A portugál első osztályból érkezik brazil játékos a Puskás Akadémiához – sajtóhír

A Record című portugál újság számolt be róla, hogy információik szerint a brazil belső védő már úton van Magyarországra, hogy aláírja a kétéves szerződését a felcsúti klubbal. Az átigazolási árról egyelőre a portugál lap sem tudott meg pontosat, ám az biztos, hogy a 24 éves játékosnak 2025-ig élő szerződése van a jelenlegi együttesével.

Gustavo Assuncao utánpótláskorában több európai klubot is megjárt, ám felnőttkarrierje során mindössze két gárdában fordult meg. A legtöbbet a portugál Famalicao csapatánál töltötte – amelynek jelenleg is a tagja –, ám 2021-ben a török Galatasaraynál is eltöltött egy fél évet kölcsönben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁSOK A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Jevhenyij Kicsun (ukrán-magyar, Gyirmót FC Győr), Major Marcell (Csákvár), Radics Márton (Mosonmagyaróvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Gustavo Assuncao (brazil, Famalicao – Portugália)

Távozók: Auerbach Martin (Budafoki MTE), Babós Levente (csákvári kölcsön után Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Batik Bence (Debreceni VSC, szabadon igazolhatóként), Corbu Marius (román-magyar, szabadon igazolhatóként, APOEL FC – Ciprus), Ganbold Ganbayar (mongol, Komáromi FC – Szlovákia, kölcsön után végleg), Kern Martin (Sturm Graz – Ausztria), Luciano Slagveer (holland-suriname-i, szabadon igazolható), Tóth Balázs (Fehérvár FC, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe távozók: Bakti Balázs (Vasas-kölcsön után Zalaegerszegi TE FC), Dusinszki Szabolcs (román-magyar, ismét Csákvár), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Ominger Gergő (csákvári kölcsön után Fehérvár FC), Posztobányi Patrik (siófoki kölcsön után Mezőkövesd)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –