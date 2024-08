„Nem érdekel, hogy én leszek-e az edző, vagy Mourinho, vagy Guardiola. Egy kívánságom van: a Győr maradjon bent az NB I-ben!”

„Nem érdekel, hogy én leszek-e az edző, vagy Mourinho, vagy Guardiola, vagy egy másik magyar kolléga. Egyetlen kívánságom van: a Győr gyűjtse a pontokat és maradjon bent az NB I-ben” – mondta az M4 Sport jövőt firtató kérdésére az ETO-t irányító Borbély Balázs, akit aztán kecskeméti kollégájával együtt a hivatalos sajtótájékoztatón is faggattak a meccsről.

SZABÓ István , a KTE vezetőedzője :

– Az első győzelem mindig nagyon fontos. Hogy látja, minek köszönhető az ETO elleni siker?

– Az eddig lejátszott négy bajnokinkból nem ez volt a legjobb, de küzdöttünk, önfeláldozóan mentünk minden labdáért – válaszolta Szabó István. – Az első félidőben ki-ki meccset játszottunk, jó helyen szereztünk labdát, ám a két gól mellett pontatlanok voltunk. A fordulás után túl mélyen futballoztunk, átadtuk az irányítást, kihasználhattuk volna, hogy nagy területek nyíltak előttünk.

– Az ETO-nak sokáig nem volt nagy helyzete. Gondolta volna, hogy izgulnia kell a meccs hajrájában?

– Igen, megfordult a fejemben. A kettő nulla jó eredménynek tűnik, ugyanakkor lélektanilag nehéz, hogy mit játsszál ilyenkor. Én azt szeretném, ha támadnánk… Nagy erőket mozgósított a Győr, ezt kellett volna pontos játékkal kihasználni.

– Talán ez a mérkőzés mutatta meg, mekkora érvágást jelentett, hogy Nikitscher Tamás az előző idényben csak a hajrában tudott játszani.

– Egész évben nem panaszkodtam a sérülések miatt, de például a fiamra, Bencére is nagy szükségünk lenne. Tomi visszatért a sérülése után, nagyon atletikus labdarúgó, jó az átmenetekben, és amióta nálunk futballozik, több gólt szerzett, mint egész pályafutása során. Egyébként kérem is tőle, hogy többet támadja az ellenfél kapuját.

BORBÉLY Balázs , a Győr vezetőedzője :

– Megint nem sikerült: negyedik bajnokiján is pont nélkül maradt a csapat.

– Gratulálok a Kecskemétnek, megérdemelten nyert, hiszen szerzett két gólt, mi viszont csak egyszer találtunk be – kezdte értékelését Borbély Balázs a sajtótájékoztatón.

– Nyilván több probléma is van a csapat játékával, de melyik a legégetőbb?

– Az, hogy kevés gólt rúgunk, ugyanakkor mindig kapunk. Ráadásul olyan helyzetekből, amelyekből nem lenne szabad. Nem tudom, NB I-es szintű-e a csapatunk, néhány játékos feltétlenül, ám nem mindenki. Egyértelmű, hogy erősíteni kell. A jövő héten nem játszunk, ez talán jól jön, és meglehet, a vezetőségnek is…

– Néhány hónapja még mindenki Borbély Balázst ünnepelte Győrben, most aligha ez a helyzet. Nem tart attól, hogy megköszönik a munkáját?

– Egyetlen kívánságom van, az ETO kezdje el a pontokat gyűjteni. Ha az edzőváltás válik a klub javára, akkor is örülök. Lehet bárki az edző, mindig az számít, jön-e a győzelem vagy sem. Egyébként az élethez tartozik, hogy egyszer fent vagy, máskor lent. Nem olyan rég még fent voltunk, most nem ez a helyzet, ám valahogy ki kell jönnünk belőle.