A visszaforgatott összeg – Borbola Bence jegyzete

TÖBB SZÁZ BRAZIL játékos indul útnak évente. Európába, Ázsiába és most már Észak-Amerikába mennek szerencsét próbálni, legtöbbjüknek ez az egy esélyük van kitörni a szegénységből. Feladják otthoni életüket, fejest ugranak az ismeretlenbe, míg a magyar fiatalok közül sokan ebben a korban a kényelmes szülői házban lébecolnak – ahol mosnak, főznek, takarítanak rájuk –, a brazil kamaszok kénytelenek saját lábukra állni. Matheus Saldanha, a Ferencváros új csatára is ezt az utat járta be. Tizennégy éves volt, amikor egy vidéki városból Sao Paulóba költözött, az akadémiai évek után huszonegy, amikor maga mögött hagyta a kontinenst és Japánba igazolt.

Japánt Kína követte, majd Azerbajdzsán, legutóbb pedig Szerbiában játszott a Partizanban. Könnyű nekik, mondhatnánk, a legtöbbjük genetikailag kódolva van a labdarúgásra, ha valaki elszánt, nem ijed meg a kemény munkától, és odahaza, Brazíliában kicsit is az ügyesebbek közé tartozik, a világ számos bajnokságában tárt karokkal – no meg busás fizetéssel – várják. Első magyarországi interjújából máris kiderül (8. oldal), a Fradi új támadója tisztában van a képességeivel, hidegen hagyja, hogy nyolcmillió eurós piaci értékével magasan a legtöbbet érő futballista lett nálunk, vállát megrántva konstatálta; amúgy Szerbiában is ez volt a helyzet… A Ferencvárosnak nyilvánvalóan mélyen a zsebébe kellett nyúlnia (hárommillió eurónál is többet fizettek a Partizannak a zöld-fehérek), de Matheus Saldanha alighanem megéri a pénzét. Még akkor is, ha biztosak lehetünk benne, eddigi állomáshelyein is eurótízezreket zsebelt be havonta és most sem két üres zsemléért igazolt Magyarországra. De legalább van annyira profi, hogy a sok pénzből nem csupán drága luxusórát, márkás ruhákat, százezreket érő táskát vásárol magának, hanem vissza is forgat a befolyó összegből.

Talán ő az első futballista Magyarországon, akinek saját személyi edzője van, „a titkárnak” nincs más feladata, mint kiszolgálni a brazil csatárt, odafigyelni, mit eszik, hogyan alszik, mindig legyen izotóniás ital a hűtőben. Az új fiú húsz-huszonöt gólt tervez az idényre, és nagyon várja, hogy kiderüljön, miként jön ki a pályán a másik gólvágóval, Varga Barnabással.

Ha beválik a brazil, és ketten elöl elkapják a fonalat, az idén újabb pontrekorddal nyerheti meg a bajnokságot a Fradi.

