-s idegenbeli győzelemből, mindenkinek lehet sejtése arról, milyen érzések kavarognak mostanság benne.

„Nagyon boldog vagyok, csodálatos napok vannak mögöttem, de már a bajnokságra koncentrálok, úgy szeretnék teljesíteni a DVTK-ban, hogy legközelebb is legyen esélyem a válogatott meghívóra – árulta el lapunknak az MTK Budapest elleni mérkőzésre készülő Gera Dániel. – Ha visszagondolok, az elmúlt időszakban »repültem«, de ahogy mondani szokták, a tegnapi újságot már nem olvassák, csakis a szombati bajnoki a fontos. Álmok nélkül nem érdemes élni, nem is akarok: most is megvan a következő, ám hogy valóság legyen belőle, sok munkára, jó teljesítményre van szükség. Persze mindenkinek lehetnek rosszabb napjai, de úgy állok bele, ahogy eddig is, ami a csövön kifér. A bajnokságban jó sorozatban vagyunk, nagyszerű volt gólt lőni legutóbb a Nyíregyházának, de megtanultam, ilyenkor egy napig szabad örülni, mert ha elkalandozol, sokáig ünnepelsz, ráfázol. Újra a DVTK-ért harcolhatok, örülök, hiszen ismét otthon, a csodálatos közönségünk előtt futballozhatunk. Imádok ebben a közegben pályára lépni, ezt a szurkolótábort ki kell szolgálni, éppen ezért az MTK ellen is győzni akarunk.”

Erre minden esélye megvan a DVTK-nak, hiszen remek formát mutat: az utóbbi hat bajnokijából négyet megnyert, kétszer döntetlent játszott, ráadásul öt találkozón gólt sem kapott! Tegyük hozzá, az MTK Budapest is jól szerepel, két győztes mérkőzés után érkezik Diósgyőrbe, szóval minden adva van ahhoz, hogy jó meccset vívjanak. Gera Dánielnek egyébként a mostani már a harmadik idénye Diósgyőrben, de talán sokan tudják róla, pályafutása jelentős részét éppen a szombati ellenfélnél töltötte.

„Tíz évig játszottam az MTK-ban, ott lettem NB I-es labdarúgó, sohasem titkoltam, közel áll hozzám a klub, ám már a DVTK futballistája vagyok, itt bontakoztam ki, itt mutatkoztam be a válogatottban, és a legjobbamat akarom adni volt csapatom ellen is – folytatta Gera Dániel. – Nagyon sokat köszönhetek ennek a közegnek, jól érzem itt magam, de tudom, nem szabad nagyon előreszaladni, mindig a következő állomással szabad csak foglalkozni, ez most az MTK elleni mérkőzés, amelyen itthon akarjuk tartani a három pontot!”

ZOMBORI ANDRÁS

NS-tipp – VAJDA György

– Hazai pályán eddig csupán egyszer, a Ferencvárostól kapott ki a DVTK, amelynek játékosai arra készülnek, hogy hasonló ne forduljon elő szombaton. Ráadásul előzésre is készülnek Szatmári Csabáék, s bár hiba lenne lebecsülni a szervezett futballt játszó MTK-t, a Diósgyőr nyeri meg a mérkőzést.

MÁTÉ CSABA: NEM MEHETÜNK FEJJEL A FALNAK – DEBRECENI VSC–PAKSI FC

Több szempontból is különleges mérkőzés vár a Máté Csaba vezetőedző irányította Debreceni VSC-re, no meg persze a szezon közben kinevezett szakemberre és stábjára. A Loki egymás után három meccsen szenvedett vereséget, a 10. helyre csúszott vissza, s a hétvégi fordulóban a Ferencvárost legyőző Paksot fogadja. A helyzetet pedig érdekesebbé teszi az, hogy Máté Csaba és segítői ezer szállal kötődnek Pakshoz. Nem csoda, hiszen az 54 éves szakember 12 évvel ezelőtt előbb pályaedzőként, majd megbízott vezetőedzőként dirigálta Böde Dánieléket, a vezetőedző fia, a Loki szakmai stábjában szerepet kapó Roland pedig öt éven át futballozott a város csapatában. Éger László, Máté Csaba segítője pedig Pakson nevelkedett, ám 19 évvel ezelőtt a Lokival nyert bajnokságot, s néhány héttel ezelőtt még a sikeres időszakát élő paksi klub kötelékébe tartozott. Az új szakmai stáb irányításával egyelőre pontot sem szerzett a DVSC, így nem csoda, ha a volt paksiak Paks-verésre készülnek.

„Természetesen jól ismerjük szombati ellenfelünket – nyilatkozta a Loki honlapjának az együttes vezetőedzője. – A csapat magja nagyon régóta együtt van, s talán ennek is betudható, hogy rendkívül direktben játszanak, nagyon sok labdát juttatnak be az ellenfél tizenhatosára, ezekre fel kell készülnünk. Természetesen mi is tudunk »fájdalmat okozni«, érdekes összecsapásra számítok, és bízom abban, hogy megszerezzük a három pontot. Győzelmi kényszerben vagyunk, de nem mehetünk fejjel a falnak. Ezzel együtt nyilván arra törekszünk, hogy kezdeményezzünk és a mi akaratunk érvényesüljön. Biztos vagyok benne, hogy lesznek helyzeteink, ezért a hatékonyság lesz a döntő.”

Három sikertelen bajnokit követően a hétközi edzőmeccsen újra megízlelhették a győzelem ízét a debreceni labdarúgók. Az NB II-es Békéscsaba elleni 4–2-es győzelemből Szuhodovszki Soma két góllal vette ki a részét.

„Nyilván jólesett a lelkemnek, hogy a Békéscsaba ellen kétszer is betaláltam – nyilatkozta a dvsc.hu-nak a 24 éves középpályás. – Ebből tudok meríteni, és remélem, a bajnoki mérkőzéseken is lesz hasonló sikerben részem. Ebben a bajnokságban mindenki meg tud verni mindenkit, fontos, hogy akaratban ne múljanak felül minket. Senkit sem kell külön motiválni, sokszor apróságok döntenek a meccseken, azon kell dolgoznunk, hogy legközelebb a kapufáról befelé pattanjon a labda.”

V. GY.

NS-tipp – BODNÁR Tibor

– Ahogy a lottósorsolást sem befolyásolja, hogy melyik számot milyen gyakran húzták ki a múltban, úgy az adott mérkőzésen a párharc előzményeiből sem következik semmi. Mégis, a Paksnak valamiért nem megy a DVSC ellen, a Debrecen viszont „érzi” a tolnaiakat. Ebbe most belekapaszkodhatnak a Lokinál, és három vereség után Máté Csaba irányításával nyerniük kell. Győznek is, 2–1-re.

Myke Bouard Ramos a DVSC és a KTE ellen is győztes csapat tagja volt, az Újpest otthonában is fontos szerep várhat rá (Fotó: Török Attila)

REMÉNYKEDIK MYKE BOUARD RAMOS – ÚJPEST FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS

Mindenki megkapja az esélyt. A legutóbbi három fordulóban három különböző játékos jutott szóhoz a nyíregyháziak kezdő tizenegyében a csúcsék szerepkörében. A DVSC (3–2) ellen Eppel Márton, Kecskeméten (2–0) Szlobodan Babics, a Diósgyőr (0–2) ellen Myke Bouard Ramos játszott előretoltan. Vagyis a formához és az ellenfélhez igazodva váltogatja szóba jöhető jelöltjeit Tímár Krisztián vezetőedző, aki ebben a szerepkörben még számolhat Beke Péterrel is, Géresi Krisztián viszont hosszabb ideje sérült.

Nevezett játékosok ezeken a mérkőzéseken nem voltak eredményesek, a legközelebb Myke Ramos járt a gólszerzéshez, aki a DVTK ellen a lécre ollózta a labdát 0–1-es állásnál, a játékvezető mellett a VAR is úgy látta, hogy a labda onnan nem a gólvonal mögé pattant.

„Egyre jobban érzem magam, a sérülésem után egyre közelebb kerülök a régi formámhoz – állapította meg a 31 éves brazil-magyar támadó, aki 2013 óta játszik Magyarországon, és első csapata az NB III-as Salgótarjáni BTC volt. – Nem izgulok amiatt, hogy még nem voltam eredményes a mostani kiírásban, mert tudom, a gól előbb-utóbb összejön. A Diósgyőr ellen már nagyon közel jártam hozzá, bosszantó, hogy a lécről nem pattant a gólvonal mögé a labda, mert ha akkor egyenlítünk, egész más irányt vett volna a találkozó. Így viszont sajnos nem tudtuk megszerezni sorozatban harmadik győzelmünket.”

Az eddigi hetven NB I-es meccsén tíz gólig jutó Myke Bouard Ramos korábbi NB I-es csapatai, az MTK Budapest és a Haladás színeiben hétszer játszott a Szpari szombati ellenfele, az Újpest ellen, ezeken a mérkőzéseken két győzelem és négy döntetlen mellett csupán egy vereség a mérlege. Kérdés, az eddig leggyakrabban előforduló eredménnyel, az iksszel beérné-e a szombat esti idegenbeli fellépésen.

„Valóban, többnyire pozitív eredményeket értünk el korábbi csapataimmal a lila-fehérek ellen, gólt viszont nem sikerült szereznem ezeken az összecsapásokon – vont mérleget a nyíregyháziak támadója. – A szombati bajnokitól azt várjuk, hogy irányítani tudjuk a játékot, saját tempónkban és stílusunkban szeretnénk futballozni. Ha ez így lesz, akkor elérhetjük a döntetlent vagy még az annál is jobb eredményt. Könnyű dolgunk viszont egyáltalán nem lesz, hiszen az Újpest az egyik legjobb csapat Magyarországon, a védelme nagyon stabillá vált, kevés gólt kap és nagyon jó minőséget képviselő játékosai vannak. Ha megkapom a lehetőséget, igyekszem vele élni, és végre gólt szerezni az Újpest ellen.”

BODNÁR TIBOR

NS-tipp – SOMOGYI ZSOLT

– A DVTK-tól elszenvedett vereség ellenére az újonc Nyíregyháza egyre stabilabb játékot nyújtott a válogatott szünet előtt, az Újpest kisebb megtorpanás után nyert Zalaegerszegen. Szombaton biztosan nem lesz könnyű dolga, de ha közelebb akar kerülni az élmezőnyhöz, hazai pályán muszáj nyernie. Szenvedni kell a három pontért, de mindet otthon tartják a lilák

NB I, A 10. FORDULÓ PROGRAMJA

Október 19., szombat

15.00: Debreceni VSC–Paksi FC, Debrecen, Nagyerdei Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Erdős József

17.30: Diósgyőri VTK–MTK Budapest, Miskolc, DVTK Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: Derdák Marcell

19.30: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC, Budapest, Szusza Ferenc Stadion. (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Rúsz Martin

Október 20., vasárnap

13.00: Kecskeméti TE–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

15.15: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

17.45: Ferencvárosi TC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)