NB I: 61-szeres grúz válogatott középpályást szerződtetett a Nyíregyháza – hivatalos

A 32 éves, 61-szeres válogatott középpályás – aki szabadon igazolhatóként csatlakozott a szabolcsiakhoz – legutóbb a lengyel élvonalbeli (Ekstraklasa) Lech Poznan játékosa volt, ahol az előző évadban 26 tétmeccsen egy gólt szerzett, s összesen 1074 játékpercet kapott a kék-fehér gárdában, amellyel az elmúlt években bajnoki címet is nyert.

„Komoly sikernek tartom, hogy ilyen futballkarrierrel rendelkező játékost meg tudtunk szerezni. Már az első tárgyalásoknál éreztem, hogy nagyon motivált, keresték olyan ligából, ahol anyagilag jobban járt volna, de karrierje miatt inkább a szakmai szempontokat tartotta szem előtt, főleg, hogy a válogatottban is szeretne tovább szerepelni. Ez is jelzi, nem levezetni jön hozzánk. Komplex játékos, a középpályán védekezésben és támadásban is hatékony, remélem, hogy tudásával nagy segítségünkre lesz” – kommentálta a transzfert a Szpari sportigazgatója, Fekete Tivadar.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Szlobodan Babics (szerb, OFK Petrovac – Montenegró), Eppel Márton (Warta Poznan – Lengyelország), Horváth Kevin (Mosonmagyaróvár), Ranko Jokics (szerb, Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Keresztes Krisztián (DAC 1904 – Szlovákia), Kovács Milán (Gyirmót FC Győr), Nika Kvekveszkiri (grúz, Lech Poznan – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Matheus Izidorio Leoni (brazil-olasz, Kecskeméti TE), Jaroslav Navrátil (cseh, Kisvárda), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Kazincbarcika), Tóth Balázs (Diósgyőri VTK)

Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia, ismét kölcsön), Ognjen Radosevics (szerb, Újpest FC)

Kölcsönből visszatér: Cseh Norbert (Tiszaújváros), Pataki Bence (Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Herjeczki Kristóf (Kolorcity Kazincbarcika), Kesztyűs Barna (Bp. Honvéd), Novák Csanád (Szeged-Csanád GA, szabadon igazolhatóként), Rjaskó Mihály (ukrán-magyar, Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Sigér Ákos (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Vass Patrik (Opus Tigáz Tatabánya, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Horváth Kevin (Mezőkövesd), Németh Barnabás (siófoki kölcsön után Vasas FC)

Kölcsönből visszatért klubjához: Vida Kristopher (Kisvárda, onnan Opus Tigáz Tatabánya)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –