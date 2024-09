Bese Barnabás: Az a legjobb, hogy nincs csend a meccseinken

Horváth Krisztofer bemutatkozik újpesti mezben?

Ez is fontos kérdése lehet a bajnoki mérkőzésnek, és az a tippünk, ha nem is kezdőként, de csereként pályára léphet a válogatott támadó új klubjában – és milyen a futballélet: éppen régi egyesülete ellen. Horváth Krisztofer negyvenhét élvonalbeli bajnokin tizenhét góllal segítette a Kecskemétet, nem kétséges, ha pályára lép, hiába lesz vasárnap már ellenfél, a hazai publikum vastapssal fogja köszönteni.

Főszereplő lehet az Újpest nyáron megszerzett védője, Bese Barnabás, aki a DVSC ellen nemcsak szép, hanem fontos gólt is szerzett, ráadásul tizenegyest is kiharcolt, így rengeteget tett a 3–0-s sikerért.

„Nagy öröm volt góllal hozzájárulni a Loki elleni sikerhez – mondta lapunknak Bese Barnabás. – Természetesen mindenki nagyon csalódott volt a Ferencváros otthonában elszenvedett vereség miatt, a hosszabbításban kapott gól miatt nem tudtunk pontot szerezni. Ám a következő napokban az edzőnk, Bartosz Grzelak is hangsúlyozta, amit magunk is éreztünk: kikaptunk a szurkolóknak oly fontos meccsen, de a teljesítményünk, a hozzáállásunk, a szervezettségünk nagyon is rendben volt. Ez nem olyan kudarc volt, hogy mindent ki kell dobni a kukába! Nem, arra a felfogásra tudtunk építeni, ez érződött a debreceniek ellen: a szervezettség, a mentalitásunk megint rendben volt, a letámadásban előreléptünk, kapura veszélyesebbek voltunk, ennek is volt köszönhető a győzelem.”

A futballista elmondta: a KTE mindig kellemetlen ellenfél, vasárnap is az lesz.

„Sok párharc lesz, döntő lehet, ezekből melyik fél nyer meg többet – folytatta a 23-szoros válogatott. – Nagyszerű lenne egymást követő két győzelem után kisebb pihenőt tartani a válogatott szünetben, de az is igaz, hogy az út elején járunk. Azt érzem a visszajelzésekből, hogy a szurkolók is látják ezt, mert türelmesek, mellettünk, mögöttünk állnak. Egyetlen csendes pillanata sincs a meccseinknek, akármi az eredmény, a drukkerek folyamatosan biztatnak bennünket, ez rengeteg erőt ad. Kecskeméten is ott lesznek velünk, szeretnénk örömet szerezni nekik. Küzdelmes, hajtós meccs lesz, mi mindent kiadunk magunkból, hogy megszerezzük mindhárom pontot.”

A KTE honlapján Helmich Pál méltatta az Újpestet, a középpályás szerint a Fehérvár (4–1) és a DVSC (3–0) legyőzése jelzi a csapat erejét.

„Volt időnk felfrissülni a diósgyőri meccsünk után, felkészültünk az Újpestből – mondta a futballista. – Hazai pályán mindenki ellen van esélyünk, sokat jelent a szurkolóink támogatása. A vendégeket is sokan elkísérik mindig, a hangulat biztosan remek lesz.”

NB I, 6. FORDULÓ

Augusztus 30., péntek

Fehérvár FC–MTK Budapest 1–0

Augusztus 31., szombat

DVSC–ZTE FC 3–1

DVTK–ETO FC Győr 0–0

szeptember 1., vasárnap

15.00: Kecskeméti TE–Újpest FC (Tv: M4 Sport+)

17.30: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

19.45: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)