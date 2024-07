NB I: szerb belső védőt szerződtetett a Szpari

Ranko Jokics 186 centiméter magas, korábban a szerb és a bosnyák élvonalban futballozott, valamint tagja volt a szerb U16-os, U17-es és U21-es korosztályos válogatott keretnek is. Az előző idényben 19 meccsen lépett pályára a bosnyák bajnok Borac Banja Luka színeiben – egy gólt is szerzett –, de 95 szerb első ligás mérkőzése is van már a lábában.

„Örültem a megkeresésnek, mert egy jó bajnokságban futballozhatok a következő idényben. Szeretnék minél többet játszani, és segíteni a csapatot, hogy jó eredményt érjünk majd el a szezonban” – mondta új klubja honlapjának a belső védő.

„Mindenképpen szerettünk volna ballábas belső védőt igazolni – a keretünkben korábban mindenki jobblábas volt a középső védők közül –, és ahogy korábban is említettem, nem minden pozíciót tudunk magyar játékossal betölteni, ez az egyik ilyen. Ranko Jokics érkezésével ez megoldódik. Fiatal kora ellenére évek óta meghatározó játékos élvonalbeli csapataiban” – nyilatkozta Fekete Tivadar sportigazgató.

A 25 esztendős hátvéddel kétéves szerződést kötött a Nyíregyháza.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Szlobodan Babics (szerb, OFK Petrovac – Montenegró), Ranko Jokics (szerb, Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Kovács Milán (Gyirmót FC Győr), Jaroslav Navrátil (cseh, Kisvárda), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Kazincbarcika), Tóth Balázs (Diósgyőri VTK)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatér: Cseh Norbert (Tiszaújváros), Pataki Bence (Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia, kölcsön után)

Távozók: Herjeczki Kristóf (Kolorcity Kazincbarcika), Sigér Ákos (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Vass Patrik (Tatabánya, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Németh Barnabás (siófoki kölcsön után Vasas)

Kölcsönből visszatér klubjához: Vida Kristopher (Kisvárda)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Nagy Dominik (ETO FC Győr, Vasas FC, szabadon igazolható)