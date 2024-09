Kristoffer Zachariassen: Ezen a meccsen kíméletlenül ki kell használni az első ziccert!

ÖT-ÖT GYŐZELEMMEL áll a tabella első két helyén a Ferencváros és a Puskás Akadémia. A Pascal Jansen edzette FTC a vesztett pontok tekintetében azonban jobban áll, hiszen a zöld-fehérek ötből öt meccsüket nyerték meg, míg a Hornyák Zsolt vezette felcsútiak hatból ötöt, Pakson kaptak ki 2–1-re szeptember elején. Nagyon úgy tűnik, a most zajló bajnokságban a Puskás Akadémia lehet a legnagyobb riválisa a sorozatban hat bajnoki címet szerző Fradinak, a dobogó harmadik fokán álló DVTK nyolc meccsen gyűjtött tizenkét pontot, aligha száll harcba az aranyéremért. Hosszú még a bajnokság, az eddig látottak alapján egyik kihívó sem tűnik annyira erősnek, hogy egymás után hat-hét bajnoki mérkőzést nyerjen, és megelőzze az élen álló két együttest.

Kristoffer Zachariassen 2021 nyarán érkezett az Üllői útra, több mint három éve a Ferencváros játékosa.

„Három év alatt három aranyérmet szereztem, ennél többet nem kívánhatnék a mögöttünk hagyott időszakra – mondta lapunknak a norvég légiós. – A mostani idényben is jól rajtoltunk, ötből öt mérkőzést nyertünk meg, egyelőre hiba nélkül állunk, de… Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy lesznek hullámvölgyek az évadban, ezekre is fel kell készülnünk.”

A Ferencváros helyzetét nehezíti, hogy szerda este az Európa-liga alapszakaszában még a belga Anderlecht otthonában lépett pályára, nyilvánvaló, hogy futballistái kevésbé frissek, mint a felcsútiak. Ráadásul a 2–1-es vereség sem dobta fel az öltözői hangulatot…

„Egyértelműen csalódásként éltük meg az Anderlecht elleni eredményt. Jobb szereplésben bíztunk, minimum egy pontot szerettünk volna szerezni. Többet akartunk kihozni a találkozóból, sajnos vereség lett a vége. Profi futballisták vagyunk, nincs idő napokig bánkódni, máris itt az újabb kihívás, vasárnap a Puskás Akadémia ellen megint csak kemény mérkőzés vár ránk.”

A középpályásnak a napokban született meg a második kislánya, így immár kétszeres (és nagyon boldog) apukaként léphet pályára a felcsútiak ellen – a család egyelőre Norvégiában van, csak október második felében jön vissza Budapestre.

„Szerencsére a bajnoki szünetben haza tudtam menni néhány napra, így már tarthattam a kezemben a kislányomat. Nincsenek ennél boldogabb pillanatok… A párom és a gyerekek a hónap végén jönnek Magyarországra, de most sem vagyok egyedül, édesanyám épp itt van látogatóban. A meccs előtti napon kettesben elmentünk egy kellemes helyre ebédelni, de inkább odahaza voltunk, pihentünk, beszélgettünk.”

A harmincesztendős játékos némileg értetlenül fogadta, amikor a csapat elmúlt hetekben nyújtott teljesítményét kritizálták, mondván, kevésbé látványos, mint amihez az elmúlt években hozzászokhattak a zöld-fehér futballrajongók, és messze nem annyira támadó szellemű, mint amit Pascal Jansen vezetőedző székfoglalójakor ígért.

„Tudjuk, tapasztaljuk mi is, hogy sokan kritizálnak bennünket… Jó lenne minden meccset három-négy góllal megnyerni, tíz-tizenöt helyzetet kialakítani, de a mai futball nem ilyen. Én inkább úgy közelíteném meg ezt a helyzetet, hogy egyelőre hibátlanok vagyunk a bajnokságban, a védekezésünk összeállt, az öt mérkőzésen mindössze két gólt kaptunk, ami nagyon jónak mondható. Tudjuk, hogy van még hova fejlődnünk, tisztában vagyunk vele, hogy az eddig látottaknál sokkal jobb játékra vagyunk képesek. De ha a szurkolóinkat megkérdeznénk, hogy inkább játsszunk szórakoztatóan, de néha pontvesztéssel, vagy kevésbé látványos játékkal legyünk eredményesek, alighanem az utóbbit választanák.”

Ami pedig a vasárnap 18 órakor kezdődő mérkőzést illeti… A Ferencvárosnál tisztában vannak vele, nehéz kilencven perc vár rájuk a Puskás Akadémia ellen, hiszen az elmúlt években szinte kivétel nélkül kemény csatát hozott kettőjük találkozója. Kristoffer Zachariassen egyelőre azonban nem merné kijelenteni, hogy idén a vasárnapi ellenfél lesz a ligában a legfőbb kihívójuk.

„A bajnokság elején járunk. Talán egy hónap múlva már jobban kirajzolódnak az erőviszonyok. Abban viszont biztos vagyok, hogy idén sem lesz könnyű megnyerni az aranyérmet. Az elmúlt években rendre meg kellett izzadnunk, még akkor is, ha az utolsó néhány meccsre már tetemes előnyünk volt. Odáig fáradságos út vezetett el. A most zajló idényben egyelőre ott tartunk, hogy jól rajtoltunk, megadtuk a kellő alaphangot a folytatáshoz, de ennél többről nincs szó. A Puskás Akadémia ellen vasárnap oda kell tennünk magunkat, végig koncentrálnunk kell, hiszen riválisunknak is jól megy a szezonban. Nehéz lesz, de meg kell őriznünk a hibátlan mérlegünket.”

A rutinos futballista szerint a felcsútiak legnagyobb erőssége a szervezettségükben rejlik. Hornyák Zsolt vezetőedző remekül összerakta az együttest, nehéz a kapujuk közelébe férkőzni, elöl pedig gyors játékosaiknak köszönhetően veszélyes akciókat vezetnek.

„Az elmúlt években jó néhányszor játszottam már a Puskás ellen, jól ismerem a csapatot. Fontos lesz, hogy vasárnap ki szerzi az első gólt. Éppen ezért nagyon koncentrálnunk kell, ha lehetőséghez jutunk, kíméletlenül ki kell használni már az első ziccerünket!”

NB I

8. FORDULÓ

18.00: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!