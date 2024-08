NB I: legutóbb Görögországban játszó horvát-bosnyák bekket igazolt a Fehérvár

Ivan Milicevic a tavaszi szezont a görög élvonalban játszó AE Kifisziaszban töltötte (a csapat végül kiesett). Eddigi pályafutása során a horvát élvonalban 85 mérkőzésen két gólig és 14 gólpasszig jutott, a bosnyák első osztályban 27 meccsen két gólt szerzett és két gólpasszt adott, a görög élvonalban pedig kilenc találkozón egy találata volt. A bosnyák U21-es válogatottban háromszor, az U19-esben ötször lépett pályára – teszi hozzá a Fehérvár honlapja.

„Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen nagy múltú klubhoz igazolhattam, amelynek kiváló szurkolótábora van. A célom, hogy egyénileg előrelépjek a következő idényben, amivel a csapatot is segíteni tudom majd. Az a célunk, hogy minél jobb helyezést érjünk el a bajnokságban, valamint a nemzetközi kupában is szeretnénk a lehető legtovább jutni. Az érkezésem előtt beszélgettem Lirim Kastratival, akivel a Lokomotiva Zagrebnél voltunk csapattársak, és ő is azt mondta, hogy minden adott a klubnál a sikeres szerepléshez és remek csapathoz érkezem. A szurkolóknak megígérhetem, hogy mindig küzdeni fogok a lefújásig, olyan balhátvéd vagyok, aki fel-le zakatol a pályán a mérkőzéseken” – idézte a klub oldala Milicevicet.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: Bedi Bence (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Tóth Balázs (Puskás Akadémia, kölcsön után végleg), Ivan Milicevic (horvát-bosnyák, AE Kifisziasz – Görögország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Holender Filip (magyar-szerb, Vasas), Huszti András (Zalaegerszegi TE FC, legutóbb kölcsönben Újpest FC), Kovács Mátyás (MTK Budapest), Ominger Gergő (Puskás Akadémia)

Kölcsönből visszatért: Babos Bence (FC Ajka), Franck Yves Bambock (kameruni-francia, Panetolikosz – Görögország), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Lirim M. Kastrati (koszovói-albán, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bese Barnabás (Újpest FC), Gergényi Bence (Újpest FC), Hangya Szilveszter (szabadon igazolható), Menyhárt Zsombor (Csákvár), Rúben Pinto (Rúben Rafael Melo Silva Pinto, portugál, Uniao Torreense – Portugália), Emil Rockov (szerb-magyar, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina), Sigér Dávid (Sepsi OSK – Románia), Szabó Levente (diósgyőri kölcsön után Eintracht Braunschweig – Németország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, onnan Újpest FC, kölcsönbe)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Franck Yves Bambock (kameruni-francia, legutóbb Panetolikosz – Görögország, kölcsönben), Fiola Attila (szabadon igazolható), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia)